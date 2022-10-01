Чи можна заразитися при рукостисканні? Ось усе, що вам потрібно знати про мавпячу віспу

Заступник головного лікаря Вікторії (інфекційні захворювання) та доцент Деб Фрідман каже, що більшість людей не схильні до ризику заразитися мавпячою віспою.





«Було б майже неможливо заразитися мавпячою віспою, потиснувши комусь руку. Це було б вкрай малоймовірно, і я не можу уявити, щоб це трапилося. І я не думаю, що це траплялося десь у світі», — розповідає професор Фрідман SBS.





«Для цього потрібен інтимний і тривалий контакт «шкіра-до-шкіри». І коли я кажу «шкіра-до-шкіри», я маю на увазі не лише «рука-до-руки», але й набагато більше шкіри на вашому тілі.



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Отже, в громадському транспорті цього не станеться. Це не станеться, випадково пройшовши повз когось. І це не станеться, коли ми з кимось пообідаємо.

Однак експерти та уряди все ж рекомендують уникати будь-якого прямого тісного контакту з інфікованою людиною.





Як поширюється віспа мавп?





За даними ВООЗ, близько 98 відсотків випадків віспи мавп у всьому світі було виявлено серед чоловіків, які мають секс з чоловіками під час нинішнього спалаху.





Професор Фрідман вважає, що в Австралії подібна ситуація, оскільки більшість випадків, схоже, припадає на спільноти геїв та бісексуалів.



Але це не означає, що інші не можуть цього отримати.



«Це (мавпяча віспа) може поширюватися при вдиханні крапель, які видихає людина, хвора на мавпячу віспу, під час тривалого тісного контакту, але це рідко», — зазначає організація охорони здоров'я Нової Південної Валії.





Центри з контролю та профілактики захворювань США стверджують, що зараження може відбутися через прямий контакт із висипом мавп’яної віспи, струпами або рідинами організму людини, хворої на мавп’яну віспу.



Прямий контакт передбачає оральний, анальний і вагінальний секс або дотик до геніталій (пеніса, яєчок, статевих губ і піхви) або анального отвору хворої на мавпячу віспу.





Інші форми прямого контакту включають обійми, масаж і поцілунки.





Майбутні матері також можуть передати вірус своїм ненародженим через плаценту.





Як запобігти віспі мавп?





Експерти радять мешканцям уникати тісного контакту з інфікованою людиною, включаючи такі предмети, як білизна чи рушники, і робити щеплення, якщо на це маєте право.





Людям, які подорожують до ендемічних країн, слід уникати контакту з хворими або мертвими тваринами, які можуть бути інфіковані вірусом віспи мавп (гризуни, сумчасті тварини, примати), а також утримуватися від споживання дикої дичини (м’ясо диких тварин) або контакту з ними, повідомляє організація охорони здоров'я Тасманії.



Австралійський уряд закликає, щоб люди з ймовірною або підтвердженою інфекцією повинні негайно ізолюватися, доки всі пухирі чи виразки не заживуть і не утвориться свіжий шар шкіри.





Зазвичай це займає від двох до чотирьох тижнів.





Рекомендується ретельна гігієна рук і дихальних шляхів інфікованій людині та всім домочадцям. Мийте руки водою з милом або використовуйте дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій основі

Якщо інфікована людина не може ізолюватися сама, вона повинна носити маску для обличчя, коли знаходиться поруч з іншими людьми.





Професор Фрідман каже, що люди, які заразилися вірусом, не зобов’язані приймати вакцину.





«Бажано, щоб ті, хто ризикує заразитися мавпячою віспою, отримали щеплення, щоб запобігти їхньому зараженню», — сказала вона.



Повний курс складається з двох доз, що вводяться з інтервалом не менше місяця. Вакцини дуже ефективні для запобігання зараження віспою мавп.





Хто має право на вакцинацію проти віспи мавп?





Австралія забезпечила поставку 450 000 вакцин проти віспи третього покоління JYNNEOS, і перші 22 000 доз надійшли до країни.



Оскільки пропозиція обмежена, штати та території наразі вакцинують вибрану когорту відповідно до рекомендацій ATAGI.



