Coronavirus Portal

Latest

COVID-19: дослідження показує, що міґранти з неангломовних країн рідше отримують додаткові вакцини

Це оновлення інформації для вас від SBS щодо COVID-19 в Австралії за 29 вересня 2022-го року

WET WEATHER SYDNEY

Pedestrians in the Sydney CBD. (file) Source: AAP / PAUL BRAVEN/AAPIMAGE

Highlights
  • • NSW наполягатиме на припиненні обов'язкової ізоляції на засіданні Національного кабінету міністрів у п'ятницю
  • • Нові щотижневі глобальні смерті від COVID-19 знизилися на 18 відсотків - ВООЗ
Нове дослідження Австралійського національного університету показує, що вакцинація від COVID-19, можливо, призупинилася трохи в країні.
Ті, хто має низьку освіту, низький дохід, хто народився за кордоном у неангломовній країні, хто не довіряє ключовим інституціям, хто ідентифікує себе як правий, і хто не слухає новини суспільних мовників, радіо та газет, рідше отримують третю-четверту дозу вакцин проти COVID-19, - йдеться у повідомленні ANU.

Advertisement
Дослідження також показало, що найнижча кількість щеплення третьої-четвертої дози була серед людей у віці 25 - 34 років.

У дослідженні також зазначається, що австралійці, які отримали позитивний результат тесту на COVID-19, набагато рідше отримували бустерну дозу.

У п'ятницю Національний кабінет міністрів, ймовірно, обговорить вимогу Прем'єра NSW Домініка Перроттея про скасування обов'язкової ізоляції від COVID-19.

Термін ізоляції був скорочений з семи до п'яти днів для безсимптомних covid-позитивних випадків після засідання Національного кабінету міністрів 31 серпня.

NSW Health заявила, що відстежує випадки з підваріантів Омікрона, відмінних від BA.5/BA.4.

Нові підваріанти BA.2.75 і BA.4.6 склали 12,4 відсотка і 5,2 відсотка від загальної кількості виявлених випадків COVID за допомогою ПЛР-тестування минулого тижня в штаті Нова Південна Валія.

Загальна кількість нових щотижневих випадків COVID-19 знизилася на 11 відсотків, а смертей - на 18 відсотків за тиждень, що закінчився 25 вересня, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.

З початку пандемії у всьому світі зареєстровано понад 612 мільйонів випадків захворювання та 6,5 мільйона смертей.


Find a Long COVID clinic

Find a COVID-19 testing clinic

Register your RAT results here, if you're positive

Before you head overseas,
check the latest travel requirements and advisories
Here is some help understanding
COVID-19 jargon in your language
Read all COVID-19 information in your language on the
 SBS Coronavirus portal
Share
Published 29 September 2022 at 2:40pm
Source: SBS