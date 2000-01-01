Вивчаємо англійську з SBS Learn English

15:32

#43 Говоримо про читання і книги, навчаючись англійської

SBS Learn English

15:35

#40 Розмовляємо про злочинність

SBS Learn English

17:02

#39 Подання податкової декларації | Поради щодо відшкодування витрат

SBS Learn English

17:22

Вивчаємо англійську. Епізод 37. Як говорити про труднощі та попросити допомоги

13:37

#36 Вивчаємо англійську. Купівля житла в Австралії

15:40

Вивчаємо англійську. Як себе утверджувати на роботі та деякі поради з вибудовування професійних зв'язків

15:27

#32 Про заробітну плату. І безкоштовну юридичну допомогу в Австралії

13:08

Епізод 30. Навчіться висловлювати романтичні почуття

15:10

Англійська з SBS. Говоримо про дієти | Проблема ожиріння в Австралії

13:25

Англійська з SBS. Готуємося до співбесіди | Як відповідати на типові запитання під час інтерв’ю

14:27

Вивчаємо англійську з SBS. Як висловити прогноз | Австралія на Євробаченні

13:14

Вивчаємо англійську з SBS. У стоматолога | Доступ до пільгового обслуговування

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