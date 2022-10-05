Alkol bağımlılığına karşı nasıl mücadele edersiniz?

Öne çıkanlar ABS’nin bu yıl yayınladığı verilere göre 18 yaş üstü her dört Avustralyalıdan birinin alkol tüketimi tavsiye edilen miktardan fazla.

Alkole olan fiziksel ve duygusal bağımlılık yüzünden aşırı tüketime alkolizm adı veriliyor.

Avustralya’da göçmen toplumlar arasında aşırı alkol tüketimi ortalamadan daha düşük.

Alkol bağımlılığına karşı mücadele için gerekli kaynaklar mevcut.

Avustralya İstatistik Bürosu’nun (the Australian Bureau of Statistics - ABS) Mart 2022’de yayınladığı verilere göre 18 yaş üstü Avustralyalıların dörtte biri 2020-21 döneminde haftada 10 standart alkollü içecek kuralını aştı.





Peki, alkol tüketimi ne zaman bir sorun haline gelir? Bir yakınınızın kronik bir sağlık sorunu olan alkolizm yaşadığını nasıl anlarsınız?



Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü (the Australian Institute of Health and Welfare – AIHW) verilerine göre göçmen toplumların (culturally and linguistically diverse backgrounds - CALD) üyelerinin alkol kullanmama oranı anadili İngilizce olanlardan daha yüksek.





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İngilizce dışında bir dil konuşan Avustralyalıların yüzde 53’ünün hiç alkol kullanmadığı veya alkolü bıraktığı belirtiliyor. İngilizce konuşanlar arasında bu oran yüzde 19,2.





ABS’nin paylaştığı veriler de benzer bir duruma işaret ediyor. Avustralya doğumlular arasında tavsiye edilenin üzerinde alkol tüketenlerin oranı yüzde 30’ken yurtdışı doğumlular arasında bu oran yüzde 17,3.



2020’de 15 yaş üstü nüfusta kişi başı alkol tüketiminde Avustralya’da oran 9,5 litreyken OECD ortalaması 8,7 litre. (OECD 2021). Credit: Rafael Ben-Ari/Getty Images

Alkolizm riskini nasıl tespit edersiniz?

Alkoliklerin aile ve arkadaşlarına destek veren bir sosyal ağ olan Al-Anon Family Groups Australia ’nın başkanı Hellen Gillies ruh halindeki ve davranışlardaki değişimlerin kişinin alkol bağımlısı olduğunu gösterdiğini belirtiyor.





“Çok öfkeli veya üzgün olabiliyorlar. Sizden yaptıklarını gizlemeye başlayabilirler. Sürekli tartışmalara girmeleri veya sessiz ve mesafeli olmaları beklenir” diye konuşuyor.





Aile ve arkadaşların alkolizm belirtilerini tespit etmesi zor olabilir.



Birçok kişi alkoliklik seviyesinde tüketip gayet normal görünebilir. Al-Anon Family Groups Australia Başkanı Helen Gillies

“Birçok profesyonelin işte çok iyi performans gösterip evlerine dönünce anlaşması zor insanlara dönüştüğünü görebiliyoruz. Bu tür değişimler bazı şeylerin iyi gitmediğini gösteren belirtilerdir” diye açıklıyor.



Alkol sorunu olan bir ebeveynle yaşamanın çocuk üzerinde kapsamlı gelişimsel etkileri olabilir. Credit: Richard Hutchings/Getty Images Kamunun fonladığı Alkol ve Uyuşturucu Vakfı (Alcohol and Drug Foundation - ADF) alkol ve diğer uyuşturucuların neden olduğu zararı asgariye indirmeye çalışıyor. ADF’den Eleanor Costello, alkol bağımlılığının belirtilerinden birinin de kişinin daha önce son derece ilgilerini çeken eylemlere katılım oranlarında bir düşüş gözlemlemek olduğunu söylüyor.



