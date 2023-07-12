Eyaletler arası taşınma nasıl olur?

ÖNE ÇIKANLAR Eyaletler arası taşınma karmaşık bir uyum süreci gerektiriyor.

Farklı eyalet ve bölgelerde farklı kanunlar, hizmetler ve sistemler bulunuyor.

Eyaletler arası taşınma sırasında beklenmedik masraflarla karşılaşabilirsiniz.

Taşınma öncesi detaylı bir ön araştırma yapılması sürecin kolay ilerlemesini sağlar.

Bir eyaletten diğerine taşınan sayısı sürekli artıyor. Ayrıca Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre, yurtdışında doğanların eyaletler arası taşınması olasılığı Avustralya doğumlulardan yüksek.





Avustralya’nın her eyalet ve bölgesinde farklı sistemler, hizmetler ve kanunlar olduğu için, eyaletler arası taşınma bir ülkeden diğerine göçmeyi andırabilir. Süreci kolaylaştırmak için yapmanız gerekenler ve bazı tavsiyeleri listeliyoruz.



Gerekli kurumlarda adresinizi güncelleyin

Eyaletler arasında taşınınca kamu kurumları, bankalar, eyalet veya bölgenizdeki ulaşım kurumu ve diğer hizmet sağlayıcılarına yeni adresini bildirmeniz gerekir.





AMES Avustralya göçmen hizmetleri merkezinden halkla ilişkiler müdürü Laurie Nowell “Taşınınca yeni adresinizi sadece arkadaşlarınıza ve ailenize değil, bankanıza, ödeme alıyorsanız Centrelink ’e bildirmeniz gerekiyor. Eğer belli bir vizeniz varsa, Göç Bakanlığı ’na adres değişikliğini bildirmeniz gerekebilir. Medicare ’in de yeni adresinizi bilmesi lazım” diyor.



Eski adresinize gelen mektupların size gelmesi için yeni adresinizi belirtmeniz iyi bir fikir olabilir. AMES Avustralya halkla ilişkiler müdürü Laurie Nowell

Yeni evlerine yerleşen genç bir çift. Credit: E+ Adres değişikliklerinin büyük kısmı basit bir şekilde internet üzerinden yapılabilir.





Oy vermek Avustralya’da zorunlu olduğu için her taşındığınızda seçim kaydınızda adresinizi güncelleştirmeniz gerekiyor. Aksi halde seçim kaydınız silinir ve oy veremezsiniz.





Yeni eyaletinize taşındığınızı Avustralya Seçim Komisyonu' na bildirin. Kaydolabilecekken olmamanız para cezası ile sonuçlanabilir.



Masrafı iyi hesaplayın

Eyaletler arası taşınma beklenmedik masraflar içerebilir. Ulaşım, konaklama masrafları dışında ehliyet veya araç kayıt için gerekli yeniden kayıt ücretlerini karşılayabilecek bir birikim olması gerekir.





Kariyer nedeniyle Sydney’den Melbourne’a taşınan Pallavi Thakkar, herhangi bir sürprize karşı bir taşınma bütçesi ayırmanızı tavsiye ediyor.





"Bir eyaletten diğerine taşınma söz konusu olduğu için belli bir bütçe ayırmak gerekiyor. Baştan sona taşınma yaklaşık 10 bin dolar tuttu” diyor.



Taşınma sürecinde belli bir miktarda masraf yapmayı göz önüne almak gerekiyor. Source: iStockphoto / Rawpixel/Getty Images/iStockphoto Taşınmadan önce sigorta şirketinizi arayıp farklı bir eyalette yaşamanın ne tür değişikliklere neden olacağını öğrenin. Ödemeler ve hizmet sağlayıcılar değişiklik gösterebildiği için yeni evinizde uygun sigorta korumasına sahip olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekiyor.



Eğitim sistemlerini araştırın

Eğer siz veya çocuğunuz okula gidiyorsa, taşındığınız eyaletteki eğitim sistemi hakkında önceden bilgi edinin.





Avustralya’da ulusal çapta bir müfredat takip ediliyorsa da okul dönemleri, sertifikalar ve okutulan dersler farklılık gösterebilir.





Dersinizi çalışırsanız eyaletler arası taşınma hem sizin hem de aileniz için çok daha kolay olur.



YERLEŞİM REHBERİ Avustralya’daki eğitim sistemi ve okullar

Karantina yasalarını öğrenin

Dünya çapında en sert karantina yasalarından bazıları Avustralya’da bulunuyor ve bu sınırlamalar eyaletler arası seyahatlerde de geçerli.





Tehlikeli partiküller içerebildikleri için bitkilerinizi, hayvansal ürünleri ve tarım ekipmanlarını geride bırakmanız tavsiye ediliyor. Detaylı bilgiye Avustralya Eyaletler Arası Karantina sitesinde ulaşabilirsiniz.



Destek ağlar

Yeni bir eyalete taşınmak hem heyecan verici hem de zor bir süreç. Bazı göçmen aileler, benzer kültürden gelen toplumlara yakınlaşırsa yeni eyalet hakkında destek ağlara erişme fırsatı yakalayabilir.





Sosyal medya platformları da pratik tavsiyelere ulaşmak için yararlı kaynaklar.





Thakkar pratik tavsiyelere ulaşmak için sosyal medyadan oldukça fazla yararlandığını söylüyor.





“Yaptığım şu oldu: Facebook’a aklımdaki soruları yazdım ve çok sayıda insan yardımcı oldu. Şehre yakın olmak bizim için çok önemliydi ve bu yüzden de aldığımız tavsiyeler çok işimize yaradı” diyor.



Taşınma hem heyecanlı hem de zorlayıcı bir süreç. Credit: Ariel Skelley/Getty Images

Göçmen yerleşim hizmetleri

Toplum grupları dışında göçmen yerleşim hizmeti sunan merkezler de yardımcı olabilir.





Nowell eyaletler arası taşınmada göçmen kaynakları merkezleri ve yerleşim hizmeti sunan kurumların büyük yardımı dokunabileceğini söylüyor.





Destek, tavsiye, tercüme hizmetlerine erişim sağlayabilirler.

