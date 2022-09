Австралії треба більше кваліфікованих міґрантів. Можливості отримання віз в кожному штаті

Штати і території Австралії пом'якшують деякі візові умови, конкуруючи за залучення до праці кращих кваліфікованих міґрантів.





Що таке спонсорство штату (state sponsorship)?





Багато міґрантів працедавці спонсорують для отримання візи, за якою можна жити і працювати по усій Австралії. Але влади штатів і територій також можуть номінувати кваліфікованих працівників для отримання віз у рамках програми State Nominated Migration Program. Зараз вони пом'якшують критерії відбору, щоб людям було легше подавати заявки і знаходити різні варіанти працевлаштуватися.



Працівники, що спонсоруються владою штатів, не зобов'язані бути прив'язаними до конкретного працедавця, але вони мають бути молодші 45 років. Такі візи не дають ґарантованого робочого місця, тому імміґранти повинні самі знайти роботу.





CANBERRA, AUSTRALIA - SEPTEMBER 01: Prime Minister Anthony Albanese at Parliament House on September 1, 2022 in Canberra, Australia. Credit: Martin Ollman/Getty Images Отже, у разі схвалення заявки людина отримує постійну візу, що дозволяє їй мешкати в країні невизначений термін за катеґорією візи Skilled Nominated subclass 190 visa , або їй/йому надається можливість стати постійним жителем після роботи в реґіональних районах поза великими містами за візою Skilled Work Regional(Provisional) (subclass 491) visa



Невелика кількість віз також доступна для тих, хто володіє власним бізнесом.





Скільки місць пропонують?





Цього року Міністерство внутрішніх справ виділило майже





50 000 номінованих штатами віз . А найбільше місць пропонує Нова Південна Валія. Можливо, це буде переглянуто після першого кварталу 2022/23 року.



Деякі штати докладають усіх зусиль, щоб отримати більше місць цього року. Так, Західна Австралія подвоїла кількість віз після того, як уряд штату звернувся до федерального уряду з проханням виділити додаткові місця. У цьому фінансовому році штат запропонує 8140 місць.



Прем'єр штату Західна Австралія Марк Макговен сказав, що зміни допоможуть збільшити міґрацію кваліфікованих фахівців в районах з високим попитом.



«Сильне економічне зростання Західної Австралії, дуже низький рівень безробіття і високий попит на кваліфікованих працівників означають, що необхідно притягати затребуваних працівників різними каналами, щоб допомогти підтримати нашу економіку», - сказав він.





Які спеціальності в списку?





Західна Австралія, разом з іншими штатами, також пом'якшила свої критерії, серед яких список відповідних професій.



Міґраційний аґент Іванна Ченґ з Southern Cross Visa and Migration Services сказала, що Вікторія розширила свій список професій, включивши в нього майже усі галузі.



«Минулий рік був дуже цільовим, вони розглядали заявки від людей з навичками STEM тільки в певних секторах, включаючи охорону здоров'я і медичні дослідження«, - сказала вона.



«Якщо ви не відповідали цим конкретним критеріям... ви не мали права бути номінованим на спонсорство від штату».



Попри те, що критерії були пом'якшені, пані Ченґ сказала, що вони все ще містять обмеження, а за місця завжди є розумна конкуренція. Влада також, як і раніше, приділяє пріоритетну увагу конкретним професіям і галузям.





«Вікторія говорить: «Якщо ви вже отримали роботу у Вікторії і працюєте тут деякий час, ми дамо вам пріоритет», - сказала вона.



Багато штатів просять потенційних заявників ввести свої дані в систему Skillselect Міністерства внутрішніх справ.



Потім кандидатів з потрібними кваліфікаціями запрошують подати заявки на номінацію від штату.



Але пані Ченґ попередила: «Все не так прозоро: ви можете висловити свою зацікавленість, але так і не отримати хорошого уявлення про те, чи є у вас шанс бути вибраним».





Чи можна подати заявку з-за кордону?





Обмеження для осіб, що мешкають за кордоном, також були ослаблені у багатьох юрисдикціях. Пані Ченґ сказала, що Вікторія призупиняла прийом заявок з-за кордону під час пандемії COVID - 19, але зняла це обмеження.



При цьому людям, що вже живуть в Австралії, як правило, не можна подавати заявки в інших штатах. Вважається, що вірогідність їх переїзду в інший штат менша, оскільки вони вже влаштувалися на своєму місці.



«Хоча ви заявляєте, що проживете у Вікторії не менше двох років, як тільки віза буде схвалена, вони ніяк не зможуть утримати вас», - сказала пані Ченґ.





Одержувачі реґіональних віз більше обмежені в плані проживання в певних районах, оскільки вони не отримують відразу ПМЖ. Пані Ченґ сказала, що «реґіон» визначений досить широко і в основному включає у будь-яку точку за межами Мельбурну, Сіднея і Брізбена.





«Так що ви могли б поїхати і жити в Канберрі, Аделаїде або у Перту», - сказала вона.





Критерії видачі віз, номінованих штатом, можуть сильно відрізнятися. Нижче доступна конкретна інформація у різних юрисдикціях.





