“ተማሂርካ ንባዕልኻን ንሕብረተሰብካን ክትጠቕመሉ ትኽእል ዘሎ ዕድላት ኣዚዩ ሰፊሕ’ዩ” ነርስ ኣኽበረት ብርሃነ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen “ተማሂርካ ንባዕልኻን ንሕብረተሰብካን ክትጠቕመሉ ትኽእል ዘሎ ዕድላት ኣዚዩ ሰፊሕ’ዩ” ነርስ ኣኽበረት ብርሃነPlay12:36ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (23.09MB)Published 30 April 2020 at 2:57pmSource: SBS ነርስ ኣኽበረት ብርሃነ፡ ኣብ ሐደ ብኮቪድ-19 ዝሓሙ ክንክን ዝግበረሉ ሆስፒታል ከም ነርስ ኮይና ትሰርሕ ዘላ እያ። ኣብዚ እዋን ከም ሓኪም ኮይንካ ምስራሕ እንታይ ከምዝመስል ተሞክራኣ ኣካፊላትና ኣላ።Published 30 April 2020 at 2:57pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር