Річка Мюррей досягає свого піку в Ечуці, але очікується, що рівень повені буде збільшуватись протягом тижня

Основні моменти Влада очікує, що повінь у Торрумбаррі та Бархем посилиться, оскільки паводкова вода рухається вниз за течією

Прем'єр-міністр NSW Домінік Перротт відвідує постраждалі від повені райони

Уповноважений з питань надзвичайних ситуацій штату Вікторія Ендрю Крісп сказав, що річка Муррей сьогодні досягла піку (94,9 м AHD) біля Ечуки.





«Рівень води в Ечуці, як очікується, залишатиметься вищим за рівень основної повені протягом принаймні семи днів», — сказав пан Крісп.





Влада заявила, що паводкові води тепер почнуть рухатися вниз за течією від Ечуки та вплинуть на такі райони, як Лебединий пагорб і Мілдура.





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Бюро метеорології очікує, що повені в Торрумбаррі та Бархем посиляться, оскільки вода рухається вниз за течією.





У цих містах діє попередження «Пильнуй і дій».



Протягом тижня в басейні річки Муррей очікуються подальші дощі, які можуть спричинити нове підвищення рівня річки та повінь.





Старший метеоролог Бюро Кевін Паркін сказав, що протягом кількох днів очікуються зливи та значні опади з неділі по вівторок у Вікторії.





Прем'єр-міністр Нового Уельсу Домінік Перротт сьогодні відвідує постраждалі від повені райони в Морі.





Понад 130 надзвичайних попереджень, у тому числі 24 накази про евакуацію, діють для частин Морі, Даббо, Маджі та Моама в Новому Південному Південному Південному Південному Уельсі.



SES NSW опублікував попередження про евакуацію в Bombala Caravan Park, оскільки рівень води в річці Bombala підвищується, і очікується помірна повінь.





Подібне попередження про евакуацію вже діє для людей у багатьох місцях Наррабрі.





Очікується, що сьогодні Наррабрі Крік досягне 7,40 м.





SES NSW порадив жителям Лісмора бути в курсі, оскільки очікується, що річка Вілсонс залишатиметься вище незначного рівня повені (4,20 м) протягом вівторка та в ніч на середу.







Бюро повідомило, що наразі діють попередження про серйозні повені для внутрішніх водозбірних басейнів річок Гвідір, Мехі, Намої, Маккуорі, Боган, Лаклан, Мурамбіджі, Муррей і Дарлінг.





Бюро заявило, що погода, ймовірно, стане "стабільнішою в середині тижня".





Але не виключив зливи та можливі шторми у Вікторії, Тасманії та на півдні Нового Уельсу в середу та четвер, а також, можливо, сильний дощ у Тасманії.





Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, яка загрожує життю, зателефонуйте в Triple Zero (000). Зателефонуйте в службу SES NSW за номером 132 500 і службу екстреної допомоги штату Вікторія за номером 1800 226 226, якщо ви зазнали пошкоджень внаслідок шторму, вітру, граду або поваленого дерева, а також якщо гілка дерева загрожує вашому майну або безпеці людини.





Щоб отримати доступ до цієї інформації іншими мовами, зателефонуйте до Служби перекладу за номером 131 450 (безкоштовний дзвінок) і попросіть їх зателефонувати на гарячу лінію VicEmergency.



