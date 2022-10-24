Експерти пояснюють, чому не слід лікувати COVID як грип

Основні моменти Професор Стів Робсон каже, що Австралія ще не досягла того етапу, коли COVID можна було б лікувати як грип

Епідеміологи кажуть, що COVID є більш трансмісивним, важким і має довгострокові наслідки

Екстрене реагування на COVID в Австралії завершилося 14 жовтня, а це означає, що позитивні випадки більше не потрібно ізолювати.





Але рішення Національного Кабінету міністрів викликало дискусію про те, чи слід тепер ставитися до COVID-19 як до щорічного чи сезонного грипу.





Різниця між COVID та грипом





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Президент Австралійської медичної асоціації, професор Стів Робсон, каже, що COVID та грип мають схожі симптоми.





Але обидва віруси істотно відрізняються один від одного.





«COVID має тенденцію бути більш заразним і швидше змінює свою природу», — каже професор Робсон.





«Імунітет, який ми маємо або після серії щеплень, або від захворювання на COVID, дуже швидко зникає, що робить людей вразливими до багатьох інфекцій.





«Наприклад, ми бачимо, як люди хворіють на COVID два-три рази за сезон, що є дуже рідкісним явищем для грипу», — розповідає професор Робсон SBS.



LISTEN TO Another severe wave could bring us back to square one: Australia's top doctor on ending mandatory isolation SBS English 14/10/2022 14:46 Play

Професор Ян Барр, експерт з грипу з Інституту Доерті, каже, що грип циркулює вже тисячі років, тоді як COVID-19 існує лише менше трьох років.





«Передача SARS-CoV-2 відбувається легше, ніж грип, і поточні вакцини проти SARS-CoV-2 не ефективно зупиняють інфекцію, але запобігають госпіталізації та смерті в багатьох ситуаціях», — каже професор Барр.





«Вакцини проти грипу дещо краще справляються з точки зору зупинки інфекції та відіграють певну роль у запобіганні госпіталізацій та смертей».





COVID важчий за грип?





Професор Робсон каже, що COVID — це мультисистемна інфекція, яка викликає тривале запалення мозку.





COVID може призвести до тривалого COVID, чого не скажеш про інфекцію грипу.



Професор Робсон каже, що для лікування людей з COVID-19 у лікарнях потрібні величезні ресурси.





«Медичні працівники повинні носити спеціальні засоби захисту, а також потрібні спеціальні ресурси, щоб зупинити поширення COVID через лікарню», – каже він.





«Це часто впливає на персонал лікарні, тому менше медичних працівників доступні для лікування пацієнтів. Велика кількість людей зараз чекає планової операції».





То коли ми будемо ставитися до COVID як до грипу?





Професор Барр каже, що перехід до лікування COVID-19 як грипу є природним прогресом.





«Очікується, що COVID-19 прийме більш сезонний (зимовий) характер, хоча випадки все ще можуть виникати поза сезоном», — говорить він.





«Те, що ще належить визначити, так це довгострокові наслідки COVID-19 проти інфекцій грипу. Можуть бути відмінності між різними варіантами COVID-19, коли вони з’являються. Наприклад, Delta може мати більш серйозні довгострокові наслідки, ніж Omicron. інфекції».



Послаблення обмежень або відмова від інших засобів захисту сигналізує спільноті про те, що все закінчилося, а це неправильно

«Ми знаємо, що в майбутньому буде більше хвиль COVID, і важко передбачити, наскільки серйозними вони будуть». Каже професор Робсон.





Коли ми досягнемо цього етапу?





Професор Робсон каже, що Австралія досягне того етапу, коли вплив COVID на громаду, систему охорони здоров’я та економіку не буде відрізнятися від сезонного грипу.





«Сезонний грип має хороші та погані роки, але поєднання поганого сезону грипу та поганого сезону коронавірусу було б справді катастрофічним», — каже він.





«COIVD має величезний потенціал для впливу на робочу силу. Тож це не так, як зі звичайною епідемією грипу. Ми сподіваємося, що це зміниться, але ми ще не досягли цього».





Шлях вперед





Професор Робсон сказав, що шлях вперед полягає в тому, щоб люди не отримували повідомлення про те, що COVID — це легке захворювання.





«Нам потрібно переконатися, що щеплення є сучасними. І ми бачили, що програма ревакцинації в цій країні на даний момент повністю загрузла в піску, і це потрібно змінити з новими вакцинами, які виходять, включити до них Омікрон», – каже він.





Професор Барр каже, що виробники мРНК-вакцин, такі як Moderna, розглядають можливість поєднання вакцин проти грипу та COVID-19.





Але він каже, що тепер, коли ізоляцію та обмеження знято в багатьох країнах, буде важко «засунути джина назад у пляшку»!!





Доктор Дікі Будіман, епідеміолог, який зараз закінчує докторську дисертацію в Університеті Гріффіта, каже, що Австралії та іншим країнам потрібно почекати принаймні до наступного року, перш ніж рано чи пізно лікувати COVID-19 як грип.





«Оральні противірусні препарати все ще нелегко доступні для людей. Це займе деякий час», — каже він.



