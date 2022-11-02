У НПВ оголосили про чергову евакуацію, а у південно-східній Австралії випав сніг

Highlights За останні 24 години СЕС НПВ отримала 664 звернення про допомогу, включаючи 29 рятувальних операцій

У четвер вранці у Вагга-Вагга очікують велику повінь

У Вілкс Парк і Норс Вага оголошено попередження про евакуацію

Бюро метеорології прогнозує велику повінь у Форбс у п'ятницю

У середу вдень Служба надзвичайних ситуацій штату Нового Південного Уельсу (SES) видала повідомлення про надзвичайну евакуацію для району Вілкс Парк на річці Мурумбідджі біля Вага-Вага.





Очікується, що річка сьогодні перевищить помірний рівень повені (9,00 метрів), а в четвер вранці у Вагга-Вагга очікують велику повінь.





Жителів Норс Вагги за межами дамби та низинних районів навколо містечка також закликали евакуюватися.



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У південно-східній Австралії вирує полярний циклон, внаслідок чого цьогорічний листопад найхолоднішим за багато років у багатьох містах, включаючи Сідней.





Мешканці району Централ Вест у НПВ очікуючи повені зіткнулися зі снігопадом.



У виставковому центрі Вага Вага створено центр евакуації.





«Опади, що випали з ранку понеділка, спричинили помірні повені вздовж річки Тумут у Тумуті та значні повені вздовж річки Мурумбіджі в Гундагаї, де рівень річки перевищив рівень повені у квітні 1989 року», — повідомили в бюро.





Попередження про евакуацію залишається актуальним для кемпінгу Riverglade Caravan Park у Тумуті.





Річка Мурумбіджі в Наррандері може досягти рівня великої повені на початку наступного тижня, і очікується, що вона перевищить рівень помірної повені в Дарлінгтон-Пойнт у четвер.





Великі повені спостурігаються вздовж річки Мурумбіджі в Хей.



Попередження про евакуацію залишається актуальним для Moama Caravan & Tourist Parks, Комерагунджа, частини Моама, Пікнік Поінт, Поверті Поінт Матоура та частини Баграм уздовж річки Маррей.





У Бюро метеорології заявляють, що річка Маррей в Ечуці перевищує основну повінь і сягла висоти приблизно 94,90 метрів.





Масштабні повені спостерігаються у містах Ечука, Моама, Торрумбаррі та Бархем, на кордоні з Вікторією.



Мешканців низинних районів Коури, міста в центрально-західному Новому Південному Уельсі на річці Лаклан, і Бурова вже попросили евакуюватися.





Бюро повідомило, що помірні повені зараз відбуваються в Коура, Коттонс-Вейр і Форбс, а значні повені в Нанамі, Джемалонг, Кондоболін, Еубалонг і Хіллстон.





Бюро прогнозує велику повінь у Форбс, приблизно за 90 км від Коура, у п'ятницю. За масштабами вона може рівнятися з повінню 1955 року.





«Розливи з дамби Вянгала в поєднанні з притоками з річки Boorowa спричинили помірні повені вздовж річки Лахлан у Коврі», — повідомили в бюро.





Нещодавні дощі спричинили повінь уздовж річки Каслрі, і влада очікує серйозної повені в Кунамблі в четвер, оскільки паводкові води поширюються вниз за течією.





В інших містах Центрального Заходу та Далекого Заходу Нового Південного Уельсу очікується, що сильні повені продовжаться вздовж річки Маккуорі в Уоррені протягом наступних кількох днів.





Бюро очікує помірної повені в Сінглтоні, за 200 км на північний захід від Сіднея в долині Хантер, у середу ввечері.





На північному сході Нового Південного Уельсу можлива сильна повінь вздовж річки Намої в Ганнеді з ночі середи та очікується в Ві-Ваа пізніше цього тижня.





Помірні повені відбуваються вздовж річки Піл у Тамворті.





Стежте за останніх прогнозів від Bureau of Meteorology





Стежта за останніми повідомленнями від NSW SES та VIC SES





Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, яка загрожує життю, зателефонуйте в Три нулі (000). Зателефонуйте в службу SES NSW за номером 132 500 або службу термінової допомоги штату Вікторія за номером 1800 226 22 якщо ваше майно пошкоджено внаслідок шторму, вітру, граду або поваленого дерева, або гілки дерев можуть пошкодити майно або наражають на небезпеку осіб.





Щоб отримати доступ до цієї інформації іншими мовами, зателефонуйте до Служби перекладу за номером 131 450 (безкоштовний дзвінок) і попросіть їх зателефонувати на гарячу лінію VicEmergency.