Kişinin enerji seviyesinde bir düşüş, heyecanında bir azalma gözlemlersiniz. Alkol ve Uyuşturucu Vakfı Delil Uzmanı Eleanor Costello

Alkolizmin safhalarıi ve fiziksel belirtileri

Alkolizm zamanla gelişen bir hastalık. Uzun süreli aşırı alkol tüketimi sonucunda oluşur.





Uzmanlara göre alkolizmin beş ayrı safhası var.



Arada aşırı alkol tüketimi Alkol tüketiminin artması İçki sorunu Alkole düşkünlük Bağımlılık

Alkole düşkünlük içkinin kişinin günlük rutininin bir parçası olması anlamına geliyor. İçkinin zararlarının farkında olmasına rağmen bir alkolik tüketimini artık kontrol edemeyecek durumdadır.





Alkole düşkünlüğün bir başka belirtisi de alkole olan direncin artması ve alkole erişim olmayınca ortaya çıkan yoksunluk dürtüleri.





Bağımlılık ise alkolizmin son safhası. Artık alkol tüketmek bir keyif aracı değil, fiziksel ve psikolojik bir gereklilik.





Alkolün etkileri azalınca alkoliklerin yaşadığı olumsuz belirtiler:



Akşamdan kalmışlığa benzemeyen bulantı

Titreme

Terleme

Öfke kontrolü sorunu

Kalp atışının hızlanması

Uykusuzluk

Alkol ve psikolojik sağlık

ADF’den Eleanor Costello alkolle psikolojik sağlık arasında son derece yakın ve karmaşık bir ilişki olduğunu söylüyor. Psikolojik sıkıntısı olan birçok kişi yaşadıkları sorunlardan kaçış olarak alkole sığınıyor.



Alkol ve uyuşturucu kullanımı ile psikolojik sağlıkla ilgili sorunlar arasında bir bağlantı var.

Psikolojik sağlık durumu kişilerin içkiyi bırakmasının önünde bir engel olabilir. Bağımlılık ve aşırı tüketim gibi davranışların riskini de arttırıyor.





Ayrıca alkol tüketimi birçok psikolojik sağlık sorununun gelişimini, şiddetini ve belirtilerini olumsuz anlamda etkiler.



Alkolizm sorununa karşı ilk adım

Eğer bir sevdiğinizin alkol sorunu olduğunu düşünüyorsanız, yapmanız gereken ilk şey onla konuşmak. Büyük ihtimalle alkolizm sorununu reddeden bir kişiyle bu konuşmayı yapmak kolay değil.





Gillies alkolizmin aslında bir yere kadar psikolojik bir hastalık olduğunu belirtiyor. Kişinin tamamen alkole teslim olduğunu ve yoksunluğu yaşamamak için her şeyi yapabileceğini söylüyor.





“Yalan, manipülasyon, kandırma. Bünyelerinin ihtiyacı olduğu için her şeyi yaparlar” diyor.



Kişiyle konuşmadan önce uzman yardımı almak çok önemli. Costello ADF’nin sitesinde çeşitli dillerle gerekli kaynakların olduğunu söylüyor. Konuyu nasıl açacağınızı, hangi soruları soracağınızı ve duygularınızı nasıl kontrol edebileceğinizi bu kaynaklardan öğrenebilirsiniz.



Yakınlarına güvenebileceğini, insanların kendisini önemsediğini anlamasını sağlarsanız size açılmasını sağlarsınız.

“Sizin için ne kadar önemli biri olduğunu anlamasını sağlayın. Hayatlarında olan her şey hakkında size açılabileceğini gösterin” diye ekliyor.



LISTEN TO How often have we heard phrases such as “boys will be boys” or “it’s OK, he just did it because he likes you”, about disrespectful or aggressive behaviour towards girls or women? Experts say, although these phrases seem harmless on the surface, we are in fact unknowingly normalising aggression as something that is inherent in boys or something that is provoked by girls. SBS English 01/09/2022 11:03 Play

Aşırı alkol tüketimi, öfke ve aile içi şiddet

Dünya Sağlık Örgütüne göre aşırı alkol tüketimi saldırgan davranışlarla en yakın ilişkisi olan psiko-tropik etken.





