ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ሓድሽ ዓመት ዓውደ'ዋርሕ ቻይና (ሉናር ካለንደር) እንታይ'ዩ፧ ኣብ ኣውስትራልያ ኸ ብኸመይ ይበዓል፧Play09:11ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.03MB)Published 26 January 2022 at 9:30pmSource: SBS ባሕቲ ለካቲት ሓድሽ ዓመት ምንቅስቓስ ወርሒ ዝኽተል (ወርሓዊ/ሉናር) ዓውደ'ዋርሕ ዝጅመረሉ'ዩ። እዚ ዓመት ብተወሳኺ ዓመተ ነብሪ'ዩ።Published 26 January 2022 at 9:30pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