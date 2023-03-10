Нова Південна Валія (NSW) на початку можливої нової ковідної хвилі

Highlights: • Австралія зафіксувала 20 000 надлишкових смертей у 2022 році

• Дослідження показують, що новіші двовалентні вакцини пропонують у 1,6 рази більше імунітету, ніж оригінальні одноштамові вакцини

• Департамент охорони здоров'я та догляду за людьми похилого віку заявив, що щорічна вакцинація від грипу почнеться з квітня

Служба охорони здоров'я Нової Південної Валії заявила, що спостерігається збільшення кількості людей з COVID-19, які звертаються до відділень невідкладної медичної допомоги та які шукають госпіталізації.





У повідомленні сказано, що ці збільшення «ймовірно, ознаменують початок нової хвилі передачі» вірусів.





"Все ще циркулює дуже змішана група варіантів. Ми спостерігаємо постійне зростання у підваріантах CH.1.1 і XBB, і особливо XBB.1.5", - зазначила NSW Health у своєму останньому щотижневому звіті в четвер, 9 березня.





"Ці субваріанти розповсюджують мутації в імунній незахиченості та або трансмісивності".







У п'ятницю NSW Health повідомила про 7 871 новий щотижневий випадок захворювань на COVID у порівнянні з 7 163 минулого тижня.





Вікторія також повідомила про незначне зростання тижневих випадків. Цього тижня кількість випадків заражень зросла з 3 016 до 3 319.





Австралія зафіксувала непередбачуваних понад 20 000 надлишкових смертей у 2022 році. Дослідники пов'язували ці смерті в першу чергу з пандемією COVID-19.





Нове дослідження з Curtin University (Університету Куртіна) показало, що такі матеріали, як кремній, золото та мідь, можуть знищити спайковий білок коронавірусу.





Провідний дослідникDr Nadim Darwish сказав, що ці матеріали можуть бути використані для уловлювання коронавірусів в повітряних фільтрах, як покриття для лавок, столів і стін або в тканині протираючих ганчірок і масок для обличчя.





«Підхопивши коронавіруси такими способами, ми б не дозволили їм охопити і заразити більше людей», - сказав доктор Дарвіш.





Дослідження інституту UNSW's Kirby показало, що новіші двовалентні вакцини пропонують у 1,6 рази кращий імунітет проти COVID-19, ніж оригінальні одноштамні вакцини.





Департамент охорони здоров'я та догляду за людьми похилого віку заявив, що щорічна вакцинація проти грипу повинна відбуватися з квітня, щоб забезпечити захист у піку сезону грипу (з червня по вересень).





"Вакцинація може відбутися, як тільки з'явиться запас вакцин. Вакцини проти грипу можуть бути спільно введені (введені в той же день) з будь-якою вакциною проти COVID-19", - йдеться у повідомленні Департаменту охорони здоров'я та догляду за людьми похилого.





За останні 28 днів спостерігалося зниження глобальних випадків COVID на 58 відсотків і зниження смертності на 65 відсотків у порівнянні з попередніми 28 днями, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я в своєму останньому звіті за 8 березня.





США, Японія, Китай, Німеччина та Росія повідомили про найвищі випадки COVID на рівні країни.





ВООЗ заявила, що щотижневі випадки BA.5 знизилися з 55,7% до 27,2%, тоді як випадки, пов'язані з рекомбінантними варіантами, зросли з 25,1% до 44,1%.





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