New South Wales’de İşçi Partili Minns dönemi başlıyor

ÖNE ÇIKANLAR Tahminler İşçi Partisi’nin desteksiz eyaleti yönetebilmesini sağlayacak 47 sandalyeye ulaşacağını gösteriyor.

İşçi Partisi Avustralya kıtası boyunca her eyalet ve bölgede yönetimi ele almış durumda.

43 yaşındaki Minns özellikle Sydney’in Batısındaki Parramatta be Penrith dışında kırsaldaki Monaro ve South Coast bölgelerinde kazanarak zafere ulaştı.

LISTEN TO ‘Demokrasi sosisi’nden ‘eşek oyu’na Avustralya’da seçimler SBS Turkish 08/04/2022 07:34 Play

NSW’de seçimlerde oylar sayılmaya devam ediliyor. Bu sabah itibariyle oyların yarısından fazlası sayılmıştı. İşçi Partisi’nin kazandığı kesin. Tahminler İşçi Partisi’nin desteksiz eyaleti yönetebilmesini sağlayacak 47 sandalyeye ulaşacağını gösteriyor. Aksi halde bağımsızların desteği gerekecek.





Avustralya’nın en kalabalık eyaletinin bir sonraki başbakanı Chris Minns.





Minns zaferini ilan ederken seçim kampanyasının karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde yapıldığını ve örnek olduğunu söyledi. Seçimin kaybedeni Dominic Perrottet de aynı fikirde.





Bu arada İşçi Partisi Avustralya kıtası boyunca her eyalet ve bölgede yönetimi ele almış durumda. Sadece Tazmanya’da Jeremy Rockliff liderliğinde Liberal iktidarda.





NSW’in 47’nci başbakanı olarak farklı bir yönetim anlayışı sözü verdi.



43 yaşındaki Minns özellikle Sydney’in Batısındaki Parramatta be Penrith dışında kırsaldaki Monaro ve the South Coast bölgelerinde kazanarak zafere ulaştı.





Bega, Camden ve Castle Hill İşçi Partisi bir önceki seçime göre oyunu yüzde 10’dan fazla artırdı.





Liberal Parti’nin yenilmesinde öne çıkan faktörlerden biri de artan sayıda bağımsız adayın kazanmasıydı. Yedi bağımsız vekil yeni Parlamentoda olacak.





Bu arada Avustralya’da seçmen yaşının gittikçe gençleştiği de belirtiliyor. NSW seçmeninin yüzde 51’i 40 yaş altında.



