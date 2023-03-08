Avustralya’da trafik kazası geçirirseniz ne yapmanız gerekir?

ÖNE ÇIKANLAR Kanunlara göre bir trafik kazasına karışan taraflar durup kişisel detaylarını paylaşmak

Avustralya’da polis sadece büyük ve yaralanmaların olduğu kazalarda veya yasadışı başka faktörlerin devrede olduğu durumlarda olay yerine gelip kayıt tutar.

Genelde küçük kazalarda taraflar ne yapacaklarına aralarında karar verir.

Duruma göre kazaya karışanlar maruz kaldıkları zarar veya yaralanmaların karşılığında duruma göre özel sigorta şirketlerinden, CTP sigorta veya çalışma tazminatı sisteminden tazminat talep edebilir.

Avustralya’da kaza sonrası durmamak bir suç.





Herhangi bir kaza sonrası yapılması gereken ilk şey, herkesin güvende ve iyi olduğunu kontrol edip acil sağlık yardımına ihtiyaç olup olmadığına karar vermek.





NSW Polisi Trafik ve Otoyol Devriye Bürosu’ndan Çavuş Scott Stafford, “Arabada kendinizin ve başkalarının güvenli olduğuna emin olun. Arabanızın ve diğer araçların çevresinde olası bir tehlike var mı, kontrol edin” diyor.



LISTEN TO Avustralya’da sürücü ehliyeti nasıl alınır? SBS Turkish 08/03/2023 08:35 Play

“Arabanızın etrafında yürüyorsanız, sürekli etrafınızı kontrol edin. Diğer araçlar sizin geçirdiğiniz olası ufak bir kazadan daha büyük tehdit unsuru olabilir. Güvenliyse, araçları anayoldan çekip güvenli bir yere getirdikten sonra kişisel detaylarınızı paylaşın.”





Yaralanan varsa hemen “000” acil yardım hattını aramanız gerekir. İlk yardım müdahalesinde bulunun. Operatörler olayı “büyük kaza” (major collission) olarak kategorize edip polis, ambulans veya itfaiye dahil gerekli kurumlara ulaşıp ekipleri olay mahalline gönderir.





Çavuş Stafford, “Bir kişi araçta mahsur kaldıysa, yaralandıysa veya hayatını kaybettiyse, eğer sürücülerden biri alkol veya uyuşturucunun etkisi altında görünüyorsa veya kazaya karışan taraflardan herhangi biri durup kişisel bilgilerini paylaşmadıysa, durum büyük kaza olarak görülür” diyor.



Polis ve yerel yetkililer 27 Ağustos 2020’de Sydney’deki liman köprüsünde meydana gelen ölümcül kaza sonrası yolu açmaya çalışıyor. Credit: James D. Morgan/Getty Images Ağır araç kazaya karıştıysa, yolda diğer araçlar için tehdit varsa, trafik engelleniyorsa polis olay mahalline gelir. Eğer taraflardan biri anksiyete yaşıyorsa veya saldırganca bir tutum takınıyorsa polis olaya müdahale edebilir.





Ancak yaralanma olmayan ufak kazalarda taraflar aralarında anlaşabilir. Polisin gelip kayda alması veya bir soruşturma başlatmasına gerek kalmaz.





Eğer araçları sürmek mümkünse, yolun kenarında güvenli bir yere park edin. Sonrasında sürücüler aralarında ehliyet ve aracın kayıt bilgilerini paylaşır.





Çavuş Stafford, “Araçların plakalarının fotoğrafını çekebilirsiniz. Ayrıca araçlarda meydana gelen hasarın da fotoğrafını çekin. Diğer sürücünün ehliyetinin fotoğrafını çekin. Karşı taraftan telefon numarasını da isteyebilirsiniz. Ufak kazayla ilgili tüm bu detayları sigorta şirketinize verirsiniz ve onlar da kimin hatalı olduğunu değerlendirip hasarı gidermek için diğer tarafla irtibata geçer” diyor.



Özel araç sigortasına hasar başvurusu

Özel araç sigortasına sahipseniz en kısa sürede bilgilendirmeniz çok önemli.





Financial Rights’tan uzman avukat Jane Foley, “Sigortanıza başvurduğunuzda, siz hatalı değilseniz ancak karşı tarafın detaylarına sahip değilseniz, tamir masrafında farkı (excess) ödemeniz istenir. Ancak karşı tarafın detaylarına sahipseniz farkı istemezler. Kimin hatalı olduğu konusunda bir zıtlık yaşanırsa, tanıklar veya sokak kamera sistemi CCTV görüntüleri önem kazanır” diyor.



