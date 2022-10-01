П’ять речей, які ви можете зробити прямо зараз, щоб покращити своє здоров’я та благополуччя

Фізична активність і дотримання збалансованого харчування – це дві речі, які ви можете робити щодня, щоб підтримувати гарне здоров’я, каже професор фізичної активності та здоров’я Енн Тідеман.





Інші включають обмеження споживання алкоголю, відмову від куріння та підтримку соціальних зв’язків.



1.Фізична активність

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Професор Тідеман каже, що існує безліч доказів того, що фізична активність сприяє не лише фізичному, психічному та соціальному здоров’ю, але й запобігає виникненню захворювань у літньому віці.





Експерт із Сіднейського університету пояснює, що те, що людина робить сьогодні чи цього тижня, може бути корисним у майбутньому.



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Стосовно того, скільки фізичної активності має виконувати людина, професор Тідеман вказує на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, які містять поради залежно від віку та наявності у людини хронічних захворювань або інвалідності.





«Головне повідомлення про фізичну активність полягає в тому, що вона корисна для всіх, незалежно від віку чи рівня інвалідності.





«І навіть якщо ви не можете виконувати обсяг фізичної активності, згідно рекомендацій, ми також знаємо з дійсно чітких досліджень, що будь-яка кількість вправ або фізичної активності є корисною, і що робити трохи більше, ніж ви зараз робите, це принесе користь для вашого здоров’я».





Вона пояснює, що фізична активність може проявлятися в різних формах і не обов’язково повинна бути структурованим видом спорту чи групою вправ.





«Це може бути ваше дозвілля, коли ви виходите на прогулянку, або це можуть бути ваші домашні справи, тож робота по дому, садівництво — усе це зміцнює здоров’я».



2. Дотримуватися збалансованого харчування

Професор Тідеман каже, що важливо підтримувати збалансоване харчування, щоб знизити довгострокові фактори ризику захворювання та ризик ожиріння.





Правильне харчування у вашому раціоні добре для живлення вашого тіла, збереження міцності кісток і відчуття енергії.





«Усі ці речі дійсно важливі, збалансоване харчування, не надто багато обробленої їжі та не надто багато цукру, що зараз є великою проблемою для суспільства».





В Австралійських дієтичних рекомендаціях надається інформація про типи та кількість продуктів, групи продуктів і схеми харчування.





Він заохочує австралійців насолоджуватися різноманітними поживними продуктами з п’яти харчових груп, одночасно обмежуючи споживання продуктів, що містять насичені жири, додану сіль, доданий цукор та алкоголь.



3. Обмежте споживання алкоголю та відмовтеся від куріння

«Ми знаємо, що це дійсно важливі фактори ризику багатьох захворювань», — каже професор Тідеман щодо необхідності обмежити алкоголь і відмовитися від куріння.





За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вживання алкоголю щороку спричиняє 3 мільйони смертей у всьому світі, а також призводить до інвалідності та погіршення здоров’я мільйонів людей.





Дані Австралійського інституту охорони здоров’я та соціального забезпечення (AIHW) показують, що у 2020 році було зареєстровано 1452 смерті, спричинені алкоголем, більшість (73 відсотки) були зафіксовані серед чоловіків.





Австралійські рекомендації щодо алкоголю, переглянуті в 2020 році, встановлюють рекомендації щодо споживання, щоб зменшити ризики для здоров’я від вживання алкоголю.





Крім того, Рада проти раку рекомендує 12 порад, як позбутися алкогольних звичок, включаючи введення днів без алкоголю та використання води для втамування спраги.





За оцінками, куріння вбиває майже 20 500 австралійців на рік (13 відсотків усіх смертей) і спричинило 8,6 відсотка загального тягаря захворювань в Австралії в 2018 році.





Це також зменшує тривалість і якість життя людини, водночас збільшуючи ризик багатьох станів і захворювань, а також передчасної смерті.



4. Підтримуйте соціальні зв’язки

Професор Тідеман каже, що самотність є «великою проблемою» в суспільстві, і це може статися навіть тоді, коли людину оточують інші, оскільки часто існує «відсутність зв’язку».





«Йдеться про відчуття зв’язку з оточуючими та відчуття зв’язку з суспільством, у якому ми живемо.





«Це зводиться до того, щоб відчувати, що ти щось значиш для інших людей, а також показувати, що ти піклуєшся про інших людей. Весь цей людський зв’язок дійсно важливий».





Вона каже, що зв’язку можна досягти кількома способами, зокрема волонтерством і активністю в громаді.





«[Волонтерство] може бути способом сприяння соціальному зв’язку з іншими людьми, які є частиною групи, і спільна спільна мета може бути чимось таким, тому багато людей вважають, що спорт справді корисний для цього.





«У вас є командний вид спорту, ви всі прагнете до однакового результату і зв’язані таким чином».





Однак вона пояснює, що деяким людям подобається бути на самоті.





«Навіть якщо [ці люди] самотні, вони все одно мають цей зв’язок через інші засоби».





Beyond Blue рекомендує заходи, щоб підтримувати соціальні зв’язки, використовуючи різні технології, включаючи Skype, Zoom, FaceTime і такі програми, як House Party, які дозволяють людям спілкуватися в групах через відеочат.





Організація також рекомендує планувати регулярні соціальні зустрічі, включаючи книжковий клуб, ніч дрібниць, сімейні вечері, танцювальні вечірки або просто вечірні бесіди з друзями.





5. Перевірте себе та тих, хто вам небайдужий

За словами професора Тідемана, локдауни під час пандемії COVID-19 були хорошим прикладом того, чому потрібно піклуватися про себе та людей, які вам близькі.





«Я думаю, що це дійсно важливо. Я знаю, що я, наприклад, хвилювався б про літніх батьків, які перебувають у карантині або піклуються про те, щоб вони отримали те, що їм потрібно.





«Але ви часто не усвідомлюєте, що переживаєте досить багато стресу та тривоги. Тому просто перевірити себе та переконатися, що ви робите те, що корисно для вашого власного благополуччя, дуже важливо».





Інститут Black Dog Institute рекомендує контрольний список із шести речей, які людині слід перевіряти щотижня, щоб бути в курсі свого психічного здоров’я, включаючи свої почуття, тіло, сон і думки.





Читачі, які шукають підтримки, можуть зв’язатися зі службою підтримки в кризових ситуаціях Lifeline for24-7 за номером 13 11 14, зі службою зворотнього дзвінка про самогубців за номером 1300 659 467 і з дитячою лінією довіри за номером 1800 55 1800 (для молодих людей віком від 5 до 25 років). Більше інформації доступно на Beyond Blue.org.au and lifeline.org.au.





