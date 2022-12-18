Avustralya kırsalında kaybolursanız ne yapmanız gerekir?

ÖNE ÇIKANLAR Hemen hemen her gün Avustralya kırsalında yürüyüşe çıkanlar kaybolur. Alacağınız birkaç önlem hayatınızı kurtarır.

Kaybolursanız, panik içinde herhangi bir hata yapmadan önce bir yere oturup sakinleşmeye çalışın.

Kırsalda telefonunuzun çekeceğini düşünmeyin. Ancak acil yardım çakarı kiralayabilirsiniz.

Acil bir durumda Eyalet Acil Yardım Arama ve Kurtarma (SES Search and Rescue) gönüllüleri yardımcı olur.

Avustralya kırsalında kaybolanların yüzde 95’i 12 saat içinde bulunuyor.





Bu da NSW eyaleti SES Kırsal Arama ve Kurtarma (NSW SES Bush Search and Rescue) ekip başkan yardımcısı Caro Ryan gibiler sayesinde. Ryan kırsalda doğa yürüyüşüne çıkmadan önce hazırlık süreci konusunda uzman.





Hazırlık sürecinde aklınızda tutmanız gerekenleri anlatıyor.



İhtiyacınız olanları yanınıza alın.

Planlarınızı kayıt altına alın.

Yanınıza acil durumda kullanabileceğiniz çakar türü bir iletişim cihazı alın.

Güzergahınızı bilin ve bu güzergahtan ayrılmayın.

Hazırlıklı olmak bulunma şansınızı arttırır. Credit: pixdeluxe/Getty Images

Yanınıza alacaklarınız

Sırt çantanızda bulunması gerekenler.



Çikolata ve kuruyemiş gibi gıda ürünleri.

Su: Her üç saat için bir litre.

Kat kat ve parlak renkte kıyafet.

Şapka ve güneş kremi.

Spor ayakkabısı veya zor koşullar için yürüyüş botları gibi rahat ayakkabılar.

Yağmurluk.

Harita ve kullanmasını biliyorsanız pusula veya cep telefonunuza navigasyon uygulaması yükleyin.

İlk yardım çantası

“Yanınıza alabileceğiniz en iyi şeylerden biri arkadaş” diyor Ryan.



Tek başına yürüyüşe çıkmak riski arttırır. Yanınızda birileri varsa, kriz anında size destek verebilirler. NSW eyaleti SES Kırsal Arama ve Kurtarma ekip başkan yardımcısı Caro Ryan

Güvenli bir şekilde doğa yürüyüşüne çıkmak için gruptaki insan sayısının en az dört olması gerekiyor. Bu şekilde, birisinin sakatlanması durumunda iki kişi yardım aramaya giderken bir kişi de yaralının yanında kalır.



Başkalarının planlarınızdan haberdar olması çok önemli. Credit: visualspace/Getty Images

Planlarınızı kayıt altına alın

Doğa yürüyüşüne çıkmadan önce Ulusal Parklar ve Doğa Hizmetleri’ni (National Parks and Wildlife Service), polisi veya güvendiğiniz bir arkadaşınızı bilgilendirin.





Rotanız ve ne zaman geri gelmeyi planladığınız gibi bilgileri paylaşın. Ayrıca geri döndüğünüz zaman da bilgilendirmeyi unutmayın.



Acil durum çakarları

Avustralya kırsalında cep telefonunuzun çekeceğinizi düşünerek hareket etmeyin. Genelde yürüyüşe çıkanlar yanlarında uydu yardımıyla nerede olduğunuzu gösteren kişisel çakar (Personal Locator Beacon - PLB) taşır.





Yürüyüş grubu Bushwalking NSW’in Başkanı Kirsten Mayer sorun çıkınca PLB çakarını aktive edebileceğinizi söylüyor.



Polis sizi bulmak için tüm kaynakları seferber eder. Belki helikopter gönderir veya genel bir arama başlatır. Bushwalking NSW eyaleti Başkanı Kirsten Mayer

Ulusal Park ofisleri veya doğa yürüyüş dükkanlarından PLB çakarları bulabilirsiniz.





