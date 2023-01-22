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Війна в Україні
Олег був комсомльцем в Радянському Союзі. Тепер він дає роботу українцям, які рятуються від російської війни
15:36
Україна сьогодні – 12/02/2023
12:26
Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»
'Явні ознаки' причетності Володимира Путіна до збиття літака рейсу MH17, кажуть прокурори
'Явні ознаки' причетності Володимира Путіна до збиття літака рейсу MH17, кажуть прокурори
19:29
Україна сьогодні – 05/02/2023
17:48
Україна сьогодні - 4/02/2023
13:51
Бюлетень SBS новин - 4/02/2023
07:11
Путін використовує Сталінградський меморіал для нападу на німецьку допомогу Україні
Австралія і Франція анонсували спільний план постачань в Україну артилерійських снарядів
16:46
Україна сьогодні – 29/01/2023
13:38
Україна сьогодні – 22/01/2023
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