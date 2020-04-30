ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ተማሂርካ ንባዕልኻን ንሕብረተሰብካን ክትጠቕመሉ ትኽእል ዘሎ ዕድላት ኣዚዩ ሰፊሕ’ዩ” ነርስ ኣኽበረት ብርሃነ

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Health workers : COVID-19

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Published 30 April 2020 at 2:57pm
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ነርስ ኣኽበረት ብርሃነ፡ ኣብ ሐደ ብኮቪድ-19 ዝሓሙ ክንክን ዝግበረሉ ሆስፒታል ከም ነርስ ኮይና ትሰርሕ ዘላ እያ። ኣብዚ እዋን ከም ሓኪም ኮይንካ ምስራሕ እንታይ ከምዝመስል ተሞክራኣ ኣካፊላትና ኣላ።

Published 30 April 2020 at 2:57pm
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