Слухайте SBS Радіо українською мовоюкожного четверга о год. 3-ій пп. на хвилях FM - SBS Radio 2

Знайти частоти мовлення у вашій місцевості проживання ви можете на нашій веб-сторінці -

.

Ви також можете слухати наші радіопрограми у цифровому форматі -