Kazada hatalı değilseniz gereksiz masrafa girmemek için karşı tarafın detaylarını almanız önemli. Credit: Tanasin Srijaroensirikul / EyeEm/Getty Images Hata bariz bir şekilde karşı taraftaysa ve karşı tarafın özel araç sigortası varsa, öteki sürücünün hasarı karşılamak için kendi başvurusunu yapmasını isteyebilirsiniz. Bu da kendi sigortanızdan masrafı istemek zorunda kalmamanızı sağlar.





“En iyi şey, aracınızı kendi tamircinize götürüp hasarın ne kadara mal olacağını öğrenmeniz. Hasar masraf tahminini (quote), fotoğraflar ve hasar raporuyla beraber diğer sürücüye gönderin. O da kendi sigorta şirketine gönderecektir. Sigorta şirketi de doğrudan sizinle irtibata geçer” diyor.



Diğer sigorta şirketi aracınızı kendi tamircilerine götürmenizi isteyebilir. Götürmek zorunda değilsiniz. Birden fazla masraf tahmini almak zorunda değilsiniz. Aracınıza bakma veya inceleme hakları yok. Financial Rights’tan uzman avukat Jane Foley

Foley’e göre diğer sürücünün sigorta şirketinden ödeme talep etmek için mektup (letter of demand) göndermeniz gerekiyor. Ancak şirketin miktar üzerinde pazarlık veya sunduğunuz masraf tahmininin incelenmesini isteyebilir.





“Eğer talep ettiğiniz miktar 15 bin dolardan azsa ve karşı tarafın sigorta şirketi iş birliğine yanaşmıyorsa, Australian Financial Complaints Authority’e şikâyette bulunabilirsiniz. Ücretsiz olan internetten uyuşmazlık çözümü programı durumu değerlendirip tarafların anlaşmasını sağlamaya çalışır.





“Eğer miktar 15 bin dolardan fazlaysa ve sigorta şirketi iş birliği yapmıyorsa, yerel mahkemede dava açmanız gerekir. Ancak dava açmadan önce durumunuza özel yasal danışmanlık almanızı şiddetle öneririm” diyor Foley.



Credit: Peter Stark/Getty Images/fStop

Hata sizdeyse

Kaza sizin suçunuzsa ve sigortalıysanız, masrafı sigorta şirketinizden talep edebilirsiniz.





Ancak hata sizdeyse ve sigortanız yoksa, büyük ihtimalle masraf tahmininin bulunduğu bir mektup (letter of demand) alırsınız. Ancak burada pazarlık marjı vardır.





“Yapabileceğiniz en iyi şey kaza fotoğraflarını ve yapılan masraf tahminini kendi tamircinize götürmek. Tek seferde ödeyemeyecekseniz bir ödeme planı üzerinde anlaşabilirsiniz. Veya daha az bir miktar üzerinden tek seferlik ödeme teklif edebilirsiniz. Ancak ben her zaman durumunuza özel yasal danışmanlık almanızı öneririm” diyor.



Financial Rights’in internet sitesinde örnek mektuplar ve çeşitli kaza senaryolarında ve bulunduğunuz bölgeye göre ne yapabileceğinizi size öneren Motor Vehicle Accident Problem Solver aracı var. Credit: Erik Von Weber/Getty Images

Zorunlu üçüncü taraf sigortası (CTP)

Kaza yüzünden fiziksel ve psikolojik yaralanma durumunda bulunduğunuz eyalet veya bölgenin Zorunlu Üçüncü Taraf (Compulsory Third Party - CTP) sigortasına başvurabilirsiniz.





Araç sahipleri arabalarını kaydettirirken CTP sigortası ödemesi yapar. CTP araçtaki hasarın tamirini karşılamaz ancak iş kazası olmayan durumlarda mülkün tamiri veya kişinin tedavisini karşılar.





CTP sigorta şirketlerinden biri olan The Victorian Transport and Accident Commission (TAC) kimin hatalı olduğuna bakmaksızın trafik kazalarında yaralanan Victorialılara destek olur.





TAC Ciddi Yaralanma Bölümü’nün Müdürü Damien Poel, “Aile doktorları veya uzman hizmetleri karşılıyoruz. Hastane hizmetleri ve teşhis süreçleri dışında fizyoterapi, psikolojik terapi, işe dönüş desteği, kişisel bakım hizmetleri, bahçe ve temizlik hizmetleri, gelir tazmin ve tazminat gibi hizmetleri de karşılarız” diyor.





İşle alakalı bir trafik kazasında yaralananların işverenlerinin sigorta şirketine yönelik tazminat başvurusu yapması gerekir.

