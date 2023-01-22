Війна в Україні

Олег був комсомльцем в Радянському Союзі. Тепер він дає роботу українцям, які рятуються від російської війни

15:36

Україна сьогодні – 12/02/2023

12:26

Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»

'Явні ознаки' причетності Володимира Путіна до збиття літака рейсу MH17, кажуть прокурори

'Явні ознаки' причетності Володимира Путіна до збиття літака рейсу MH17, кажуть прокурори

19:29

Україна сьогодні – 05/02/2023

17:48

Україна сьогодні - 4/02/2023

13:51

Бюлетень SBS новин - 4/02/2023

07:11

Путін використовує Сталінградський меморіал для нападу на німецьку допомогу Україні

Австралія і Франція анонсували спільний план постачань в Україну артилерійських снарядів

16:46

Україна сьогодні – 29/01/2023

13:38

Україна сьогодні – 22/01/2023

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