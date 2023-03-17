Як голосувати на виборах у Новій Південній Валії в 2023 році

Key Points У НПВ особи, що мають право голосу, повинні зареєструватися і голосувати на усіх федеральних виборах і виборах штату, а також на виборах в місцеві органи влади.

Окрім англійської, виборча комісія НПВ надає інформацію про вибори більше, ніж на 20 мовах.

Система онлайн-голосування iVote на цих виборах використовуватися не буде.

Коаліційний уряд, очолюваний діючим Прем'єром штату НПВ (NSW) Домініком Перроттеєм, прагне переобратися на четвертий термін підряд.



Основним суперником пана Перроттея є лідер лейбористів Кріс Міннс, який братиме участь у своєму першому голосуванні після того, як очолив партію в червні 2021 року.





Парламент Нової Південної Валії використовує «двопалатну» або «дводумну» систему, що складається із Законодавчих зборів (Нижня палата) і Законодавчої ради (Верхня палата).





Вибори пройдуть в усіх 93 виборчих округах НПВ для обрання представників, що представлятимуть їх в Законодавчих зборах. Законодавча рада складається з 42 членів, і на кожних виборах в штаті обирається 21 член на два терміни повноважень парламенту, тобто на максимальний період у вісім років. Якщо обставини утрудняють особисте голосування, то виборець може мати право



подати заявку на голосування поштою.





Заявки на голосування поштою мають бути отримані Виборчою комісією Нової Південної Валії до год. 17: 00 20 березня 2023-го року.





Заповнені бюлетені і поштові сертифікати для голосування мають бути отримані виборчою комісією НПВ не пізніше год. 18: 00 6 квітня 2023-го року.



(Completed ballots and postal vote certificates must be received by the NSW Electoral Commission no later than 6pm on April 6 ).



Chris Minns took on the NSW Labor leadership in June 2021. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE iVote, система онлайн-голосування, на цих виборах використовуватися не буде.



(iVote, the online voting system, will not be utilised this election).



Голосування в день виборів - 25 березня

Більше 2450 виборчих дільниць будуть створено у приміщеннях при церквах, школах, громадських центрах та інших місцях по усій Новій Південній Валії.





Ці виборчі центри працюватимуть 25 березня з год. 8: 00 до 18: 00.





Інформацію про те, де можна проголосувати, можна знайти на сайті Виборчої комісії Нової Південної Валії.





При вході у виборчу дільницю співробітники запитають у вас, тобто виборця, й ім'я й прізвище, а також і домашню адресу, його електорат і чи голосували ви вже на виборах.





Після уточнення деталей їм, тобто, голосуючим, будуть видані бюлетені для голосування.





Якщо співробітники не можуть знайти дані виборця в списках виборців, їм необхідно заповнити декларацію для голосування.



NSW Premier Dominic Perrottet. Source: AAP / Bianca De Marchi

Голосування обов'язкове

Голосування обов'язкове в Новій Південній Валії. Правомочні і зареєстровані виборці зобов'язані голосувати на усіх федеральних виборах, виборах штату і рад. Ті, хто цього не зробить, можуть бути оштрафовані.





Голосування, якщо у вас є інвалідність, немає ПМЖ, або ви знаходитеся в іншому штаті або за кордоном

Громадяни Нової Південної Валії, що не мають постійної адреси, мешкають в кризовому житлі або тимчасовому житлі, як і раніше, зможуть зареєструватися в якості виборців. Якщо особи цих категорій не можуть голосувати, вони не будуть оштрафовані.





У разі, якщо виборці з інвалідністю потребують допомоги, то вони можуть узяти з собою друга або родича, який може допомогти їм проголосувати, або вони можуть звернутися за допомогою до співробітників виборчої комісії.





Якщо особисте голосування ускладнене, виборці можуть вибрати дострокове голосування, голосування поштою, голосування в оголошених приміщеннях або голосування через телефон.





Якщо виборець знаходиться в штаті, відмінному від проживання, він/вона може голосувати особисто в центрі дострокового голосування чи поштою.





Виборці, які зареєстровані в Новій Південній Валії, але мешкають або відпочивають за кордоном, в період виборів повинні будуть голосувати поштою.





Інформація на декількох мовах

Виборча комісія Нової Південної Валії надає інформацію про те, як зареєструватися і проголосувати, а також про кандидатів на 25 мовах, у тому числі англійською.





У кабінах для дострокового голосування і в день виборів будуть присутніми багатомовні співробітники або волонтери зі значками, на яких буде вказано, на яких мовах вони можуть надавати підтримку потребуєчим виборцям.





Виборча комісія пропонує безкоштовні послуги перекладача по телефону мовами, які не залучені в список етнічних мов для виборців.





Співробітники виборчих комісій можуть зв'язати виборців із службою письмового і усного перекладу (TIS National), якщо їм потрібна додаткова мовна підтримка у виборчому центрі.





Щоб понизити ризик поширення в суспільстві неправдивої інформації про вибори, Виборча комісія Нової Південної Валії проводить Реєстр дезинформації, і відстежує і спростовує ті, що вводять в оману і неправдиві заяви про виборчий процес.





Дізнайтеся більше про те, як проголосувати на elections.nsw.gov.au чи подзвоните телефоном за номером 1300 135 736.