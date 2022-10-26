Ла-Нінья триватиме до початку 2023 року; волога погода, ймовірно, триватиме й у курортний сезон

Highlights Негативний диполь Індійського океану закінчиться наступного місяця

VICSES видає попередження про велику повінь для Джаррахмонда та Орбоста

Останній звіт Бюро метеорології передбачає, що Ла-Нінья, ймовірно, триватиме до початку 2023 року, тоді як очікується, що негативний диполь Індійського океану (IOD) закінчиться наступного місяця.





Обидві погодні явища сприяли підвищенню кількості опадів на східному узбережжі Австралії за останні кілька місяців.





Бюро очікує сильних дощів на півночі Австралії, південно-східному Квінсленді та північному Новому Уельсі, незалежно від того, коли технічно закінчиться Ла-Нінья.





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Бюро, однак, очікує, що негативний IOD на заході впаде наприкінці весни (або в листопаді).





IOD - це різниця між температурами поверхні моря в тропічній західній і східній частині Індійського океану.





Такі погодні умови зазвичай починаються приблизно в травні або червні, досягають піку між серпнем і жовтнем і потім швидко знижуються приблизно в кінці весни в південній півкулі.



Служба з надзвичайних ситуацій штату Вікторія (VICSES) оголосила попередження про велику повінь для Джаррахмонда та Орбоста з раннього дня середи.





Зазначається, що сильні опади, що випали з понеділка вдень у верхній частині басейну Сноуі, призвели до незначних чи великих повеней уздовж річок Сноуі та Бомбала.





Річка Муррей в Ечуці наразі становить близько 94,9 м над рівнем висоти, і очікується, що цей рівень зберігатиметься протягом кількох днів. Нинішній рівень повені вищий, ніж повені 1975 та 1993 років.



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Попередження про евакуацію залишається актуальним для Bunbartha. У VICSES сказали, що повертатися все ще небезпечно, і порадили мешканцям не заходити у воду.





«Вода повені токсична. Ніколи не грайтеся та не купайтеся у воді», — йдеться в повідомленні.





Мешканців Шеппартона попросили спостерігати та діяти, оскільки вздовж річки Гоулберн тривають помірні повені.





«У ніч із середи на четвер у Шеппартоні може розвинутися помірна повінь», — повідомили у VICSES.



Помірні повені тривають уздовж річки Брокен-Крік біля мосту Уолш у середу.





У VICSES повідомили, що Наталія продовжуватиме відчувати незначні повені протягом наступних кількох днів і може мати помірні повені пізніше цього тижня.





Мешканців Wharparilla попросили перебратися на висоту в очікуванні великої повені, пік якої очікується в четвер або п'ятницю.





Помірні повені відбуваються вздовж річки Лоддон у районах Аппін Південь і Керанг, а також Кіалла Захід.



SES NSW повідомила, що жителі Морі тепер можуть повернутися до своїх домівок. По всьому штату розпочато ліквідацію наслідків повені.





Прем'єр NSW Домінік Перротт прилетів у середу в Деніліквін, сільськогосподарське містечко на півдні Ріверіна.





Він сказав, що втрати в цьому районі були "серцерозривними".





Мешканцям Bombala Caravan Park дозволили повернутися з обережністю.





Мешканцям Дандалу, Мудалла, Нінгана, Малгаварріни та Гонголгона оголошено попередження про те, щоб слідкувати та діяти.



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Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, яка загрожує життю, зателефонуйте в Triple Zero (000). Зателефонуйте в службу SES NSW за номером 132 500 і службу екстреної допомоги штату Вікторія за номером 1800 226 226, якщо ви зазнали пошкоджень внаслідок шторму, вітру, граду або поваленого дерева, а також якщо гілка дерева загрожує вашому майну або безпеці людини.





Щоб отримати доступ до цієї інформації іншими мовами, зателефонуйте до Служби перекладу за номером 131 450 (безкоштовний дзвінок) і попросіть їх зателефонувати на гарячу лінію VicEmergency.



