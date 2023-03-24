Тема

Війна в Україні

Two teenagers.

Мені сповнилося 16 років у бомбосховищі: троє українських підлітків досягли повноліття у воєнний час

11:57
SBS Ukrainian

SBS новини українською – 26/03/2023

10:01
Diana Lepetynska with her dog Frida

Як перевезти собаку з України в Австралію

13:25
Daily Life In Kyiv, Amid Russian Invasion Of Ukraine

Україна сьогодні – 26/03/2023

10:46
Frontline in Zolote, Ukraine

Україна сьогодні – 24/03/2023

06:13
UKRAINE RUSSIA CONFLICT

Росія завдала чергових повітряних ударів по Україні

06:05
SBS Ukrainian

SBS новини українською – 23/03/2023

Спільнота

04:37
Ukrainian community of QLD had the honour and privilege of hosting His Excellency General the Honourable David John Hurley AC DSC (Retd), Governor-General of Australia and his wife..jpg

Українці гостили Ґенерал-ґубернатора Австралії

41:28
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Війна і екологічна катастрофа в Україні: мітинґ-протест у Мельбурні

17:55
Sergey Pogrebnyak.jpg

Надихаюча історія стійкості та рішучості Сергія Погребняка.

1:28:15
Українська Громада Вікторії за національною традиціює радісно вітала високодостойних гостей з України в Народному Домі в Ессендоні, Мельбурн, 29 травня 2023-го року. .jpg

Із незабутньої зустрічі в Ессендоні важливі акценти...

35:54
Yaryna Zakalska.jpg

Лише дещо про фольклор крізь призму героїзму нації у час війни

Поселення та імміґрація - Settlement Guide

11:17
A split screen showing an angry woman pounding on the wall to her neighbor

Як вирішити суперечки з сусідами в Австралії...

Settlement Guide

10:24
SG SelectingSchoolSectors

Зрозумійте шкільництво Австралії

Settlement Guide

10:55
house rental

Як знайти нерухомість в оренду в Австралії

Settlement Guide

09:14
Happy mixed-race couple standing in front of house

Як знайти нерухомість в оренду в Австралії

Settlement Guide

Коронавірус

10:17
Influenza is not to be taken lightly

Експерти кажуть, що щеплення є одним із найкращих способів захистити себе від грипу

Further COVID-19 Restrictions Come Into Effect Across Greater Sydney As NSW Lockdown Continues

Додаткове щеплення у 2023-му: яка двовалентна вакцина вам підходить?

Shutdown Causes Chaos On Sydney Rail Network

Нова Південна Валія (NSW) на початку можливої нової ковідної хвилі

14:37
SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 20-01-2023