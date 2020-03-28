ካብ ኤርትራዊያን ኣብ ዊሃን ቻይና፡ “ካብ ገዛ ኣይትውጻእ እንተተባሂልካ፡ ማዕጾ ክፉት ገዲፎምልካ’ውን ክትወጽእ የብልካን፡ ነብስኻ ኣሚንካ ከም’ታ ዝተበሃልካያ ምግባር’ያ።”
Source: Bangkokpost
Published 28 March 2020 at 12:58pm, updated 28 March 2020 at 5:23pm
Source: SBS
ካልኣይ ዓመት ናይ ድሕረ-ምረቓ ተመሃራይ ዳንኤል መብራህቱ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ዉሃን ዩኒቨርሲቲ ናይ ቴክኖሎጂ መጽናዕቶም ዘካይዱ ዘለው ሓያለ ኤርትራውያን ተመሃሮ’ዩ። ንሱ ብማተሪያል ሳይንስ ናይ ዶክተረይት ማዕርግ ትምህርቱ ይከታተል ኣሎ። ህይወት ኣብ’ታ እዚ ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ19 ዝጀመረላ ከተማ ዉሃን ኣዕሊሉና’ሎ። ገለ ካብኡ፦ እቲ ለበዳ ፈለማ ክጅምር እንከሎ ዝነበረ ፍርሒ፡ ምውሻብ ንልዕሊ ክልተ ኣዋርሕን ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ህይወትን፣ ጽምዋ፡ ናፍቖት፡ ድሩት ምንቅስቓስ፡ ትዕግስቲ፡ ዲሲፕሊን ህይወት፡ ራሽን መግቢ፡ ሕጂ ምስ ተመሓያሸ’ኸ ናብራ ቀደም ተመሊሱ ድዩ፡....
Published 28 March 2020 at 12:58pm, updated 28 March 2020 at 5:23pm
Source: SBS
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