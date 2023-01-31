Австралія і Франція анонсували спільний план постачань в Україну артилерійських снарядів

Key Points • Франція і Австралія підписали партнерську угоду про постачання боєприпасів в Україну.

• Зустріч проходить на тлі потепління стосунків між Австралією і Францією.

• Для України буде виготовлено декілька тисяч 155-мм снарядів.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонґ і Міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосили про плани Австралії і Франції щодо спільного виробництва боєприпасів для України - снарядів калібру 155 мм для Збройних сил України.





Вони провели прес-конференцію в Парижі разом з Міністром закордонних справ Франції Катрін Колона і Міністром збройних сил Себастьяном Лекорню.





Ми дуже раді, що можемо сьогодні оголосити, що Австралія і Франція спільно працюють над постачаннями 155-міліметрових боєприпасів в Україну... щоб переконатися, що Україна зможе протриматися в цьому конфлікті і завершити його на своїх умовах, — сказав пан Марлз.





Разом з Міністром оборони Австралії Річардом Марлзом ми вирішили запропонувати нашу спільну допомогу Україні. Йдеться про наше спільне виробництво снарядів калібру 155 мм, які будуть поставлені в Україну. Ці снаряди будуть вироблені в рамках партнерства промисловості Франції та Австралії, – зазначив пан Лекорню.







"Це стане новою співпрацею між австралійською і французькою оборонною промисловістю".





Пан Лекорню сказав, що буде виготовлено декілька тисяч 155-міліметрових снарядів, при цьому Австралія поставляє порох, а французька фірма Nexter робить боєприпаси.





"Це партнерство дозволить нам з часом, в найближчі тижні та місяці, допомогти Україні", — сказав пан Лекорню.







Зустріч проходить на тлі потепління стосунків між Австралією і Францією після того, як ці стосунки похитнулися, коли попередній коаліційний уряд вирішив відмовитися від багатомільярдної угоди щодо підводних човнів з європейською країною на користь атомних підводних човнів у рамках пакту безпеки AUKUS.





Пані Колона згадала про недавню напруженість, коли вітала австралійських міністрів.