Західна Австралія





Зараз Західна Австралія займає третє місце за кількістю номінованих штатом віз після Нової Південної Валії та Вікторії: доступні 5350 віз підкласу 190 і 2790 реґіональних віз. Цього року в список кваліфікованих професій було додано більше 100 додаткових робіт, і їх загальне число виросло до 276.



Пан Макговен говорить, що також будуть введені інші тимчасові заходи. Серед них відміна реєстраційного збору у розмірі 200 доларів, скорочення удвічі вимоги до терміну трудового договору (з 12 місяців до шести місяців) і пом'якшення вимог до кандидатів з демонстрації того, що у них є досить засобів.



Додаткові вимоги до рівня англійської мови для посад фахівців і менеджерів також будуть скасовані, а вимоги до досвіду роботи - понижені.



Тимчасові зміни будуть введені в дію впродовж наступного місяця.



Для отримання додаткової інформації зайдіть на migration.wa.gov.au - For more information go to migration.wa.gov.au





Вікторія





Вікторія займає друге місце за кількістю доступних віз, номінованих штатом, з квотою в 11 570 місць на 2022/23 рік. Штат пропонує найбільше число віз підкласу 190 (9000), а також 2400 реґіональних віз і 170 бізнес-віз. Штат розширив свій список професій, що підходили під критерії, включивши в нього більше 420 робіт. Зміни також дозволять заявникам з-за кордону подавати заявки на отримання віз, як і тим, хто вже мешкає у Вікторії



Додаткова інформація: Live in Melbourne - For more information go to Live in Melbourne





Квінсленд





Список професій в Квінсленді був розширений і тепер включає 114 професії на 2022/23 рік. Заявники з-за кордону зможуть подати заявки уперше після початку пандемії COVID - 19. Представник департаменту освіти і розвитку навичок сказав, що уряд Квінсленда запросив більш високу квоту номінацій від штату, ніж в попередні роки, щоб «дозволити нам номінувати більше міґрантів для задоволення критично важливих потреб в професіоналах».



Цього року штат планує видати 3000 віз підкласу 190, а також 1200 реґіональних віз і 235 бізнес-віз.



Додаткова інформація: Business & Skilled Migration Queensland - For more information go to Business & Skilled Migration Queensland





Південна Австралія





Південна Австралія вже відкрила заявки на участь у своїй спонсорській програмі, в списку штату є 500 професій . Штат також розгляне заяви з-за кордону, подані через базу SkillSelect.



Південна Австралія пропонує 2700 віз підкласу 190, а також 3180 реґіональних і 70 бізнес-віз.



Додаткова інформація: Move to South Australia - For more information go to Move to South Australia





Північна територія





Північна територія — одна з небагатьох юрисдикцій, яка не приймає заявки від тих, хто живе за кордоном. Вона також вимагає, щоб кандидати погодилися жити і працювати в Північній території не менше трьох років.



Список професій включає 420 робіт списку Співдружності, але Північна територія також має короткий список із понад 200 робіт, затребуваних на території.



Додаткова інформація: NT website - For more information go to the NT website





Нова Південна Валія





Нова Південна Валія пропонує найбільше число номінацій - більше 12 000 місць.



Представник Investment NSW сказав, що цього року компанія розробила спрощені критерії номінації, щоб «поліпшити якість обслуговування клієнтів і оптимізувати обробку заявок».



Прес-секретар повідомив, що список професій все ще знаходиться у стадії розробки і буде опублікований на сайті NSW migration в найближчі тижні.



«Після публікації списку Нова Південна Валія почне приймати заявки на номінації», - сказав прес-секретар.



Додаткова інформація: NSW website - For more information go to the NSW website







Австралійська столична територія





Список професій в АСТ дуже широкий і включає більше 420 робіт списку Співдружності.



Територія пропонує 800 віз підкласу 190, 1920 реґіональних віз і 10 бізнес-віз.





Додаткова інформація: ACT website - For more information go to the ACT website





Тасманія





Очікується, що найближчим часом в Тасманії відкриється програма для реєстрації зацікавлених людей, які вже працюють на будь-якій кваліфікованій посаді відповідно до оцінки їх навичок (skills assessment), а після цього відкриється для інших в жовтні.



Пріоритет віддаватиметься тим, хто виконує критичні ролі, а потім тим, хто входить в список Тасманії із понад 250 професій (розширений на 120 професій в порівнянні з минулим роком), які пропрацювали в штаті не менше двох років.



Але уряд Тасманії говорить, що усі професії, включені в ширший список Співдружності, матимуть право на розгляд на місця, що залишилися.



Ті, хто прожили в Тасманії не менше двох-трьох років, також мають право на розгляд їх кандидатур на офіційну схему отримання громадянства Австралії за наявності солідного досвіду роботи в Тасманії і за умови наявності місць для номінацій, які будуть розподілені відповідно до вказаних вище пріоритетів.



Додаткова інформація: Migration Tasmania - For more information go to Migration Tasmania





Офіційну інформацію про візи і повний список шляхів їх отримання, окрім спонсорства штатів, можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ Австралії.