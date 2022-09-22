Оновлення з COVID - 19: влада зберігає пильність, оскільки число інфекцій варіанту «Кентавр» росте

Highlights • Термін придатності мільйонів доз вакцини Novavax на білковій основі збігає

• Глобальна смертність від COVID - 19 знизилася на 17% - ВООЗ

• Вікторія відміняє правила носіння масок в громадському транспорті

NSW Health заявила, що уважно стежить за сублініями Omicron BA.2, оскільки ранні дані свідчать про зростання числа випадків зараження на BA.2.75 в штаті.





Останні дані показують, що захврювань на BA.2.75 припадає близько 17,5%, а на BA.5 — 76% усіх випадків, виявлених за допомогою ПЦР-тестування.





Число інфекцій BA.2.75 збільшилося за останні три тижні, але зменшилося для усіх інших підваріантів.





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Деякі дослідження показують, що BA.2.75, що дістав назву «Кентавр», більше заразний, ніж BA.5, і може уникнути імунітету при будь-якому лікуванні.





Вцілому, хвиля поточного стану, викликана BA.5 і BA.4, йде на спад.





Кількість госпіталізацій і госпіталізацій із приводу COVID - 19 також знизилася за останній тиждень.







Жителі Вікторії більше не зобов'язані будуть носити маски в автобусах, потягах, таксі і туристичних транспортних засобах з год. 23: 59 сьогодні (четвер, 22/09/2022).





Нове дослідження Австралійського національного університету показує, що строгіші обмеження зробили сильніший вплив на психічне здоров'я і благополуччя, чим збільшення числа випадків захворювання COVID - 19.





The Sydney Morning Herald і The Age повідомили, що термін придатності мільйонів доз вакцини Novavax COVID на білковій основі збігає.





Число нових випадків зараження COVID - 19 у світі залишалося стабільним. Проте за тиждень, що закінчився 18 вересня, смертність знизилася на 17 відсотків, говориться в останньому звіті Всесвітній організації охорони здоров'я.





Японія, США, Корея, Росія і Китай повідомили про найвищі щотижневі глобальні випадки COVID.





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