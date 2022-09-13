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Оновлення COVID - 19: австралійці тепер можуть вибрати бустерну дозу Moderna проти підваріантів Омікрона

Це останнє оновлення про ситуацію з COVID - 19 в Австралії за 13 вересня 2022-го року

VICTORIA CORONAVIRUS COVID19

A health care worker administers a COVID-19 vaccine at the BAPS Swaminarayan Mandir in Melbourne. (file) Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

Головні акценти: · Бівалентна вакцина призводить до вироблення більш високих антитіл проти підваріантів Омікрона · Вакцину можна використати тільки в якості альтернативи до інших бустерних доз · Основні побічні ефекти нової вакцини включають біль в місці ін'єкції і головний біль
  • The bivalent vaccine generates higher antibodies against Omicron's subvariants
  • The vaccine can only be used as an alternative to other booster doses
  • Common side effects of the new vaccine include injection site pain and headaches
В Австралії схвалили двовалентну бустерну дозу Moderna для людей у віці 18 років і старше.

Нова бустерна доза забезпечує кращий захист від початкового штаму і безлічі підваріантів Омікрона.

Міністр охорони здоров'я Марк Батлер заявив, що перша партія вакцини прибула до країни і проходить тестування.

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Нові запаси будуть реалізовані після того, як будуть вичерпані існуючі запаси вакцини Moderna проти COVID - 19.

Австралійська технічна консультативна група з імунізації( ATAGI) заявила, що бівалентна вакцина Moderna дає в 1,6- 1,9 разу більш високу відповідь у вигляді вироблення антитіл проти кількох підваріантів Omicron, включаючи BA.1 і BA.4/BA.5, в порівнянні з ориґінальною вакциною.


«Побічними реакціями, що найчастіше повідомляються, після другої бустерної дози бівалентной вакцини Moderna були біль в місці ін'єкції, втома і головний біль», — говориться в повідомленні ATAGI.



 «Немає ніяких підстав вважати, що безпека бівалентної вакцини Moderna відрізняється від безпеки інших мРНК-вакцин Moderna».



 ATAGI залишає в силі поточну рекомендацію щодо бустерних доз.



 Для людей у віці 30-49 років без інших чинників ризику як і раніше залишається справою вибору - чи отримувати другу бустерну дозу.



 Люди у віці 50 років і старше мають право на другу бустерну дозу.



 У Північній Території люди, що закінчують період самоізоляції через п'ять днів, повинні продовжувати носити маски за межами будинку ще два дні.


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Published 13 September 2022 at 5:56pm
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS