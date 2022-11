Наживо та безкоштовно на SBS. L дивитися Чемпіонат світу з футболу 2022

ДИВІТЬСЯ кожен матч Чемпіонату світу з футболу 2022ᵀᴹ НАЖИВО та БЕЗКОШТОВНО на SBS та SBS On Demand .





Щоб дивитися усі матчі чемпіонату у зручний для вас час, місці та спосіб, потрібно створити обліковий запис SBS On Demand account .





Слідкуйте за всіма останніми подіями та новинами програми SBS Sports на SBS Sport у Facebook, Twitter, Instagram і YouTube.





Чемпіонат світу з футболу 2022 розпочнеться 21 листопада 2022 року компанія SBS має ексклюзивні права на живу трансляцію турніру.





Усі 64 матчі з Катару транслюватимуться в прямому ефірі та безкоштовно, у тому числі вісім ігор у прямому ефірі на SBS VICELAND.



Коли розпочнеться Чемпіонат світу з футболу 2022?

Чемпіонат світу з футболу 2022ᵀᴹ розпочнеться 21 листопада. В Австралії його безкоштовно транслюватиме виключно SBS .



FIFA World Cup 2022ᵀᴹ - найголовніші дати та час

Церемонія відкриття відбудеться перед матчем-відкриттям турніру на якому господарі зустрінуться із суперником по групі – Еквадором. Груповий етап триває до фінального матчу між Сербією та Швейцарією 3 грудня (AEDT).



Груповий етап: 21 листопада – 3 грудня

1/8 фіналу: 4 - 7 грудня

Чвертьфінали: 10 - 11 грудня

Півфінали: 14 - 15 грудня

3 проти 4 плей-офф: 18 грудня

Фінал чемпіонату світу: 19 грудня

Дивіться 2022 FIFA World Cup 2022ᵀᴹ на ТБ

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar Source: Getty / Getty Images Усі 64 матчі Чемпіонату світу з футболу, загальною тривалістю 500 годин ексклюзивно та безкоштовно транслюватимуть канали SBS і SBS VICELAND.





На додаток до прямих трансляцій усіх 64 матчів, вісім із яких буде показано на SBS VICELAND, глядачів чекають щоденні телевізійні програми з Чемпіонату світу та FIFA TV, повтори найкращих матчів Чемпіонату світу та матчів з Катару 2022.





Багато матчів відбуватимуться у сприятливий час для австралійських уболівальників: сім матчів групового етапу розпочнеться о 21:00 (AEDT), а 20 матчів групового етапу – о 6:00 ранку (AEDT).



Щоденний огляд Чемпіонату світу та програми FIFA TV

Під час щоденної програми Чемпіонату світу з футболу австралійські уболівальники дізнаватимуться останні новини футбольного свята.





У кожній програмі глядачам пропонуватимуть огляд найважливіших подій, попередній перегляд, аналіз експертів, ексклюзивні інтерв’ю та розмови з зірковими гостями, а також дайджест останніх новини, відгуки та репортажі з Катару, Австралії та всього світу.





Щоденна програма Чемпіонату світу транслюватиметься щовечора о 17:30 на SBS, а після неї транслюватиметься FIFA TV. Цифрова пропозиція VOD буде доступна раніше через SBS On Demand.





Класичні матчі FIFA





SBS On Demand представляє 25 класичних матчів Чемпіонату світу з футболу з 1986 по 2018 роки, щоб дати глядачам змогу знову пережити деякі з найкращих ігор світового футболу.





Більшість класичних матчів також транслюватимуться на SBS і SBS VICELAND під час чемпіонату світу.



Дивіться 2022 FIFA World Cup 2022ᵀᴹ на SBS On Demand

Дивіться Чемпіонат світу з футболу безкоштовно на вебсайті SBS On Demand website , підключених до послуг телевізорах або через наші додатки в Apple App Stor e та Google Play Store .





У центрі Чемпіонату Світу на SBS On Demand буде розміщено весь контент SBS про матчі з Катару, включаючи прямі трансляції англійською та арабською мовами, повні повтори, 25-хвилинні міні-матчі, 10-хвилинні розширені моменти та трихвилинні моменти з усіх 64 матчів.





Крім того, на новому вебсайті SBS Sport можна буде дізнатися про всі найактуальніші моменти, інтерв’ю, переглянути додаткові відео, ознайомитися з новинами, статтями, думкою експертів та знайти інші матеріали щодо чемпіонату.



Повні повтори

Завдяки повним повторам усіх матчів ви не пропустите жодної хвилини турніру з Катарі. Програми англійською та арабською мовами, включаючи обговорення в студії до та після матчів зірковою командою SBS.



25-хвилинні міні-матчі

Зважаючи на різницю в часі, стислі 25-хвилинні огляди основних моментів також будуть доступні для кожного матчу турніру.



