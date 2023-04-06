Слухайте
Слухайте SBS Радіо українською мовоюкожного четверга о год. 3-ій пп. на хвилях FM - SBS Radio 2
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Знайти частоти мовлення у вашій місцевості проживання ви можете на нашій веб-сторінці - .
Ви також можете слухати наші радіопрограми у цифровому форматі -
Радіо
Other ways to listen
Подкаст
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SBS Аудіо app
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Телебачення SBS
Слухайте SBS Аудіо українською мовою на телеканалах SBS Radio 2 - канали 38 або 302. Більше інформації ви можете знайти на нашій телевізійній веб-сторінці -.
Розумні транслятори
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