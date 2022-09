COVID-19: дослідження показує, що міґранти з неангломовних країн рідше отримують додаткові вакцини

Нове дослідження Австралійського національного університету показує, що вакцинація від COVID-19, можливо, призупинилася трохи в країні.



Дослідження також показало, що найнижча кількість щеплення третьої-четвертої дози була серед людей у віці 25 - 34 років.





У дослідженні також зазначається, що австралійці, які отримали позитивний результат тесту на COVID-19, набагато рідше отримували бустерну дозу.





У п'ятницю Національний кабінет міністрів, ймовірно, обговорить вимогу Прем'єра NSW Домініка Перроттея про скасування обов'язкової ізоляції від COVID-19.





Термін ізоляції був скорочений з семи до п'яти днів для безсимптомних covid-позитивних випадків після засідання Національного кабінету міністрів 31 серпня.





NSW Health заявила, що відстежує випадки з підваріантів Омікрона, відмінних від BA.5/BA.4.





Нові підваріанти BA.2.75 і BA.4.6 склали 12,4 відсотка і 5,2 відсотка від загальної кількості виявлених випадків COVID за допомогою ПЛР-тестування минулого тижня в штаті Нова Південна Валія.





Загальна кількість нових щотижневих випадків COVID-19 знизилася на 11 відсотків, а смертей - на 18 відсотків за тиждень, що закінчився 25 вересня, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.





З початку пандемії у всьому світі зареєстровано понад 612 мільйонів випадків захворювання та 6,5 мільйона смертей.







Find a Long COVID clinic





Find a COVID-19 testing clinic





Register your RAT results here, if you're positive





Before you head overseas

,

Here is some help understanding

Read all COVID-19 information in your language on the