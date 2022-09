Оновлення COVID - 19: австралійці тепер можуть вибрати бустерну дозу Moderna проти підваріантів Омікрона

Головні акценти: · Бівалентна вакцина призводить до вироблення більш високих антитіл проти підваріантів Омікрона · Вакцину можна використати тільки в якості альтернативи до інших бустерних доз · Основні побічні ефекти нової вакцини включають біль в місці ін'єкції і головний біль The bivalent vaccine generates higher antibodies against Omicron's subvariants

The vaccine can only be used as an alternative to other booster doses

Common side effects of the new vaccine include injection site pain and headaches

В Австралії схвалили двовалентну бустерну дозу Moderna для людей у віці 18 років і старше.





Нова бустерна доза забезпечує кращий захист від початкового штаму і безлічі підваріантів Омікрона.





Міністр охорони здоров'я Марк Батлер заявив, що перша партія вакцини прибула до країни і проходить тестування.





Нові запаси будуть реалізовані після того, як будуть вичерпані існуючі запаси вакцини Moderna проти COVID - 19.





Австралійська технічна консультативна група з імунізації( ATAGI) заявила, що бівалентна вакцина Moderna дає в 1,6- 1,9 разу більш високу відповідь у вигляді вироблення антитіл проти кількох підваріантів Omicron, включаючи BA.1 і BA.4/BA.5, в порівнянні з ориґінальною вакциною.







«Побічними реакціями, що найчастіше повідомляються, після другої бустерної дози бівалентной вакцини Moderna були біль в місці ін'єкції, втома і головний біль», — говориться в повідомленні ATAGI.









«Немає ніяких підстав вважати, що безпека бівалентної вакцини Moderna відрізняється від безпеки інших мРНК-вакцин Moderna».









ATAGI залишає в силі поточну рекомендацію щодо бустерних доз.









Для людей у віці 30-49 років без інших чинників ризику як і раніше залишається справою вибору - чи отримувати другу бустерну дозу.









Люди у віці 50 років і старше мають право на другу бустерну дозу.









У Північній Території люди, що закінчують період самоізоляції через п'ять днів, повинні продовжувати носити маски за межами будинку ще два дні.







