SBS Language
Language
Вивчаємо англійську з SBS Learn English
15:32
#43 Говоримо про читання і книги, навчаючись англійської
SBS Learn English
15:35
#40 Розмовляємо про злочинність
SBS Learn English
17:02
#39 Подання податкової декларації | Поради щодо відшкодування витрат
SBS Learn English
17:22
Вивчаємо англійську. Епізод 37. Як говорити про труднощі та попросити допомоги
13:37
#36 Вивчаємо англійську. Купівля житла в Австралії
15:40
Вивчаємо англійську. Як себе утверджувати на роботі та деякі поради з вибудовування професійних зв'язків
15:27
#32 Про заробітну плату. І безкоштовну юридичну допомогу в Австралії
13:08
Епізод 30. Навчіться висловлювати романтичні почуття
15:10
Англійська з SBS. Говоримо про дієти | Проблема ожиріння в Австралії
13:25
Англійська з SBS. Готуємося до співбесіди | Як відповідати на типові запитання під час інтерв’ю
14:27
Вивчаємо англійську з SBS. Як висловити прогноз | Австралія на Євробаченні
13:14
Вивчаємо англійську з SBS. У стоматолога | Доступ до пільгового обслуговування
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