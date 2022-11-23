Як голосувати на виборах у штаті Вікторія 2022 року

Найголовніше У Вікторії, якщо ви зареєстровані для голосування, ви повинні голосувати на всіх федеральних виборах, виборах штату та муніципалітетів

VEC надає інформацію про вибори більш ніж 30 мовами

Близько 1750 виборчих дільниць було створено у школах, церквах, громадських центрах та інших місцях по всьому штату

Близько 4,4 мільйона жителів штату Вікторія зареєстровані для голосування на виборах штату в суботу, водночас рекордна кількість виборців вже проголосувала.





Понад 1,1 мільйона людей обрали дострокове голосування поштою або на дільницях для дострокового голосування.





На виборах чинний прем'єр штату Деніел Ендрюс, який переміг на вборах у 2014 та 2018 роках балотується на третій термін.





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Слухайте Як проголосувати на виборах у Вікторії 2022 року? 05:00 Play



Як і чотири роки тому основним опонентом пана Ендрюса є лідер лібералів Метью Гай.





У парламенті Вікторії діє «двопалатна» система, що означає 'two chambers' та 'two houses'.





Усі 88 місць у Законодавчих зборах (нижня палата) та 40 місць у Законодавчій раді (верхня палата) будуть розподілені під час виборів 60-го парламенту штату.





Лідер опозиції Вікторії Метью Гай (ліворуч) і чинний прем’єр Деніел Ендрюс (праворуч) під час кампанії на початку листопада 2022 року. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE Хоча голосування поштою вже закрите, виборці досі можуть проголосувати у пунктах дострокового голосування до 18:00 п'ятниці, 25 листопада.





Докладніше про голосування можна дізнатися на вебсайті виборчої комісії: Victorian Electoral Commission (VEC) website .





Як відбуватиметься голосування у день виборів – 26 листопада





Близько 1750 виборчих дільниць було створено у школах, церквах, громадських центрах та інших місцях по всьому штату. Вони працюватимуть з 8:00 до 18:00.





Коли ви прийдете на дільницю, то співробітники спитають ваше ім'я і чи голосували ви раніше на виборах штату Вікторія у 2022 році.





Посвідчивши вашу особу, співробітник дільниці надасть вам два бюлетені для голосування - один для нижньої палати (Законодавчі збори) та один для верхньої палати (Законодавча рада).





Лідер опозиції Метью Гай (ліворуч) і прем’єр Вікторії Деніел Ендрюс під час церемонії Дня пам’яті 2022 у Храмі пам’яті в Мельбурні, п’ятниця, 11 листопада 2022 р. Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE Перш ніж направити вас до індивідуальної кабінки для голосування, співробітник поясне, як заповнити кожен бланк.







Після того, як ви заповнили бюлетені, складіть їх та покладіть у відповідні скриньки біля виходу з виборчої дільниці.







Голосування є обов'язковим





У штаті Вікторія, якщо вас занесено в реєстр виборців, ви повинні голосувати на всіх федеральних виборах, виборах штату та місцевих рад.





У іншому випадку на з вас може бути стягнуто штраф .





Голосування у потерпілих від повені районах, в інших штатах чи за кордоном





Жителі Вікторії, які постраждали від повені, можуть мати право голосувати, зокрема по телефону, при цьому виборча комісія VEC надає інформацію про те, на які райони поширюється це право .





Ви також можете проголосувати перебуваючи 26 листопада за кордоном чи в іншому штаті.





На вебсайті виборчої комісії VEC вказано місця для голосування в інших штатах, а також міститься інформацію про те, як завантажити бюлетень для голосування, якщо ви за кордоном, та детальну інформацію про 27 дільниць по цілому світу.





Інформація іншими мовами





На вебсайті виборчої комісії VEC можна знайти інформацію більш ніж 30 мовами про те, як зареєструватися, про кандидатів і як проголосувати.





На окремих виборчих дільницях також є посадові особи, які можуть надавати інформацію як англійською так й іншими мовами.





Ці особи матимуть спеціальні наклейки, на яких вказано, якими мовами вони володіють.



