ደቀባታዊ ድምጺ ንባይቶ (ዘ ቮይስ) እንታይ'ዩ፧ ንዕኡ ደጊፎምን ተቓዊሞምን ዝጉስጉሱ ኸ እንታይ'ዮም ዝብሉ ዘለዉ፧

YES 23 VOICE CAMPAIGN SYDNEY

Supporters hold merchandise in support of the vote during a Yes 23 community event in support of an Indigenous Voice to Parliament, in Sydney, Sunday, July 2, 2023. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

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ድሒሩ ኣብ’ዚ ዓመት፣ ኣውስትራልያውያን ነዚ ዝስዕብ ሕቶ 'እወ' ወይ 'ኣይፋል' ኢሎም መልሲ ክህብሉ ዝሕተትሉ ሓደ ድምጺ ህዝቢ ወይ ረፈረንደም ክሳተፉ’ዮም። ‘ሓደ ድምጺ ደቀባትን ህዝቢ ደሴታት መጻብቦ ቶረስን ብምቛም ንቀዳሞት ህዝብታት ኣውስትራልያ ኣፍልጦ ንምሃብ ኣብ ቅዋም ሓደ ለውጢ ክግበር ትድግፉ ዲኹም፧’ እንተኾነ ግን እቲ ‘ድምጺ’ ወይ ‘ዘ ቮይስ’ ዝበሃል ብልክዕ እንታይ’ዩ፧ እንታይ’ዮም’ከ እቶም ንዕኡ ዝድግፉን ዝቃወሙን ክትዓት፧

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