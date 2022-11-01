Влада готується до великої повені

Highlights Кілька міст штату Новий Південний Уельс, ймовірно, постраждають, оскільки у вівторок і середу можлива повінь у внутрішніх річках від незначних до великих

П'ять попереджень про евакуацію діють у всьому Новому Уельсі

За останні 24 години служба SES NSW відреагувала на 48 рятувальників

Сильні грози та сильні дощі вночі обрушилися на частини Нового Південного Уельсу, спричинивши раптові повені в кількох місцях.





Попередження про евакуацію було оголошено для мешканців парку караванів Тумут, частини Аделонга, Бурова, поблизу Муттама-Крік у Кутамундра та частини Віллоу-Бенд рано у вівторок.





Бюро метеорології повідомило, що сьогодні вдень можлива велика повінь у Скоуні, Кановіндра та Гундагаї та помірна повінь у Батерсті.





Advertisement

У Тумуті спостерігається помірна повінь.



Велика повінь очікується в Нанамі в середу ввечері, а в Forbes - у п'ятницю.





Бюро повідомило, що сильні опади більше не відбуваються в північно-східних частинах Нового Уельсу.





Але видав попередження про руйнівний вітер для кількох місць.



Протягом останніх 24 годин служба SES NSW відреагувала на 48 рятувальних робіт у разі повені, надійшло 759 запитів про допомогу та 42 запити, пов’язані зі штормом, починаючи від повалених дерев на дорогах, пошкоджених дахів, дворів і черепиці на територіях.





Влада розшукує двох чоловіків після того, як у понеділок увечері їхню машину знесло повінь поблизу Бурова.





Поліції повідомили, що о 23:15 автомобіль із чотирма чоловіками намагався перетнути затоплену дамбу в Престонс-Крік, приблизно за 50 км на схід від Бурова. Іншим двом чоловікам вдалося вибратися з машини.



LISTEN TO What are Australia’s Emergency Warnings and Fire Danger Ratings and how should you respond? SBS English 27/09/2022 11:31 Play

Рано у вівторок жителів Boorowa попросили евакуюватися через швидку та небезпечну раптову повінь.





«Потрібна евакуація з постраждалих районів через те, що дамба Бурова досягла попередження. Дамба Бурова розливає все більші рівні річки Бурова», – повідомили в SES NSW.





Постраждалі жителі можуть шукати притулку на Boorowa Showground.



Мешканців Tumut Caravan Park попросили евакуюватися, оскільки опади, що випали протягом останніх кількох днів і тижнів, спричинили нову повінь уздовж річки Мурумбіджі та її приток.





Мешканців, які живуть поблизу Муттама-Крік у Кутамундра, попросили евакуюватися та шукати притулку в Шоуграунді або Регбі-клубі.





Діє попередження про евакуацію для будинків на перетині вулиць Сноу-Маунтін-Шосе та Батлоу-роуд.





Мешканців вулиць Тумут і Селвін в Аделонзі попросили евакуюватися через швидке зростання паводкової води та раптових повеней.





По всьому штату діють кілька попереджень «Дивись і дій»





Будьте в курсі останніх прогнозів від



Стежте за останніми змінами, відмітивши





Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, яка загрожує життю, зателефонуйте в Triple Zero (000). Зателефонуйте в службу SES NSW за номером 132 500 і службу екстреної допомоги штату Вікторія за номером 1800 226 226, якщо ви зазнали пошкоджень внаслідок шторму, вітру, граду або поваленого дерева, а також якщо гілка дерева загрожує вашому майну або безпеці людини.





Щоб отримати доступ до цієї інформації іншими мовами, зателефонуйте до Служби перекладу за номером 131 450 (безкоштовний дзвінок) і попросіть їх зателефонувати на гарячу лінію VicEmergency.



