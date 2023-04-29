Artık iki aylık ilaç reçetesi alabileceksiniz

ÖNE ÇIKANLAR Federal Sağlık Bakanı Mark Butler’ın gelecek ayki bütçe sunumu öncesi yaptığı açıklamaya göre kronik rahatsızlığı olanlar PBS sistemi kapsamında iki aylık reçeteli ilaçlarını bir aylık masraf karşılığı alabilecek.

Hükümetin hesaplarına göre altı milyon insanın ilaç masrafları yarı yarıya azalacak.

Değişiklikler 1 Eylül’den itibaren uygulanacak.

PBS sistemindeki değişiklikler normal hastalar için yılda 180 dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor. indirim kartı (concession card) sahibi olanlar için bu da 44 dolarlık tasarruf demek.





Ancak Eczacılar Birliği değişikliği eleştirdi. Bağımsız bir eczane için değişikliğin yılda 170 bin dolarlık ilave masrafa ve ilaç kıtlığına neden olabileceğini açıkladılar.





Avustralya Aile Doktorları Koleji (the Royal Australian College of General Practitioners) eczacıların eleştirilerini inandırıcı bulmuyor.



