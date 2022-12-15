Avustralya’da çalışmak isteyen öğretmen ve hemşirelere üç günde vize

Hükümetin vize başvurularının öncelik sırasında değişikliğe gitmesi sonrası öğretmen ve hemşirelerin başvurularının üç günde sonuçlandığı belirtiliyor.





Vize başvurularını değerlendiren İçişleri Bakanlığı’nın artık ülkenin ihtiyaçlarını yansıtmadığı eleştirileri yöneltilen Nitelikli Göçmen Öncelik Listesi (Priority Migration Skilled Occupation List - PMSOL) sıralamasını kullanmadığı belirtildi.





Eylül 2020’de kullanılmaya başlanan liste doğrultusunda, bakanlık daha kapsamlı Nitelikli Göç Meslek Listesi’nden 44 öncelikli meslek seçip ona göre vize sürecini yönetiyordu. Mühendis, muhasebeci, psikiyatrist, yazılımcı ve eczacı dışında sağlık uzmanlarını da dahil eden PMSOL listesinin 28 Ekim 2022’den itibaren kullanılmadığı açıklandı. Liste öğretmenleri içermiyordu.









İçişleri bakanının 100 numaralı kararı kapsamında artık sağlık ve eğitim sektörlerinin öncelik olduğu bildirildi. SBS News’e konuşan bakanlık sözcüsü bu sektörlerden başvuruların üç günde değerlendirildiğini söyledi.



Visa applications for nurses are now only taking three days to process. Source: Getty / The Good Brigade Değişiklik tüm nitelikli vize adaylığı ve henüz sonuçlanmamış vize başvurularını kapsıyor. Geçici, işveren sponsorlu ve bölgesel vizeler için de değişikliğin geçerli olduğu belirtildi. Tam kapsamı için aşağıdaki listeye bakınız.





Alınan bakan kararı yetenek, inovasyon ve yatırım vize süreçlerine verilen önceliği de kaldırıyor.





Mevcut dönemde öncelik verilen meslekler öğretmenler, sağlık ve refah destek öalışanları, kreş müdürleri, top doktorları, sağlık danışmanlar, psikologlar, sosyal çalışanlar ve tıp teknikerleri.





Mesleki vize başvurularında yeni öncelik sıralaması



Sağlık veya eğitim sektörü meslekleri. İşveren sponsorlu vizeler için akredite bir sponsor tarafından aday gösterilen vize başvuruları. Kırsal vize başvuruları. Geçici ve sürekli vize grupları için göç programına dahil olanlar. (188 inovasyon ve geçici yatırım vizeleri hariç). Tüm diğer vizeler.

Üstteki kategorilerde öncelik geçerli pasaportu olanlara verilecek. Her vize tüm ülke vatandaşlarına açık değil.





Tüm kategorilerde geçici ve sürekli meslek vizelerinde öncelik Avustralya dışında bulunan başvuru sahiplerine verilecek.



Anthony Albanese hükümeti Mayıs ayında seçimleri kazandıktan sonra vize programında kapsamlı değişiklikler yaptı. Source: AAP / Lucas Coch Değişiklikler aşağıdaki vize türlerini etkiliyor.



Subclass 124 (Üstün yetenek)

Subclass 186 (İşverenin aday gösterdiği program)

Subclass 187 (Kırsal sponsorlu göçmen programı)

Subclass 188 (İnovasyon ve yatırım) (Geçici)

Subclass 189 (Bağımsız nitelikli)

Subclass 190 (Aday gösterilen nitelikli)

Subclass 191 (Sürekli oturum (Nitelikli kırsal))

Subclass 457 (Geçici çalışma (Nitelikli))

Subclass 482 (Geçici mesleki ihtiyaç)

Subclass 489 (Nitelikli – geçici kırsal)

Subclass 491 (Nitelikli kırsal çalışma (geçici))

Subclass 494 (İşveren sponsorlu kırsal (geçici))

Subclass 858 (Küresel yetenek)

Subclass 887 (Nitelikli – kırsal)

Subclass 888 (İnovasyon ve yatırım (Sürekli)

Vize başvuruları daha hızlı sonuçlanıyor

İçişleri Bakanlığı sözcüsü PMSOL’un süreci daha karmaşık hale getirdiğini ve kaldırılması ile beraber vize değerlendirme sürecinin hızlanacağını söyledi. Göçmen Bakanlığı’ndan emekli Abul Rizvi öğretmen ve sağlık çalışan başvurularının yine de beklendiği kadar olmayacağını ve çoğunda başvuru anında onaylanacağını tahmin ettiğini söyledi.





Federal hükümetin önümüzdeki dönemde vize onay sürecini hızlandırmak için ilave değişiklikler yapması bekleniyor. Ayrıca en son 11 Mart 2019’da güncellenen Nitelikli Göç Meslek Listesi’nin de yenilenmesi gündemde.





Avustralya’da öğretmenler ortalama olarak yılda 85 bin ile 100 bin dolar arasında kazanıyor. Hemşireler ise 70 bin ila 90 bin.