Ayrıca cep telefonunuza indirebileceğiniz ücretsiz Emergency Plus uygulaması nı kullanabilirsiniz. Telefonunuzun çekmesi gerekiyor ancak konumunuzu belirleyip yardım çağırmanızı sağlar.





Güzergahınıza sadık kalın

Caro Ryan kesin olarak hedefinizin ne olduğunu bilmeniz gerektiğini söylüyor. “İşaretleri takip etmeniz, harita kullanmanız, rotayı hiç değiştirmemeniz ve ne zaman tamamlayacağınızı bilmeniz gerekiyor” diyor.





“Nereye gittiğinizi birine söylediğiniz için acil hizmetler nerede olduğunu bilecek ve gelip sizi kurtaracak” diye ekliyor.



Akıllı olup size uygun güzergahı seçin. NSW eyaleti SES Kırsal Arama ve Kurtarma ekip başkan yardımcısı Caro Ryan

Yürüyüşe çıkanların en sık yaptığı hatalardan biri kendilerine uygun olmayan bir parkur seçmek. “Yürüyüşe uygun bir kondisyon seviyeniz olması önemli. Özellikle çok sayıda basamak olması veya dik yamaçları olan bir rota seçtiğinizde. Taşıdığınız sırt çantasını unutmayın. Yürümek sıcak havada daha da zor” diyor.





Ryan kondisyon seviyesini yanlış değerlendirmeye sık rastlandığını söylüyor.





Yürüyüş öncesi Avustralya Yürüyüş Derecelendirme Sistemi ’ni inceleyin. Avustralya kırsalında yürüme tecrübeniz yoksa birinci dereceden başlayın.



Eğer yanınızda acil durum çakarı yoksa kendinizi görünür yapmaya çalışın. Credit: Nicole Bordes

Gerçekten kaybolursanız ne yapmanız gerekiyor?

Yapmanız gereken ilk şey oturup sakinleşmeye çalışmak olmalı.





Biraz su için. Ryan, yanınızda bir ocak varsa çay yapmanızı öneriyor.





“Oturmak gerçekten kesin kararlar vermenizi sağlar” diyor Ryan.





“Yapabileceğiniz en kötü şey, ‘Şu köşeyi dönünce bulacağım’ diyerek daha fazla kaybolmak. Buna ‘haritayı bükmek’ (bending the map) diyoruz.”





Nerede olduğunuzu bildiğiniz en son an neredeydiniz? Belki bir işaret veya kavşak gördünüz.





Kısa bir mesafe için geriye gitmeye karar verirseniz, gittiğiniz yol boyunca çeşitli işaretler koyun.





Eğer gerçekten kaybolduysanız kendinizi görünür yapmaya çalışın. Hava koşulları ve kaynaklar uygunsa SES sizi bulmak için bölgeye helikopter gönderir.





Avustralya kırsalında kaybolanların yüzde 95’i 12 saat içinde bulunuyor. Credit: Raoul Wegat/Getty Images Parlak renkte kıyafetler giymek sizi havadan görünür kılar. Meşaleler veya flaşlar kullanır. Yere parlak nesneler koyun.





Yaralıysanız veya hava kötüyse barınabileceğiniz bir yer bulun. Islak kıyafetlerinizden arının ve yapabilirseniz bir ateş yakın. Ateş görünür olmanızı sağlar.





Erzakınızın size ne kadar dayanabileceğini hesaplayın. Kurtarılmayı beklerken yanınızdaki gıda ve suyun uzun süre dayanması gerekebilir.



Kırsalda yürüyüşe çıkmadan önce

Kendi ve yanınızdakilerin güvenliği için bir ilk yardım kursunu tamamlayın.





Kirsten Mayer doğa yürüyücü kulüplerine üye olmanızı öneriyor.





“Grubunuz kırsalda güvenli bir şekilde dolaşabilecek kişi sayısına ulaşır. Size harita ve pusulayı nasıl kullanabileceğinizi, basit ilk yardım teknikleri ve sorun olunca ne yapabileceğinizi gösteren insanlar olur. Bir de çoğu insanın göremeyeceği muhteşem yerlere götürürler.”



Avustralya doğasını keşfetmek için yürüyüş gruplarına katılmak iyi bir yöntem. Credit: andresr/Getty Images

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