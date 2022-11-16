Avustralya’da sel veya fırtınaya karşı hazırlıklı olmak çok önemli

Öne ÇIkanlar Şiddetli fırtına veya sel felaketine karşı hazırlık günler alabilir.

Yapmanız gereken ilk şey, acil durum planınız için risk seviyenizi tespit etmek.

Evinizde yaşayan herkesin acil durum planının içeriğini bildiğinden emin olun. Tek başına kalsalar da uygulamayı bilsinler.

Hava durumunu takip edip mülkünüzü fırtınaya karşı hazırlayın.

Evde mahsur kalmanız veya acil bir şekilde tahliye edilmeniz durumunda kullanacağınız acil ihtiyaçları her zaman hazır bulundurun.

Son 3 yılda Avustralya’nın birçok bölgesi şiddetli yağmur sonrası üç hatta dört defa sular altında kaldı. Sel felaketleri ev, işyerleri ve altyapıya büyük zarar verirken çok sayıda can kaybına da neden oldu.





Acil yardım uzmanları Avustralyalıların sürekli aşırı hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.





Hazırlıklı olmanın ilk adımı, kişilerin karşı karşıya oldukları risk seviyesini tespit etmeleri. Bu şekilde, felaketle karşılaştıklarında uygulayacakları acil durum stratejilerini hazırlayabilirler.





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NSW Eyaleti Acil Yardım Hizmetleri (State Emergency Service - SES) Toplum Görevlisi Dorothy Tran hazırlık aşamasının önemini vurguluyor.





“İnsanlar herhangi bir acil durum planı hazırlamadan önce, bu planı neden hazırladıklarını iyice düşünmeliler. Yaşadıkları, çalıştıkları veya ziyaret ettikleri yerin fırtına veya sel felaketine maruz kalıp kalmayacağını biliyorlar mı? Fırtına her yeri vurabilir. Bu yüzden de fırtınaya karşı her zaman hazırlıklı olmak gerekir.”





Nehir, ırmak ve hatta su giderlerinin yakınlarında yaşayanların şiddetli yağmur veya fırtınalarda taşkın suyunun nereye doğru akacağını bilmesi gerekiyor. Sel sularının evlerini, işe gidiş güzergahlarını ve işyerini nasıl etkileyebileceğini bilmek çok önemli.





Her acil durum planı farklı ve kişinin önceliklerine ve yaşadığı bölgeye göre değişiyor. Ancak en önemli ortak özellik, kalmak veya tahliye etmek arasındaki karar aşaması. İki kararın da mülke zararı ve can kaybını önlemek için hazırlık aşaması var.



Hava ve erzak durumu

Su yolları yakınlarında yaşayanların sel tehlikesine karşı hava koşullarını yakından takip etmesi son derece önemli.





Meteoroloji Kurumu internet sitesi , kurumun cep telefonu uygulaması ve sosyal medya sayfaları en son hava durumunu takip etmek için en etkili araçlar.





Acil durum planını uygulamaya geçirmek için sel sularının yükselmesini beklemeyin. Çocuk, evcil veya çiftlik hayvanları varsa, güvenli bir şekilde tahliye etmek için bir plan olması gerekiyor.





Sel riskinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayanların sular yükselmeden gereken erzak stokunu yapmış olması ve acil durum çantasının hazır olması çok önemli. Bu açıdan tahliye edilmeniz veya evinizde kalmanız fark etmiyor.





Acil durumda yanınızda bulunması gerekenler arasında ihtiyacınız olan ilaçlar, ilk yardım çantası, su, kıyafet, dayanıklı yiyecek, pil, el feneri, mum, yağmura karşı koruyan kıyafet ve ekipman, yorgan ve ihtiyacınız olan temizlik malzemesi.





Ayrıca pasaport, diğer kimlik belgeleri, banka veya sigorta belgeleri, tapu ve aile fotoğrafları gibi önemli belgeleri de yanınızda taşıyabilecek şekilde paketlemeniz gerekiyor.





Tran “Temel ihtiyaçlarınızı düşünün. Evcil hayvanlarınız ve çocuklarınız varsa, onların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeyi de yanınızda bulundurun. Evcil hayvanların tasma, taşıma kafesleri ve gıdaya ihtiyacı olabilir” diyor.





Çocuklar için kıyafet, yiyecek, gerekiyorsa bez, bebek arabası. Ayrıca güvenli ve rahat hissettirecek oyuncaklar veya yiyecekler de önemli.



Source: AAP Yanınızda acil yardım numaralarını da bulundurmanız gerekiyor. Evinizde herkesin acil durum planınız hakkında bilgi sahibi olması da önemli.





Tran, “Evinizden ayrılacaksanız, aile ve arkadaşlarınızı nereye gideceğiniz konusunda bilgilendirin. Etkilenen bölge dışında bir akrabanız veya arkadaşınıza gidebilir misiniz? Tahliye merkezine mi gitmeniz gerekiyor?” diye soruyor.





