У вас проблеми з пам'яттю і орфографією після COVID?

Highlights • Експерти говорять, що затьмарена свідомість поширена серед людей з тривалим COVID.

• Цей стан зазвичай носить тимчасовий характер і проходить сам по собі.

• Проконсультуйтеся з лікарем загальної практики, якщо воно зберігається більше восьми тижнів.

• Експерти кажуть, що фізичні і розумові вправи, такі як збирання пазлів, відеоігри, можуть допомогти прискорити одужання.

Менеджер проекту з Сіднею Дайан Воттс не могла згадати, як пишуться певні слова і як влаштовані деякі бізнес-процеси, коли повернулася на роботу після COVID.





«Мені потрібний був хтось, хто б сидів зі мною і наново показував мені, як влаштовані процеси», — розповіла пані Воттс SBS.





Пані Воттс заразилася коронавірусом в червні і вважає, що у неї міг розвинутися тривалий COVID, який зазвичай виникає впродовж трьох місяців після зараження.





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Міністерство охорони здоров'я Нової Південної Валії заявляє, що тесту на тривалий COVID немає. Його діагностика полягає в становленні самими лікарями, як інших станів з аналогічними симптомами.





Поширені симптоми тривалого COVID, або постковідні симптоми, включають затьмарену свідомість, проблеми з пам'яттю, концентрацією уваги, сном, мовою, а також депресію або тривожність і слабкість.





Крім того, можливі задишка або ускладнене дихання, постійний кашель, біль в грудях, м'язові болі, втрата нюху або смаку і підвищена температура.





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"Туман в голові" через COVID

"Туман в голові" (COVID fog) - це не медичний термін, зазвичай він використовується для опису когнітивних проблем, таких як труднощі з мисленням, концентрацією уваги і пам'яттю після COVID.





Міністерство охорони здоров'я і догляду за літніми людьми не має статистики щодо "туману в голові" в Австралії.





Доцент і директор клініки для лікування тривалого COVID - 19 в St Vincent's Hospital в Сіднеї Стівен Фокс говорить, що цей стан поширений серед людей, що страждають тривалим COVID.





Близько 10 - 25 відсотків пацієнтів, що звернулися в клініку, повідомляють про "туман в голові" після COVID. Ще більше пацієнтів повідомляють про когнітивні труднощі

Що робити, якщо у вас "туман в голові" після COVID?





У більшості випадків затьмарення свідомості при COVID носить тимчасовий характер і проходить само по собі.





«По-перше, не панікуйте. Навряд чи вона буде постійною. Дайте собі час», — запевняє професор Фокс.





Рішення пов'язаних з цим проблем, таких як тривожність або депресія, може допомогти зменшити затьмарення свідомості.





Професор Фокс радить людям поговорити зі своїм лікарем або терапевтом, якщо симптоми зберігаються через вісім тижнів після зараження.





Більшість людей можуть впоратися з цим удома, маленькими кроками. Але не перестарайтеся. Просто зменште обороти і робіть декілька легких вправ.





Доктор Бгаскар додає, що когнітивні вправи, такі як відеоігри, також можуть допомогти.





Пані Воттс не ходила до лікаря із затьмареною свідомістю, але стежила за симптомами, щоб переконатися, що вона знижується.





«Я повільно поверталася до того, щоб бути активною, і завжди добре харчувалася», - говорить вона.





«Потім, через чотири тижні після зараження, «туман в голові» несподівано розсіявся«, — згадує пані Воттс.





Діагностика затьмареної свідомості при COVID

Лікар і учений з Сіднею, невролог Сону Бгаскар говорить, що діагностика затьмареної свідомості при COVID може бути складним завданням, оскільки це «досвід людини почувати себе хистко або зазнавати труднощі з концентрацією уваги після одужання від COVID - 19».





«Частина людей що пережили COVID-19, може зазнавати тривалих неврологічних і когнітивних проблем», — говорить д-р Бгаскар.





А професор Фокс каже, що діагностика "туману в голові" при COVID не може обмежуватися одним чинником. Тривожність і слабкість також впливають на когнітивне мислення. «Ми повинні дивитися на контекст, коли маємо справу із затьмареною свідомістю при COVID-19», — говорить він.





Професор Фокс вважає, що люди, робота яких вимагає високої концентрації, наприклад, юристи, лікарі і ті, хто працюють з великими потоками інформації, мабуть, більше страждають від цих симптомів.



«Затьмарену свідомість при COVID можна вважати серйозним станом для тих професій, де не можна допускати навіть незначну втрату концентрації».





Experts believe people high-demanding jobs could be more affected by COVID fog. Credit: Hinterhaus Productions/Getty Images

Подальші дослідження

Потрібні додаткові дослідження для точного виміру дії COVID - 19 на різні системи організму, включаючи неврологічну систему.





Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Lancet Psychiatry, показує, що деякі люди як і раніше стикаються з більш високим ризиком неврологічних і психіатричних проблем, включаючи затьмарення свідомості, деменцію і психоз, навіть через два роки після зараження COVID-19.





Крім того, дослідження під керівництвом La Trobe University, опубліковане в Nature Communication показало, що неврологічні симптоми після COVID схожі на симптоми при хворобі Альцгеймера і деменції.





Провідний дослідник, доктор Нік Рейнольдс повідомив SBS, що препарати, розроблені для лікування хвороби Альцгеймера і деменції, можуть бути перепрофільовані для лікування неврологічних симптомів після COVID в майбутньому.



