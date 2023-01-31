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Австралія і Франція анонсували спільний план постачань в Україну артилерійських снарядів

Австралія і Франція спільно надаватимуть боєприпаси для України, заявили міністри двох країн в Парижі

Four people standing at the top of a staircase

French Foreign Affairs minister Catherine Colonna (second right) and French Armed Forces Minister Sebastien Lecornu (second left) greet Defence Minister Richard Marles (left) and Foreign Minister Penny Wong (right) ahead of their joint meeting at Quai d’Orsay in Paris. Source: EPA / Yoan Valat

Key Points
  • • Франція і Австралія підписали партнерську угоду про постачання боєприпасів в Україну.
  • • Зустріч проходить на тлі потепління стосунків між Австралією і Францією.
  • • Для України буде виготовлено декілька тисяч 155-мм снарядів.
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонґ і Міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосили про плани Австралії і Франції щодо спільного виробництва боєприпасів для України - снарядів калібру 155 мм для Збройних сил України.

Вони провели прес-конференцію в Парижі разом з Міністром закордонних справ Франції Катрін Колона і Міністром збройних сил Себастьяном Лекорню.

Ми дуже раді, що можемо сьогодні оголосити, що Австралія і Франція спільно працюють над постачаннями 155-міліметрових боєприпасів в Україну... щоб переконатися, що Україна зможе протриматися в цьому конфлікті і завершити його на своїх умовах, — сказав пан Марлз.

Разом з Міністром оборони Австралії Річардом Марлзом ми вирішили запропонувати нашу спільну допомогу Україні. Йдеться про наше спільне виробництво снарядів калібру 155 мм, які будуть поставлені в Україну. Ці снаряди будуть вироблені в рамках партнерства промисловості Франції та Австралії, – зазначив пан Лекорню.


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"Це стане новою співпрацею між австралійською і французькою оборонною промисловістю".

Пан Лекорню сказав, що буде виготовлено декілька тисяч 155-міліметрових снарядів, при цьому Австралія поставляє порох, а французька фірма Nexter робить боєприпаси.

 "Це партнерство дозволить нам з часом, в найближчі тижні та місяці, допомогти Україні", — сказав пан Лекорню.


Зустріч проходить на тлі потепління стосунків між Австралією і Францією після того, як ці стосунки похитнулися, коли попередній коаліційний уряд вирішив відмовитися від багатомільярдної угоди щодо підводних човнів з європейською країною на користь атомних підводних човнів у рамках пакту безпеки AUKUS.

Пані Колона згадала про недавню напруженість, коли вітала австралійських міністрів.

"Уперше наші консультації проходять на такому рівні - в так званому форматі 2+2 - після інциденту, до якого я не повертатимуся", - сказала вона.


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Published 31 January 2023 at 11:56am
Source: AAP
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