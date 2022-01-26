ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓድሽ ዓመት ዓውደ'ዋርሕ ቻይና (ሉናር ካለንደር) እንታይ'ዩ፧ ኣብ ኣውስትራልያ ኸ ብኸመይ ይበዓል፧

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Chinese new year

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Published 26 January 2022 at 9:30pm
Source: SBS

ባሕቲ ለካቲት ሓድሽ ዓመት ምንቅስቓስ ወርሒ ዝኽተል (ወርሓዊ/ሉናር) ዓውደ'ዋርሕ ዝጅመረሉ'ዩ። እዚ ዓመት ብተወሳኺ ዓመተ ነብሪ'ዩ።

Published 26 January 2022 at 9:30pm
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