ደሃይ ካብ ዋንጫ ዓለም 2022 ቐጠር - ኣርጀንቲናን መሲን፣ ዓወት ስዑዲያ፣ ፍትሕ ሮናልዶን ማንቸስተር ዩናይትድን፣ ኣውስትራሊያ

Socceroos fans react as they watch Australia play France in the 2022 FIFA World Cup at Cheers Bar in Sydney, Wednesday, November 23, 2022 Source: AAP / BIANCA DE MARCH/AAPIMAGE
Published 23 November 2022 at 12:46pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትኾኑ፣ እዚ ደሃይ ዋንጫ ዓለም ቐጠር 2022 ነቕርበሉ ትሕዝት'ዩ፣ እቲ ውራይ ኣብ ዝቐጸለሉ ሰሉስ፥ ኣብ'ዚ ኣብ ኣውስትራልያ ከኣ ሰሉስ ምሸትን ሮቡዕ ንግሆን፡ ኣርባዕተ ግጥማት ተኻይዶም። ኣርጀንቲናን መሲን፣ ዓወት ስዑዲያ፣ ፍትሕ ሮናልዶን ማንቸስተር ዩናይትድን፣ ኣውስትራሊያ
Published 23 November 2022 at 12:46pm
By SBS Tigrinya
Presented by SBS Tigrinya
Source: SBS / SBS Tigrinya
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