Вибрані когорти:



• Люди, які були б уразливими, якби віспа мавп стала локальною ендемікою. Наприклад, члени спільноти геїв, бісексуалів та інших чоловіків, які займаються сексом з чоловіками (GBMSM), які є бездомними, працівниками секс-бізнесу та вживають наркотики, що впливає на їхні судження.



• ВІЛ-інфіковані люди зі зниженим імунітетом



• Тісний контакт із зараженими людьми



• У Новому Уельсі невелика кількість вакцин доступна для тих груп ризику, які мають найвищий ризик, якщо вони забронювали поїздку за кордон до Великобританії, Європи та Північної Америки до 31 жовтня 2022 року.





LISTEN TO Доцент і заступник головного лікаря Вікторії Деб Фрідман відповідає на всі запитання щодо хвороби мавп, діагнозу та вакцини. Вона розвіює поширені міфи та відповідає, чи потрібно людям із вірусом мавп’яної віспи залишатися на карантині. SBS English 29/08/2022 14:57 Play





Австралійці, які вважають, що мають право на вакцинацію, повинні зв’язатися зі своїм лікарем загальної практики за направленням.





Жителі Нового Уельсу можуть заповнити цю форму, щоб отримати доступ до вакцини.





У штаті Вікторія щеплення від віспи мавп доступні в Мельбурнському центрі сексуального здоров’я, Thorne Harbor Health, Northside Clinic, Collins Street Medical Center і Prahran Market Clinic.





У відділі охорони здоров’я Західної Австралії кажуть, що вакцина доступна в трьох клініках у Перті. Але його можна негайно зробити доступним для тих, хто має високий ризик, у будь-якій точці штату.





У Тасманії вакцина буде доступна наприкінці 2022 року.





Очікується, що штати розширять критерії відповідності, оскільки у вересні до Австралії надійде більше вакцин.





Чи повинні вакцинуватися люди, які раніше хворіли на віспу?





Професор Фрідман каже, що в Австралії не було випадків віспи більше 100 років. Австралія припинила вакцинацію проти віспи наприкінці 70-х.





Але існує ймовірність того, що мігранти могли хворіти на натуральну віспу перед переїздом до Австралії.



Ми знаємо, що люди, які приїхали як мігранти, могли бути щеплені проти віспи, коли вони були дітьми за кордоном.

«І це забезпечить їм певний захист від мавпячої віспи, і цей захист може тривати десятиліттями. Тож цілком можливо, що люди, які раніше були щеплені, будуть краще



захищені», — каже професор Фрідман.





Як дізнатися, чи заразилися вони віспою мавп?





Організація охорони здоров'я Нової Південної Валії каже, що симптоми, що викликають занепокоєння, включають головний біль, лихоманку, озноб, біль у горлі, болі в м’язах і тілі, втома, висип і збільшення лімфатичних вузлів.



Спочатку висипання можуть бути незначними і виглядати як прищі на сідницях або в області геніталій. У разі появи ознак або симптомів негайно ізолюйте та зверніться за допомогою.

Організація охорониздоров'я штату Вікторія зауважує, що діагноз має бути підтверджено за допомогою тесту полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).





Що робити, якщо у вас є симптоми віспи мавп?





Негайно зателефонуйте в Triple Zero (000), якщо у вас серйозні симптоми, і повідомте, що у вас віспа мавп.





В іншому випадку мешканцям рекомендується самоізолюватися та негайно зателефонувати своєму лікарю загальної практики, у місцеву клініку сексуального здоров’я чи державну медичну клініку, якщо у них є симптоми мавпячої віспи.





Посилання на інформацію про сексуальне здоров’я в Новій Південній Валії : 1800 451 624





Вікторія : 1800 013 952; 03 9257 0100





Квінсленд: 13 ЗДОРОВ'Я (13 43 25 84)





Західна Австралія : абоненти міста 61 8 9227 6178, сільські абоненти 1800 198 205





Південна Австралія : 1300 883 793, сільські абоненти 1800 188 171





Тасманія: 1800 671 738





Австралійська столична територія: (02) 5124 2184





Північна територія (Королівська лікарня Дарвіна): 8922 8888



