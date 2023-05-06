ኣብ ምእላይ ኣረጋውያን ዝሰርሑ ሰባት ደሞዞም ክውስኽ'ዩ (ትጽቢት ካብ በጀት 2023)
Australian Treasurer Jim Chalmers speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Monday, April 17, 2023 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራሊያ ባጀት 2023-24 ሰሉስ 9 ግንቦት ከፍልጥ'ዩ። ተሓዝ ሕሳብ መንግስቲ/ትሬዠረር ጸቕጢ ዋጋ መነባብሮ ኣብ'ቶም ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ዝርከቡ ኣውስትራልያውያን፣ ምስ ወሰኽ ደሞዝ ንሰራሕተኛታት ምእላይ ዓበይትን፣ ሕስር ዝበለ ክፍሊት ንመእለዪ ህጻናትን ኣብ'ዚ ናይ ሕጂ በጀት ክሽፈኑ'ዮም ኢሉ። እንተኾነ ግን ምስ ምውሳኽ መጠን ዝቕባበን ክስጉሙ ዘይከኣሉ ዘተታት ብዛዕባ ፍታሕ መንበሪ ኣባይትን ሓገዝ ገዛ ክራይን፣ ትሬዠረር ጂም ቻልመርስ ኣብ ቅድሚኡ ከቢድ ስራሕ ይጽበዮ'ሎ።
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