Evdeki herkesin, özellikle de evde tercüme edebilecek kimse olmadığı bir zaman yardıma ihtiyacı olan İngilizce konuşamayanların acil bir durumda ne yapacakları konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor.



Dede ve ninelerin evde torunlara baktığı zaman sel veya fırtına felaketi olduğu durumlar biliyoruz. Dede ve nineler tahliye uyarısı gelince çocuklarla ne yapacaklarını biliyor mu? Acil durum planınızı paylaşmak çok önemli. NSW Eyaleti Acil Yardım Hizmetleri Toplum Görevlisi Dorothy Tran

Sigorta poliçenizin güncel ve yeterli olduğunu kontrol etmeniz de önemli. Yaşadığınız bölgeye uygun kapsamı olmasına dikkat edin. Bu ani sel, fırtına sonrası su baskını ve toprak kayması veya ağaçların devrilmesine karşı koruma olabilir.



Maroubra Plajı açıklarında yaklaşan bir fırtına. Source: Instagram

Fırtına öncesi hazırlık

Avustralya’da birçok yerleşim merkezinde yaşayanlar şiddetli fırtına veya sel öncesi genelde SES kısaltmasıyla bilinen eyalet veya bölge acil hizmetler kurumları tarafından uyarı alır.





SES gönüllüleri kapı kapı dolaşıp bölge sakinlerini bilgilendirir. Ayrıca acil duruma karşı hazırlıklara yardım edip tahliye veya diğer seçenekler konusunda bilgi sağlar.





Eğer bölgenizde şiddetli bir fırtına bekleniyorsa mülkünüzdeki yağmur oluklarını ve tahliye borularını temizleyin.



Batı Avustralya’daki Bay Bölgesi’nde aşırı hava olayı sonrası oluşan zarar. Credit: BOM, WA Güçlü rüzgâr veya sel sularının yerinden sürükleyip götürebileceği her şeyi yere sabitleyin veya güvenli bir yere götürün. Çatınızda eksik veya kırık kiremit gibi herhangi bir hasar varsa tamir edin.





Aracınızı ağaç, su yolları veya zarar verebilecek aletlerin yanına park etmeyin.





Gönüllüler mülk ve altyapıyı korumak için tehlikeli gördükleri maddeleri bölgeden uzaklaştırıp kum torbalarıyla suya karşı koruma sağlar.





SES ayrıca tahliye, felaket sonrası temizlik ve tamir süreçlerine de yardım edebilir.





Evde kalmak yükselen riskle mücadele anlamına geliyor

SES genelde yaklaşan sel veya şiddetli fırtına öncesi bölge halkının tahliye edilmesini tavsiye eder ancak tecrübeli sakinler geride kalmayı tercih edebilir. Doğa felaketi sırasında evde kalmak çok daha kapsamlı hazırlık aşaması anlamına geliyor.





Sydney yakınlarındaki Lower McDonald Bölgesi’nde küçük bir kasabada yaşayan Nicole Wastle iki yıl önce iki katlı evini dört defa su bastığını söylüyor.





Ailesi hava durumunu yakından takip edip nehrin su seviyesi ile ilgili kayıt tutuyor.



Nicole Wastle’ın Wiseman's Ferry’deki iki katlı evi sular altında. Ailesinin sel öncesi hazırlığının üç ila dört gün sürdüğünü söylüyor.





“Kapsamlı bir süpermarket alışverişi yapıyoruz. Mahsur kalma riskine karşı konserve ve benzeri dayanıklı gıda malzemesi stokluyoruz. Kocam elektriklerin kesilmesi riskine karşı jeneratör için gidip petrol tenekelerini dolduruyor. İçmek ve temizlik için yeterince su olması için küvetleri suyla dolduruyorum” diyor.





Daha sonra da mobilya ve arabalar gibi değerli eşyaları yüksek yerlere taşıyorlar. Wastle tahliye ihtimaline karşı can yeleklerini ve ufak bir tekneyi hazır tutuyor.





Evdeki su seviyesini de yakından takip ediyor.





“Sel suyunun ne kadar yükseldiğini takip etmek için duvara gazlı kalemle işaret koyup tarih ve saati yazıyoruz. Bu şekilde suyun alçalıp yükseldiğini anlıyoruz” diyor.



REINSW’nin Genel Müdürü Tim McKibbin sel felaketinin doğrudan satılık ev sayısını etkilediğini söyledi. Source: AAP / AAP Image/Lukas Coch Wastle sel suları yüzünden dünyadan kopmuşken dış dünya ile iletişime devam etmenin önemini vurguluyor. Sel zamanı ev telefonları, cep telefonları ve internet kesiliyor. Bazı insanlar telsiz kullanıyor. Wastle’ın telefonla irtibatın kesilmemesi için tercihi uydu internet sağlayıcısı ve elektrikli jeneratör.





İlave bilgi için bulunduğunuz eyalet veya bölgedeki acil yardım hizmet kurumunun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

