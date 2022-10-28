«Ніколи не дозволяйте дітям гратися в паводковій воді»: VICSES рятує дитину зі зливової каналізації

Влада закликає батьків не дозволяти дітям гратися в паводковій воді після того, як екстрені служби врятували 10-річного хлопчика зі зливової каналізації в Альтоні в Мельбурні.





«Хлопчик грав у вируючій паводковій воді неподалік, коли його раптом затягнуло під воду та крізь труби, виплюнувши на інший берег і затиснувши під решіткою затопленої зливової каналізації», — сказав VICSES.





«На щастя, екстрені служби були поруч, щоб відкрити решітку та вчасно звільнити хлопчика».





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Хлопець одужує в лікарні.



У п’ятницю прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе та прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перроттет оголосили про програму вартістю 800 мільйонів доларів для власників будинків у районах північних річок Нового Південного Південного Уельсу, які зазнають повені.





Програма, яка спільно фінансується федеральним урядом і урядом Нового Уельсу, підтримуватиме власників будинків, які постраждали від повеней у лютому-березні цього року.





Очікується, що ця схема принесе користь майже 2000 власникам будинків у семи LGA, а саме: Балліна, Байрон, Кларенс-Веллі, Кіогл, Лісмор, Річмонд-Веллі та Твід.



Жителі найбільш вразливих районів північних річок отримають можливість добровільного викупу. Інші мешканці можуть шукати фінансової допомоги для будівництва, ремонту чи модернізації своїх будинків, щоб зробити їх більш стійкими до повеней.





У VICSES повідомили, що попередження про евакуацію (занадто пізно для виїзду) залишається актуальним для людей у громадах Барма та Нижня Мойра.





Там було сказано, що все ще небезпечно повертатися в Керанг.





«Небезпечна паводкова вода все ще значно впливає на Керанг і прилеглі території; продовжуйте уникати районів, які постраждали від повені».





Очікується, що річка Кампаспе в Ечуці в п’ятницю та суботу залишатиметься вище рівня помірної повені (94,40 м AHD).





VICSES видав попередження про помірну повінь для Бунбарти, Каарімби та Мундуни.





Бюро метеорології очікує широкомасштабного відновлення рівня річок і незначних повеней з понеділка вдень у Вікторії.





Очікується, що в східній Австралії з листопада по січень кількість опадів буде вище середньої, з найвищою ймовірністю в листопаді.





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Щоб отримати доступ до цієї інформації іншими мовами, зателефонуйте до Служби перекладу за номером 131 450 (безкоштовний дзвінок) і попросіть їх зателефонувати на гарячу лінію VicEmergency.



