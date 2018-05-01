ዘተ ነበር ቀ.ሚ. ኢትዮጵያ ሃይለማርያምን ርእይቶ ኣምባ. ዓንደብርሃን ወ/ጊዮርጊስን

Source: SBS Tigrinya
Published 1 May 2018 at 1:55pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ሞ ኢብራሂም ፋውንደሺን ዝበሃል ትካል ኣብ 2006 ዝተጣየሰ ኣብ ኣገዳስነት መሪሕነትን መንግስትነትን ኣፍሪቃ ዘተኩር እዩ። እዚ ትካል ብ ሞ ኢብራሂም , ዝተባህለ ሱዳናዊ ወናኒ ቢሊዮናት ዶላራት ነጋዳይን ገባሪ ሰናይን እዩ። ሞ ኢብራሂም ፋውንደሽን ነቶም ብፍቓዶም ስልጣኖም ዝሓድጉ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ፈለማ $5 ሚሊዮን ዶላር ክሳብ ዝሞቱ ድማ ዓመታዊ $200,000 ይከፍል። ብዘይካ’ዚ ስልማት ሞ ኢብራሂም ፋውንደሺን መዛተዪ ፎረም እናዳለወ መራሕቲን ፖለቲከኛታትን የዛቲ። ኣብዚ ቕነ ንናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዓዲሙ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኢትዮጵያን ኣፍሪቃን ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ዕዱማት ላዕለዎት ሰብ መዚን ኣፍሪቃ ዘተ ኣካይዱ። ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ተላዒሉ፣ ቀ. ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሃቦ መልሲን ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ዘቕረቦ ርእይቶን ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።
Published 1 May 2018 at 1:55pm
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