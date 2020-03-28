ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ካብ ኤርትራዊያን ኣብ ዊሃን ቻይና፡ “ካብ ገዛ ኣይትውጻእ እንተተባሂልካ፡ ማዕጾ ክፉት ገዲፎምልካ’ውን ክትወጽእ የብልካን፡ ነብስኻ ኣሚንካ ከም’ታ ዝተበሃልካያ ምግባር’ያ።”

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Wuhan city

Source: Bangkokpost

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 28 March 2020 at 12:58pm, updated 28 March 2020 at 5:23pm
Source: SBS

ካልኣይ ዓመት ናይ ድሕረ-ምረቓ ተመሃራይ ዳንኤል መብራህቱ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ዉሃን ዩኒቨርሲቲ ናይ ቴክኖሎጂ መጽናዕቶም ዘካይዱ ዘለው ሓያለ ኤርትራውያን ተመሃሮ’ዩ። ንሱ ብማተሪያል ሳይንስ ናይ ዶክተረይት ማዕርግ ትምህርቱ ይከታተል ኣሎ። ህይወት ኣብ’ታ እዚ ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ19 ዝጀመረላ ከተማ ዉሃን ኣዕሊሉና’ሎ። ገለ ካብኡ፦ እቲ ለበዳ ፈለማ ክጅምር እንከሎ ዝነበረ ፍርሒ፡ ምውሻብ ንልዕሊ ክልተ ኣዋርሕን ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ህይወትን፣ ጽምዋ፡ ናፍቖት፡ ድሩት ምንቅስቓስ፡ ትዕግስቲ፡ ዲሲፕሊን ህይወት፡ ራሽን መግቢ፡ ሕጂ ምስ ተመሓያሸ’ኸ ናብራ ቀደም ተመሊሱ ድዩ፡....

Published 28 March 2020 at 12:58pm, updated 28 March 2020 at 5:23pm
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

2023-01-07.png

እንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር