П'ять різдвяних подарунків, якими ви можете допомогти комусь іншому

1. Підтримайте фонд Ukraine Crisis Appeal

Коли цієї зими по всій Україні випадає сніг, мільйони людей ризикують замерзнути до смерті без електрики та опалення - такий результат триваючих російських ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України після широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося на початку 2022 року.





"Температура в деяких частинах досягне мінус 20. Україна замерзне, люди помруть", - каже Діанна Сенько, голова Комітету Cоюзу Українських Організацій Австралії Ukraine Crisis Appeal .



Австралійська допомога – це швидка допомога генераторами для окремих будинків або цілих вулиць, каже пані Сенько. Багато з них були доставлені на початку цього місяця, і поставки триватимуть до грудня.





«Генератори – це найважливіше, що ми можемо зробити зараз, щоб підтримати Україну на Різдво».



Diahanna Senko, chair of the Ukraine Crisis Appeal. Credit: SBS / Sandra Fulloon Наразі австралійці пожертвували понад 7 мільйонів доларів, що також допомагає фінансувати екстрене житло. Ukraine Crisis Appeal допоміг розмістити 9 000 переміщених осіб і має на меті прихистити ще 6 000 взимку.





«Кошти допомагають переобладнати державні будівлі або школи в гуртожитки, житло до 500 осіб. Багато хто втік із зони бойових дій на сході України лише з усім, що можна було взяти в руки», – сказала пані Сенько.





«В Україні близько мільйона переміщених осіб, а ще мільйони живуть у будинках, які є розрушеними».



A Ukraine emergency housing bedroom furnished with donated funds. Credit: Supplied Ukraine Crisis Appeal Кошти також йдуть на оплату за холодильники і постільну білизну, їжу - і навіть на різдвяні подарунки для дітей.





«Коли ми надсилаємо маленькі пакунки дітям, вони радіють і просто дуже зворушені, тому що знають, що світ допомагає їм», - додає п-і Д. Сенько





Ukrainian children play with donated toys. Credit: Supplied Ukraine Crisis Appeal Ці діти щовечора лягають спати, плачучи за батьками, ніколи не знаючи, чи побачать вони знову своїх батьків. Це жахлива, жахлива війна".





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також надає допомогу сім'ям, які опинилися в кризі, підтримуючи 300 000 людей в Україні.





Її проекти також поширюються на східну Африку та Сирію, де, за оцінками, 13 мільйонів людей потребують гуманітарної підтримки.





2. Знайдіть бренди, які жертвують і допомагають





Купівля подарунків, які підтримують інших, - ще один варіант.





Ira Puspita оперує Kayu&Co , яка імпортує дерев'яні тарілки та вироби ручної роботи зі своєї батьківщини, Індонезії, і частина ціни від продажу повертається до тамтешніх сільських жителів.





Ira Puspita with some of her handmade bowls. Credit: SBS / Sandra Fulloon За її словами, багато бізнесів, орієнтованих на туристів в Індонезії, в тому числі на Балі, боролися з тих пір, як почалася пандемія COVID-19.





«Ми працюємо з сільськими ремісниками по всій Індонезії, і наші дерев'яні вироби виготовляються з переробленої деревини або деревини, вирощеної на невеликих сільських фермах».





«Kayu (kаю) означає дерево індонезійською мовою, а Co означає спільноту.







«Завдяки цьому бізнесу ми змогли зберегти роботу наших ремісників протягом усього COVID-19, - каже Іра.





Ira Puspita with Global Sisters founder Mandy Richards. Credit: SBS / Sandra Fulloon Малий бізнес Іри підтримується Global Sisters , онлайн-ринок, який досі допоміг 5,000 переважно жінкам-міґранткам розпочати власні підприємницькі справи.





3. Купіть комусь їжу





Австралійські благодійні організації, включаючи Wayside Chapel повідомляють про сплеск попиту на допомогу напередодні Різдва.





«Люди приходять, просячи допомоги з орендою, просячи ваучери на їжу або допомогу на їжу, - каже генеральний директор преподобний Джон Овен.





Reverend Jon Owen, CEO of Wayside Chapel. Credit: Supplied Wayside Chapel. "Ми бачимо, як багато людей опускаються через різні, а відносини руйнуються, тому це дуже складно”, - наголошує преподобний Джон Овен.





"Багато людей потрапили в цю пору року, відчуваючи себе більш самотніми, ізольованими та роз'єднаними, ніж будь-коли, переживши одну кризу за іншою".





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На Різдво каплиця проведе свою щорічну різдвяну вуличну вечірку для до 1,000 людей у Сіднеї - Sydney’s Kings Cross. Захід починається з ранкової служби та сніданку, а потім сидячого різдвяного обіду на Hughes Street, а потім - жива музика та малювання обличчя.





«Це святкування в цьому році важливіше, ніж будь-коли, враховуючи, що багато людей втратили близьких під час пандемії, - каже преподобний Овен.





За 27 доларів люди можуть пожертвувати обід, надаючи гарячу їжу тому, хто бореться.





4. Волонтеріть свій час





Програма Smith Family підтримує освіту дітей, а також відчуває зростаючий попит цього літа.





«В Австралії вже 1,2 мільйона дітей живуть у злиднях, - каже генеральний менеджер Fiona Coluccio. - І багато сімей вирішують, чи варто дарувати подарунки в цьому році, через зростання вартості життя».





Наприкінці року дітям потрібні книжки та форма на новий навчальний рік. Але багато сімей йдуть на важкі жертви, які можуть вплинути на дитину та її освіту.





«Тож до Різдва ми намагаємося зібрати 5.6 мільйона доларів, щоб надати поміч 13,000 студентам за допомогою нашої програми «Навчання для життя».





Окрім пожертвування коштів, люди можуть добровільно витрачати свій час, щоб допомогти дітям з домашніми завданнями або запропонувати підтримку адміністрації в головному офісі Smith Family.





5. Майте Різдво, думаючи про навколишнє середовищє





Якщо ви роздаєте подарунки в цей святковий сезон, Greenpeace пропонує кілька простих кроків для зменшення навантаження на навколишнє середовище.





Деякі новорічні обгорткові матеріали та поліетиленові поштові пакети сприяють забрудненню пластиком, як і пластикові тарілки та інші столові прибори, які часто використовуються на літніх посиденьках.





«Уникайте одноразового пластику, де це можливо, і беріть з собою весь мотлох, насолоджуючись пляжами і річками», - говорить Річард Джордж, старший учасник кампанії for Greenpeace Australia Pacific.





Наші океани вже знаходяться під величезним тиском пластикового забруднення, тому допоможіть, підібравши будь-який мотлох, який ви знайдете в навколишньому середовищі.



Групи спільноти, зокрема Landcare також проводять локальні проекти із захисту місцевих екосистем.





«Пожертва на Landcare Australia допоможе підтримати громадські заходи та групи корінних народів, які працюють над поверненням біорізноманіття та захистом природнього середовища», – каже представник Landcare.













