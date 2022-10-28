ATAGI схвалює бустерну дозу для вразливих дітей віком 5-11 років

основні моменти Австралія виділяє ще 2,6 мільярда доларів із федерального бюджету на боротьбу з пандемією

Шанхай став першим у світі містом, де введено інгаляційну вакцину від COVID

ВООЗ повідомляє про 15-відсоткове зниження випадків COVID у всьому світі

Австралійська технічна консультативна група з імунізації (ATAGI) заявила, що дитячу вакцину Pfizer можна вводити як бустерну або четверту дозу вразливим дітям віком від 5 до 11 років.





Вищий консультативний комітет країни з вакцин заявив, що бустерна доза дозволена лише дітям із сильним ослабленим імунітетом, інвалідністю або складними численними захворюваннями.





ATAGI рекомендує тримісячний інтервал між нещодавньою інфекцією COVID-19 або первинною вакцинацією та бустерною дозою.





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Діти з серйозним імунодефіцитом мають право на третю первинну дозу.





Spikevax від Moderna та двовалентні вакцини наразі заборонені для цієї вікової групи.



Австралія виділила 2,6 мільярда доларів у відповідь країні на COVID-19 у федеральному бюджеті. Фінансування йде в основному на постачання вакцин та засобів індивідуального захисту.





Однак лейбористський уряд зіткнувся з критикою за те, що він не виділив конкретних коштів на тривалий COVID, подібно до США та Великобританії.





Відповідаючи на критику, федеральний міністр охорони здоров’я Марк Батлер заявив, що його уряд фінансує дослідження тривалої COVID-19.





За його словами, уряд чекає на звіт парламентського комітету щодо тривалого COVID.



Рішення лейбористського уряду припинити у грудні угоду про співвідношення витрат із штатами на витрати на COVID викликало критику з боку Австралійської медичної асоціації (AMA).





AMA заявила, що це матиме "руйнівний вплив" на лікарні.





Пан Батлер сказав, що кількість випадків COVID-19 зменшилася, незважаючи на період обов’язкової самоізоляції, який закінчується 14 жовтня.





Міністр охорони здоров’я сказав, що він отримав поради від деяких головних медичних працівників штату щодо нової хвилі влітку.





«Хоча деякі моделі прогнозують можливість ще однієї хвилі протягом літа, деякі з них тепер очікують, що вона буде меншою та коротшою, ніж це могло бути кілька місяців тому», — сказав пан Батлер.



Цього тижня оновлену бустерну дозу отримав президент США Джо Байден.





Це була його третя ревакцинація або п’ята доза вакцини від коронавірусу.





Шанхай став першим у світі містом, де ввели інгаляційну бустерну дозу від COVID-19.





Вакцина була розроблена китайською біофармацевтичною компанією CanSino і отримала схвалення у вересні.





У своєму останньому звіті Всесвітня організація охорони здоров’я зазначила, що кількість нових щотижневих випадків захворювання на COVID-19 у світі знизилася на 15 відсотків, а кількість смертей – на 13 відсотків за тиждень, що закінчився 23 жовтня.





Німеччина, Франція, Китай, США та Італія повідомили про найбільшу кількість випадків COVID-19 у світі.





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