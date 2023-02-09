Усі дорослі австралійці незабаром зможуть отримати додаткове бустерне щеплення від COVID-19

Key Points: All adults will soon be eligible for an additional COVID-19 booster.

Fourth doses were previously not recommended for those aged under 30.

Health Minister Mark Butler has urged Australians to come forward.

Усі дорослі, у яких не було вакцинації від COVID-19 або підтвердженого випадку зараження вірусом впродовж останніх шести місяців, зможуть отримати ще одне бустерне щеплення.





Міністр охорони здоров'я Марк Батлер заявив, що уряд прийняв рекомендації Австралійської технічної консультативної групи з імунізації (ATAGI), які набувають чинності з 20 лютого.





Рекомендація щодо бустерній вакцинації призначена для людей, чия остання привика від COVID - 19 або інфекція COVID - 19 були шість або більше місяців тому, незалежно від того, скільки доз вакцини ця людина отримала раніше.







Mark Butler says extended booster eligibility will add greater protection from the virus. Source: AAP / Lukas Coch Експерти ATAGI рекомендували усім, хто знаходиться в зоні ризику важкого захворювання — людям у віці 65 років і старше, а також молодим людям з супутніми захворюваннями, інвалідністю або складними медичними станами — цього року отримати бустерну дозу.





Додаткова бустерна доза не надаватиметься особам молодше 18 років, за винятком випадків, коли у дітей у віці п'яти років і старше є проблеми із здоров'ям, через які їх ризики щодо важкого перебігу захворювання вищий.





Бустерні вакцини mRNA, специфічні для варіанту Omicron, прийнятніші за інші вакцини : чотири мільйони доз вже доступні і ще 10 мільйонів поступлять у кінці цього місяця.





Постачальникам послуг сектора з догляду за престарілими буде запропоновано залучати місцевих лікарів загальної практики і фармацевтів до своїх установ для ревакцинації літніх жителів.





За словами головного шефа-лікаря Пола Келлі, в той час як менше австралійців проходили тестування на COVID-19, остання хвиля Omicron призвела до меншої кількості госпіталізацій та госпіталізацій до реанімаційних відділів.





«Сплощена крива, яка була у нас в цій хвилі, демонструє для мене, що зараз в суспільстві є велика кількість захисту з точки зору гібридного імунітету» , - сказав пан Келлі.





Міністр охорони здоров'я напише в будинки з догляду за людьми похилого віку





Пан Батлер сказав, що напише в будинки догляду за людьми похилого віку Австралії, де переважна більшість жителів отримають п'яту дозу, про нові домовленості.





Міністр охорони здоров'я оголосив про нову стимулюючу виплату для лікарів загальної практики та фармацевтів, щоб заохотити їх вводити дози вакцини в будинках для людей похилого віку. Під час попередніх стрибків вакцини лікарі загальної практики отримували близько 1000 доларів після вакцинації 50 працівників з догляду за людьми похилого віку та інвалідів та 20 доларів на пацієнта після цього.





«Ця нова стимулююча виплата буде набагато простішою, і це буде приблизно вдвічі більше, ніж сума платежу, який раніше був доступний цим постачальникам», - сказав пан Батлер.





Butler said.



Постачальникам послуг з догляду за людьми похилого віку буде запропоновано залучити місцевих лікарів загальної практики та фармацевтів до своїх закладів для доставки бустерних доз.