Розширені 10-хвилинні огляди основних моментів

Щоб витримати ідеальний баланс між трихвилинними моментами та міні-оглядами, 10-хвилинні розширені огляди основних моментів будуть доступні на SBS On Demand для всіх матчів турніру.



Трихвилинні огляди

З кожного матчу в Катарі 2022 року також будуть доступні невеликі ролики з найкращими моментами, доступ до ідеально створених трихвилинних відео буде на вебсайті SBS Sport і SBS On Demand.



Як створити обліковий запис SBS On Demand account

Створення облікового запису SBS On Demand абсолютно безкоштовне!





Проста покрокова інструкція:



Відкрийте додаток On Demand app / website Виберіть Log in / Sign Up Виберіть Create A New Account Введіть свої дані, зокрема: ім’я, адресу електронної пошти, стать і рік народження Виберіть Create Account - ви отримаєте електронний лист для підтвердження нового облікового запису SBS Ознайомтеся з нашим обширним каталогом програм та дивіться!

Як дивитися Чемпіонат світу з футболу 2022 НАЖИВО – Розклад матчів на SBS

Понеділок, 21 листопада

Церемонія відкиття + Група A - Катар - Еквадор





2:00am - 5:30am (AEDT) - початок о 03.00 ранку





LIVE on SBS and SBS On Demand









2022 FIFA World Cup tournament preview





10:30pm - 11:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - England v Iran





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Watch now via SBS On Demand Cameroon v England 1990 - FIFA World Cup Classic Matches

Tuesday, November 22

Group A - Senegal v Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Watch now via SBS On Demand USA v Iran 1998 - FIFA World Cup Classic Matches





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group C - Argentina v Saudi Arabia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE Messi declares 2022 World Cup will be his last





Group D - Denmark v Tunisia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Wednesday, November 23

Group C - Mexico v Poland





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group D - France v Australia





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE Fringe Socceroos create World Cup selection headaches for Arnold





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group F - Morocco v Croatia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Germany v Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Thursday, November 24

Group E - Spain v Costa Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group F - Belgium v Canada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group G - Switzerland v Cameroon





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group H - Uruguay v Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Friday, November 25

Group H - Portugal v Ghana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE From zeroes to heroes - How the lowest ranked team in the World Cup stand a chance





Group G - Brazil v Serbia





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group B - Wales v Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE All the FIFA World Cup kits teams will wear in Qatar





Group A - Qatar v Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Saturday, November 26

Group A - Netherlands v Ecuador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - England v USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE Argentina v England 1998 - FIFA World Cup Classic Matches





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group D - Tunisia v Australia





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE Australia v Croatia 2006 - FIFA World Cup Classic Matches





Group C - Poland v Saudi Arabia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Sunday, November 27

Group D - France v Denmark





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group C - Argentina v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand









Group E - Japan v Costa Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE Australia v Japan 2006 - FIFA World Cup Classic Matches





Group F - Belgium v Morocco





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Monday, November 28

Group F - Croatia v Canada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Spain v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE Spain v Germany 1994 - FIFA World Cup Classic Matches





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





READ MORE 10 breakout young stars likely to impress at 2022 FIFA World Cup





Group G - Cameroon v Serbia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group H - Korea Republic v Ghana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





Tuesday, November 29

Group G - Brazil v Switzerland





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE Four reasons why Brazil will win the 2022 FIFA World Cup





Group H - Portugal v Uruguay





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, November 30

Group A - Netherlands v Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group A - Ecuador v Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group B - Wales v England





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group B - Iran v USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 1

Group D - Australia v Denmark





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE France v Denmark 1998 - FIFA World Cup Classic Matches





Group D - Tunisia v France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group C - Poland v Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group C - Saudi Arabia v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





READ MORE Tunisia v Saudi Arabia 2006 - FIFA World Cup Classic Matches





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 2

Group F - Croatia v Belgium





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE Belgium v Spain 1990 - FIFA World Cup Classic Matches





Group F - Canada v Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group E - Japan v Spain





5am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group E - Costa Rica v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand





READ MORE Germany's glaring issue which could derail their World Cup chances





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 3

Group H - Korea Republic v Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group H - Ghana v Uruguay





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 4

Round of 16 - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE Brazil v France 1986 - FIFA World Cup Classic Matches





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 5

Round of 16 - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE Germany v Netherlands 1990 - FIFA World Cup Classic Matches





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 6

Round of 16 - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 7

Round of 16 - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Round of 16 - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 8

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 9

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





READ MORE Netherlands v Argentina 1998 - FIFA World Cup Classic Matches





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 10

Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 11

Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 12

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 13

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 14

Semi-Final - QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 15

Semi-Final - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 16

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 17

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 18

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 19

Final - Semi-Final Winners





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand









World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Schedule / timings are TBC, check your local guides



Listen with SBS Audio

Download the SBS Radio app Source: SBS

SBS Audio

All matches will be available in English and Arabic, with up to 2 additional languages streams via SBS Audio .



Social Media