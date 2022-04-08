New South Wales’de İşçi Partili Minns dönemi başlıyor

CHRIS MINNS DOMINIC PERROTTET DIPTYCH

A diptych image created on Saturday, March 25, 2023 of ** Labor leader and Premier elect Chris Minns with his wife Anna and sons Joe, Nick and George during the NSW Labor reception in Sydney, Saturday, March 25, 2023. Labor won the election and will form a majority government after Premier Domionic Perrottet conceded defeat. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING ***AND*** NSW Premier Dominic Perrottet speaking alongside his wife Helen Perrottet at a NSW Liberal Election Night Event, in Sydney, Saturday, March 25, 2023. New South Wales voters have cast their ballots today to determine the 58th Parliament of NSW. (AAP Image/James Gourley) NO ARCHIVING Source: AAP / DEAN LEWINS / JAMES GOURLEY/AAPIMAGE

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NSW eyaletinin yeni başbakanı Chris Minns seçmenin önceliklerine odaklanan ve toplumun tabanına yayılan bir kampanya sayesinde Cumartesi günkü seçimlerde zafere ulaştıklarını söyledi. 12 yıl sonra İşçi Partisi eyalette yeniden yönetimde. Minns halkın sözlere değil sonuca bakacağını söylüyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Tahminler İşçi Partisi’nin desteksiz eyaleti yönetebilmesini sağlayacak 47 sandalyeye ulaşacağını gösteriyor.
  • İşçi Partisi Avustralya kıtası boyunca her eyalet ve bölgede yönetimi ele almış durumda.
  • 43 yaşındaki Minns özellikle Sydney’in Batısındaki Parramatta be Penrith dışında kırsaldaki Monaro ve South Coast bölgelerinde kazanarak zafere ulaştı.
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‘Demokrasi sosisi’nden ‘eşek oyu’na Avustralya’da seçimler image

‘Demokrasi sosisi’nden ‘eşek oyu’na Avustralya’da seçimler

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08/04/202207:34
NSW’de seçimlerde oylar sayılmaya devam ediliyor. Bu sabah itibariyle oyların yarısından fazlası sayılmıştı. İşçi Partisi’nin kazandığı kesin. Tahminler İşçi Partisi’nin desteksiz eyaleti yönetebilmesini sağlayacak 47 sandalyeye ulaşacağını gösteriyor. Aksi halde bağımsızların desteği gerekecek.

Avustralya’nın en kalabalık eyaletinin bir sonraki başbakanı Chris Minns.

Minns zaferini ilan ederken seçim kampanyasının karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde yapıldığını ve örnek olduğunu söyledi. Seçimin kaybedeni Dominic Perrottet de aynı fikirde.

Bu arada İşçi Partisi Avustralya kıtası boyunca her eyalet ve bölgede yönetimi ele almış durumda. Sadece Tazmanya’da Jeremy Rockliff liderliğinde Liberal iktidarda.

NSW’in 47’nci başbakanı olarak farklı bir yönetim anlayışı sözü verdi.
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43 yaşındaki Minns özellikle Sydney’in Batısındaki Parramatta be Penrith dışında kırsaldaki Monaro ve the South Coast bölgelerinde kazanarak zafere ulaştı.

Bega, Camden ve Castle Hill İşçi Partisi bir önceki seçime göre oyunu yüzde 10’dan fazla artırdı.

Liberal Parti’nin yenilmesinde öne çıkan faktörlerden biri de artan sayıda bağımsız adayın kazanmasıydı. Yedi bağımsız vekil yeni Parlamentoda olacak.

Bu arada Avustralya’da seçmen yaşının gittikçe gençleştiği de belirtiliyor. NSW seçmeninin yüzde 51’i 40 yaş altında.

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