Herhangi bir aile üyesi tehlike altındaysa, yapmanız gereken güvenliği sağlamak.





Costello “Herhangi bir saldırganlık veya aile içi şiddet riski varsa, kendi güvenliğinizi sağlayın ve ortamdan ayrılın. Eğer tehlike altındaysanız hemen ‘000’ acil yardım hattını arayın” diyor.



Hayatınızda olan bir kişinin agresif veya saldırgan olması kabul edilemez.

Costello alkolizm sorunu olan kişinin durumu kabullenmemesi durumunda, konuyu değiştirmeye, dikkati kendi üstünden atmaya çalışacağını söylüyor.





“Genelde suçlamalarda bulunurlar. ‘Ev yeterince temiz olmadığı için’ veya ‘Çok para harcadığın için’ veya ‘Sen X, Y Z yapıyorsun.’ Bunların hiçbirinin konuyla ilişkisi yoktur.”



Alkol kullanım bozukluğu hafif, orta veya şiddetli şiddette olabilir. Aşırı alkol tüketiminin beyinde yarattığı etki sorunun devamına veya bıraktıktan sorna tekrar başlama riskinin artmasına neden olabilir. Source: Moment RF / Nuria Camps Curtiada/Getty Images

İlerleyen bir hastalık

Alkolizm ilerleyen bir hastalık. Bu da kişinin durumunun zaman içinde kötüleşeceği anlamına geliyor.





“Kadehi her kaldırdığında alkoliğin durumu daha da kötüleşir” diyor Gilles.





“Bilinç kaybı, davranış değişiklikleri, işte tutunamama, para sıkıntısı ve ilişkilerinde sorun yaşamaya başlarlar” diyor.





Uzun süre aşırı alkol tüketimi beyinde kimyasal değişikliklere yol açıp nöral yolları ve gençlerde beyin gelişimini olumsuz etkiler.





“Ne kadar alkol tüketirseniz o kadar üzgün hissedersiniz çünkü alkol yatıştırıcı bir maddedir. Ayrıca bünyenizi yorar ve kalp atışınızı hızlandırır.”





Aşırı alkol kullanımının erken safhalarında destek alınması durumunda olumlu sonuç alınması şansı artar. Ancak alkoliklerin tıbbi destek olmadan tüketimi bırakması son derece tehlikelidir.





Costello, “Uzman desteği onlar için en iyi şey” diye konuşuyor.



Path2Help kurumunun internet sitesinde on binden fazla yardım ve destek hizmeti listeleniyor.





“Sitede ayrıca alkol sorunu olduğunu düşünen kişinin yardım için erişebileceği kaynak mevcut. Belki de birisiyle konuşmaya hazır hissetmiyordur. Başlangıç olarak ne yapabileceğini öğrenmek için siteyi ziyaret edebilir” diyor Costello.



LISTEN TO There is no cure when it comes to gambling addiction. But when family and friends of problem gamblers get the right support for themselves, they are more likely to help their loved ones recover. In Australia, help is available in your language. SBS English 19/08/2022 08:34 Play

Ailelere destek

Bir sevdiğinizin alkol yüzünden gözünüzün önünde değişmesine tanık olmak son derece acı verici ve kafa karıştırıcı olabilir.





Costello, “Ona yıllar boyunca yardım etmeye çalışırsınız ve bu süreçte aileniz de yıpranır. Bunun farkına varmak ve kendinizi ve yakınlarınızı korumak çok önemli” diyor.





Bir aile üyesinin yaşadığı sıkıntılar yüzünden destek almasının alkol sorunu olan kişinin de yardım istemesini sağlayabilir. Ancak herkesin bu süreçte, ne kadar zor olursa olsun, kendi kararlarını kendinin vermesi büyük önem taşıyor.





“Kişinin yaptığı seçimleri değiştiremezsiniz. Ancak aileler seçimlerde bulunur ve bu da çok zor olabilir. Bence yaşayabileceğimiz en zor şeylerden biri, sevdiğimiz kişilerin acı çektiğini görüp kendimiz için doğru olanı yapmak” diyor.



