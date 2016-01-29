ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዓመተ 2016 ን ሃገራት ትሕተ ሳህራ ኣፍሪቃ እንታይ ዓይነት ብድሆታትዩ ክህልዋ?

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS

SBS Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 30 January 2016 at 7:48am
Source: SBS
Available in other languages

ሃገራት ትሕተ ሳህራ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ከጋጥመን ይኽእል ? መርበብ ሓበሬታ The Global Observatory.org ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ብድሆታት ብምንጽጻር ዘርጊሑ ይርከብ ። ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገራት ትሕተ ሳህራ ኣፍሪቃ፡ ኣወንታዊ ሸነኹ ምስ እንዕዘብ ኣብ ናይጀርያ ፡ ታንዛንያ ፡ ጊኒን ኣይቮሪኮስትን ኣብ ዝተኻየደ ምርጫታት ዋላኳ ፖለቲካዊ ጎነጽ ኣንጸላሊዎ እንተነበረ ብተዘማዲ ሰላማዊ ከምዝነበረ ይግለጽ። ንቡርኪናፋሶ ንነዊሕ እዋን ዝመርሐ ፕረሲደንት Blaise Compaor'e ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስልጣኑ ምስምተኣልየ ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ናይ መጀመርያ ምዃኑ ዝተገልጸ ደሞክራስያዊ መንግስቲ ተመስረተ ። ኣብ ፈለማ ሓለውቲ ናይቲ ዝተኣልየ ፕረዚደንት ዝነበሩ ወትሃደራት ፈተነትት ዕልዋ መንግስቲ እኳ እንተካየዱ ኣብ ሓጺር ጊዜ ክፈሽል እዩ ተራእዩ ። ቡርኪናፋሶ ንዓመተ 2016 ኣብ መሰጋገሪ እዋን ከላ እያ ኣትያቶ ። ሃገራት ትሕተ- ሳህራ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ ከጋጥመን ዝክእል ፖለቲካዊ ፡ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ብድሆታት ኣብ ሕሉፍ ታርኽ እተን ሃገራት ዝሙርከስን እዩ ።

Published 30 January 2016 at 7:48am
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ

FRANCE-ECONOMY-MARKET

ዕዳጋ ምኻድን ምሽማትን ኣብ ፈረንሳ እናቖረርካ ኮይኑ

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