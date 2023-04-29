Artık iki aylık ilaç reçetesi alabileceksiniz

Pain killer stock

File photo dated 01/02/16 of a stock photo of generic painkillers. Opioid painkillers will soon have to carry a prominent warning about the risk of addiction in a bid to tackle growing concerns around prescription and over-the-counter medicines.. Issue date: Sunday April 28, 2019. Prescriptions for opioid-based medication have increased 60% in the last 10 years to 23 million annually, according to Department of Health data. See PA story HEALTH Painkillers. Photo credit should read: Lauren Hurley/PA Wire Credit: Lauren Hurley/PA/Alamy

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Kronik rahatsızlıkları olanların 60 gün kullanabilecekleri miktarda reçeteli ilacı bir aylık maliyetine alabilmesinin önü açılıyor. Avustralya’nın ilaç sistemi Pharmaceutical Benefits Scheme’e ((PBS)) yapılacak değişikler gelecek ay açıklanacak 2023-24 bütçesinde öne çıkan reformlardan biri.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Federal Sağlık Bakanı Mark Butler’ın gelecek ayki bütçe sunumu öncesi yaptığı açıklamaya göre kronik rahatsızlığı olanlar PBS sistemi kapsamında iki aylık reçeteli ilaçlarını bir aylık masraf karşılığı alabilecek.
  • Hükümetin hesaplarına göre altı milyon insanın ilaç masrafları yarı yarıya azalacak.
  • Değişiklikler 1 Eylül’den itibaren uygulanacak.
PBS sistemindeki değişiklikler normal hastalar için yılda 180 dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor. indirim kartı (concession card) sahibi olanlar için bu da 44 dolarlık tasarruf demek.

Ancak Eczacılar Birliği değişikliği eleştirdi. Bağımsız bir eczane için değişikliğin yılda 170 bin dolarlık ilave masrafa ve ilaç kıtlığına neden olabileceğini açıkladılar.

Avustralya Aile Doktorları Koleji (the Royal Australian College of General Practitioners) eczacıların eleştirilerini inandırıcı bulmuyor.

1 Eylül’den itibaren PBS listesinde bulunan 320 ilaçtan yaklaşık 100 tanesi iki ayda tüketilecek miktarda satın alınabilecek. Listenin geri kalanındakiler de sonraki 12 ayda kademeli bir şekilde iki aylık listesine dahil edilecek. Bu değişiklikle Avustralya, Britanya ve Yeni Zelanda’daki uygulamayı yakalıyor.

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