ኣብ ምእላይ ኣረጋውያን ዝሰርሑ ሰባት ደሞዞም ክውስኽ'ዩ (ትጽቢት ካብ በጀት 2023)

ALCbudget2023 JIM CHALMERS

Australian Treasurer Jim Chalmers speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Monday, April 17, 2023 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራሊያ ባጀት 2023-24 ሰሉስ 9 ግንቦት ከፍልጥ'ዩ። ተሓዝ ሕሳብ መንግስቲ/ትሬዠረር ጸቕጢ ዋጋ መነባብሮ ኣብ'ቶም ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ዝርከቡ ኣውስትራልያውያን፣ ምስ ወሰኽ ደሞዝ ንሰራሕተኛታት ምእላይ ዓበይትን፣ ሕስር ዝበለ ክፍሊት ንመእለዪ ህጻናትን ኣብ'ዚ ናይ ሕጂ በጀት ክሽፈኑ'ዮም ኢሉ። እንተኾነ ግን ምስ ምውሳኽ መጠን ዝቕባበን ክስጉሙ ዘይከኣሉ ዘተታት ብዛዕባ ፍታሕ መንበሪ ኣባይትን ሓገዝ ገዛ ክራይን፣ ትሬዠረር ጂም ቻልመርስ ኣብ ቅድሚኡ ከቢድ ስራሕ ይጽበዮ'ሎ።

Share

Latest podcast episodes

ኣቶ ብርሃነ፡ ወ/ሮ ሳባን ኣቶ ክብረኣብን ብዛዕባ'ቲ ሰልፊ ይዛረቡ።

"ንሓድነትና ክዘርጉ መጺኦም" ብምባል ነበርቲ ብርዝቤን ንካብ ኤርትራ ዝተላእኩ ጳጳስ ተቓዉሞኦም ብሰልፊ ገሊጾም።

Khaled Abdu

"ናጽነት ናይ ሓሳብ ከም ዝናብ እንተዘኒቡ ገለ ሰባት ጽላል ሒዞም ከይዛወሩ ኢኻ ትፈርሕ።" ጋዜጠኛ ኻልድ ዓብዱ

Live Podcast Ibro 1.JPG

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (05 ግንቦት 2023)

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

ኣሜሪካ 'ምሉእ ትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዕቱብ ምክትታል ከም ዘድልዮ ገሊፃ።