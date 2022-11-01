Влада готується до великої повені

Highlights
- Кілька міст штату Новий Південний Уельс, ймовірно, постраждають, оскільки у вівторок і середу можлива повінь у внутрішніх річках від незначних до великих
- П'ять попереджень про евакуацію діють у всьому Новому Уельсі
- За останні 24 години служба SES NSW відреагувала на 48 рятувальників
Сильні грози та сильні дощі вночі обрушилися на частини Нового Південного Уельсу, спричинивши раптові повені в кількох місцях.
Попередження про евакуацію було оголошено для мешканців парку караванів Тумут, частини Аделонга, Бурова, поблизу Муттама-Крік у Кутамундра та частини Віллоу-Бенд рано у вівторок.
Бюро метеорології повідомило, що сьогодні вдень можлива велика повінь у Скоуні, Кановіндра та Гундагаї та помірна повінь у Батерсті.
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У Тумуті спостерігається помірна повінь.
Велика повінь очікується в Нанамі в середу ввечері, а в Forbes - у п'ятницю.
Бюро повідомило, що сильні опади більше не відбуваються в північно-східних частинах Нового Уельсу.
Але видав попередження про руйнівний вітер для кількох місць.
Протягом останніх 24 годин служба SES NSW відреагувала на 48 рятувальних робіт у разі повені, надійшло 759 запитів про допомогу та 42 запити, пов’язані зі штормом, починаючи від повалених дерев на дорогах, пошкоджених дахів, дворів і черепиці на територіях.
Влада розшукує двох чоловіків після того, як у понеділок увечері їхню машину знесло повінь поблизу Бурова.
Поліції повідомили, що о 23:15 автомобіль із чотирма чоловіками намагався перетнути затоплену дамбу в Престонс-Крік, приблизно за 50 км на схід від Бурова. Іншим двом чоловікам вдалося вибратися з машини.
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What are Australia’s Emergency Warnings and Fire Danger Ratings and how should you respond?
SBS English
27/09/202211:31
Рано у вівторок жителів Boorowa попросили евакуюватися через швидку та небезпечну раптову повінь.
«Потрібна евакуація з постраждалих районів через те, що дамба Бурова досягла попередження. Дамба Бурова розливає все більші рівні річки Бурова», – повідомили в SES NSW.
Постраждалі жителі можуть шукати притулку на Boorowa Showground.
Мешканців Tumut Caravan Park попросили евакуюватися, оскільки опади, що випали протягом останніх кількох днів і тижнів, спричинили нову повінь уздовж річки Мурумбіджі та її приток.
Мешканців, які живуть поблизу Муттама-Крік у Кутамундра, попросили евакуюватися та шукати притулку в Шоуграунді або Регбі-клубі.
Діє попередження про евакуацію для будинків на перетині вулиць Сноу-Маунтін-Шосе та Батлоу-роуд.
Мешканців вулиць Тумут і Селвін в Аделонзі попросили евакуюватися через швидке зростання паводкової води та раптових повеней.
По всьому штату діють кілька попереджень «Дивись і дій»
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