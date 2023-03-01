Українським біженцям допомагають місцеві жителі Лоґана

Як розповіла Michelle Gallace iз Rotary International South Pacific and Philippines Office, з минулого року місцеві Rotary Clubs надають допомогу близько сімдесяти українським біженцям, які втекли зі своїх зруйнованих війною домівок і зараз проживають у районі міської ради Лоґана.





Комітет підтримки українських біженців (URSC), що складається з членів Rotary Clubs of Logan, Beenleigh and Mount Gravatt, надає фінансову підтримку, щоб допомогти українським біженцям, щоб вони могли хоч трохи задовольнити свої основні витрати на проживання, брати участь у навчанні та у пошуку робочих місць.





Зокрема, наприклад, фінанси на придбання ноутбуків, щоб дитина могла виконувати шкільні завдання, подарункові картки-ваучери Woolworths для предметів першої необхідності, таких як продукти та бензин, а також пральну машину та холодильник для сім'ї, яка потребує допомоги.



Presidents from the Rotary Clubs of Beenleigh, Browns Plains, Logan and Loganholme. Supplied by Michelle Gallace/ Rotary International South Pacific and Philippines Office. Credit: SYD OWEN Преподобний Еміль Рахімов, пастор Brisbane Slavic Baptist Church in Meadowbrook і член Комітет підтримки українських біженців (URSC) каже, що біженці далеко не з числа безробітних, будучи висококваліфікованими в різних сферах, починаючи від інженерії та закінчуючи юриспруденцією, бджільництвом та індустрією зварювання металів:



«Це розумні, добре освічені, працьовиті чоловіки і жінки, які не планували виїжджати з України... Якби вони планували мігрувати, вони б вивчали англійську мову, вони б перекладали свої документи, вони б отримали необхідні навички».



David Field (left) shaking hands with a Ukrainian refugee (right) who just received a ride-on lawn mower funded by the URSC. Supplied by Michelle Gallace / Rotary International South Pacific and Philippines Office. Член Комітет підтримки українських біженців (URSC) Tim Keeler, AM каже, що українці, яких він зустрів, горді та витривалі, не хочуть "соціальної допомоги" чи "подачки", а прагнуть самі стати на ноги, при цьому багато переміщених просять обладнання, щоб це допомогло їм заробляти на життя.







Наприклад, нещодавно Комітет підтримки українських біженців (URSC) придбав зварювальний шолом за 2400 доларів з вбудованим дихальним апаратом, щоб українець з проблемами дихання міг влаштуватися на роботу, і забезпечив іншого чоловіка косаркою, щоб він міг вести бізнес зі стрижки трави.







А уже згаданий Преподобний Еміль також каже, що більшість біженців – жінки, діти та чоловіки старше 60 років, а чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з України через обмеження і можливий обов'язковий призов до армії оборонців.





"Жінкам і дітям дуже важко залишати своїх чоловіків і батьків. Уявіть собі: вони не бачили їх з березня чи квітня минулого року..."





"Якби я запитав їх, чого вони хочуть найбільше, вони сказали б: ми найбільше хочемо, щоб війна закінчилася і ми возз'єдналася з нашими сім'ями. Але ми розуміємо, що це поза нашим контролем. Тому ми намагаємося зробити щось, щоб полегшити їхнє життя».





Members of The Rotary Club of Logan at last August’s fundraising dinner. Supplied by Michelle Gallace/ Rotary International South Pacific and Philippines Office. Credit: SYD OWEN Василь Мирошниченко, Посол України в Австралії, був вражений зусиллями Комітет підтримки українських біженців (URSC):



«Я дуже вдячний Ротарі клубам Брізбена за їхні зусилля зі збору коштів та роботу, яка допомагає українським біженцям стати на ноги. Я вдячний за все, що ви зробили, щоб допомогти українцям, переміщених війною, і допомогти їм оселитися й освоїтися у своєму новому оточенні».





У серпні минулого року Rotary clubs in the City of Logan зібрав 16 000 доларів за допомогою вечері зі збору коштів для Фонду допомоги при стихійних лихах, який фінансує гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від військового конфлікту, що триває.





Член Комітет підтримки українських біженців (URSC) David Field Девід Філд каже, що було дуже приємно допомогти біженцям, які, як і раніше, сподіваються, що повернуться в Україну, як тільки війна закінчиться:

