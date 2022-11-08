Toplum sporlarına katılmanın tam zamanı

Melbourne’da bir belediyeye ait futbol sahası, hem Melbourne Social Soccer (MSS) topluluğunun evi hem de kapsayıcı çok kültürlülük merkezi olmuş durumda.





MSS’nin kurucularından Michael McArthur, birkaç arkadaşın “cumartesileri biraz topa vuralım” diyerek başlattıkları grubun Victoria’daki en büyük sosyal futbol kulüplerinden biri olduğunu söylüyor.





Kulübün öne çıkan bir özelliği, oyuncuların çoğunun uluslararası öğrenci, backpacker veya yeni yerleşen göçmen olması. McArthur çoğunun güvenli ve dostça bir ortamda bildikleri bir şeyler yaparken arkadaş edinmek istediklerini söylüyor.



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Antrenman yapmıyoruz. Cumartesi günü veya hafta içi bir gün, bir araya gelip eğlenceli bir maç yapıyoruz. Rekabet var ancak herhangi bir ödül için mücadele etmiyoruz. MSS’in kurucularından Michael McArthur

Maça katılmanın ücreti 10 dolar. Yaş veya formda olup olmadığınız fark etmez. Ancak sigorta koşulları yüzünden en az 18 yaşında olmanız gerekiyor. MSS oyuncularının yaşı yirmilerden ellilere kadar geniş bir yaş yelpazesini kapsıyor.





Katılımın yegâne sebebi zinde kalmak değil. Oyuncuların çoğu maçtan sonra kalıp diğerleriyle sosyalleşiyor. Cumartesi kadınlar grubu da oldukça popüler.



Basketbol oynayan kadınlar. Credit: Getty Images/Peathegee Inc

Göçmen kadınlar için ne yararı var?

Multicultural Women in Sport (MWIS) derneğinin kurucusu Molina Asthani, çok kültürlü kökenleri olan kadınların spor yapmasına önayak olmuş.





MWIS’nin amacı spor üzerinden farkındalık, haklar ve toplumsal beraberliği kuvvetlendirmek. Sosyal, kültürel ve ekonomik engellerle mücadele ediyor.





Asthani “Kültürden kültüre farklılık gösterse de toplumların çoğu için bu engellerin temeli kadınların toplumdaki geleneksel rolleri ve cinsiyet odaklı” diyor.





“Mevcut spor kulüplerinin çoğu Anglosakson, erkek egemen ve bazen de alkol odaklı yerler. Farklı kökenlerden gelen kadınlar için bu tür ortamlar itici olabilir. Ayrıca ekonomik engeller de var ve bu yüzden spor öncelikler sıralamasında en sonda olabiliyor” diye ekliyor.





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Kayakers Credit: Getty Images/Robyn Wood MWIS sadece kadınların katıldığı spor etkinlikleri, kadın hakemler ve kadın teknik direktörler, daha uzun veya vücut hatlarını gizleyen kıyafetler, çocuklu kadınlar için uygun saatler ve yönetim kademesinde daha fazla kadın için çalışıyor.





Asthani’ye sorarsanız kadın göçmenlerin Avustralya’da yaşamaya alışması için spor son derece etkili bir araç.



Kendine güven yaratıyor. Yeni bir ülkeye yerleşirken hissedilen yalnızlık duygusu ve depresyonu üstünden atmanızı sağlıyor. Spor gruplarında akranlarınız destek veriyor. Bazen size kötü bir ilişkiden uzaklaşmayı sağlayacak gücü, güveni ve inancı sağlıyor. Ayrıca bazı toplumlardaki cinsel kalıpları kırmanızı da sağlıyor. Multicultural Women in Sport (MWIS) derneğinin kurucusu Molina Asthani

Toplum futbolu Credit: Melbourne Social Soccer

Gençler için yararı nedir?

The Centre for Multicultural Youth (CMY) gibi kurumlar Avustralya’ya yeni yerleşen 12 ila 15 yaş arasındaki gençler arasında aidiyet hissi yaratırken yerel toplumla bağ kurmalarını hedefliyor.





CMY’de spor ve eğlence görevlisi olan Jay Panchal, Avustralya toplumunda verilen önem yüzünden sporun yerel toplumu anlamak için son derece etkili bir araç olduğunu söylüyor.



Spor kulüplerinin gençler için fiziksel ve psikolojik olarak formda kalmak dışında yeni arkadaşlar edinmek ve yerel iş fırsatlarından haberdar olmak gibi yararları var. CMY spor ve eğlence görevlisi Jay Panchal

Melbourne’da Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Hume bölgesinde CMY yerel spor merkeziyle beraber gençler için futsal, voleybol, basketbol ve yüzme kursları düzenliyor.





Merkez ayrıca gençlere sporda kariyer fırsatı yaratmak için futbol ve basketbol akredite hakemlik ve teknik direktörlük kursları da sunuyor.





CMY’nin spor programlarına katılmak için bir koşul yok. Her yetenek seviyesinde gence yer var. Engeli olanlar için Wheelchair Basketball, Disability Sports Victoria ve Welcoming Australia ile beraber çeşitli olanaklar sunuluyor.



Koşucular. Credit: Getty Images/Belinda Howell

Kendine uygun sporu bul

Toplum sporları genelde ücretsiz veya son derece ucuz.





Gençler için yaşadığınız toplumu anlamaya başlamanın en iyi yeri okul. Arkadaşlarınıza sorun. Yaşadığınız bölgedeki gençlik derneklerini ziyaret edin.





Belediyeler her yaştan insanı yerel spor kulüpleri veya etkinlikleri ile buluşturuyor.





Sosyal medya da bir başka etkili araç.





Michael McArthur birçok üyenin kendilerine Meet Up yazılımı üzerinden ulaştığını söylüyor. “Oradan üye olup haftalık oyunlara katılım ücretlerini ödüyorsunuz” diyor.





Spor etkinlikleri arasında ejder teknesi yarışlarından pickleball adı verilen raketle oynanan spora kadar sayısız seçenek mevcut.





Molina Asthani “Bisiklet grupları organize eden dernekler var. Yürüyüş için Bushwalking Australia. Bir de PArkrun var” diyor.





Bazı toplum grupları sporla sosyal aktiviteleri bir araya getiriyor. Asthani “Yaşadığınız bölgede birini bulup canınızın istediği spor grubuna katılın” diyor.



