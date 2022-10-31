Попередження про сильну грозу та сильний дощ оголошено для деяких частин Нового Південного Уельсу

Бюро метеорології опублікувало попередження про грозу для жителів центрально-західних районів, Ріверіна та західних округів Нового Південного Уельсу.





Місця, які можуть постраждати, включають Nyngan, Cobar, Bourke, Wilcannia, White Cliffs і Ivanhoe у центральному заході та західному Новому Південному Південному Уельсі.





Жителям Дандалу, Мудалла, Нінгана, Малгаварріни та Гонголгона рекомендовано «спостерігати та діяти».





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Державна служба з надзвичайних ситуацій Нового Південного Уельсу (SES) повідомила, що в Мудаллі відбувається сильна повінь, а річка Боган у Нінгані близька до свого піку.





Велика повінь триває вздовж нижньої течії Боган-Ровер у Малгаварріні та Гонголгоні.





«Прогнозується подальша кількість опадів над водозбірним басейном річки Боган протягом решти понеділка та вівторка, що може спричинити додаткове підвищення рівня річки та зони нових повеней», — повідомили в NSW SES.



Бюро повідомило, що сильні грози в поєднанні з сильними опадами можуть призвести до раптових повеней у Вагга-Вагга, Тумбарумба, Селвін, Тумут, Холбрук і Локхарт на південному заході, у районах Ріверіна та Снігові гори.





Мешканцям порадили уникати кемпінгу Оура-Біч поблизу Вагга-Вагга.





У вівторок у Сіднеї ймовірність дощу та грози становить 70 відсотків.





Бюро очікує, що сніг випаде над Південними Альпами у вівторок.



У штаті Вікторія екстрене попередження про небезпечне повернення залишається актуальним для Барми та Нижньої Мойри.





"Небезпечні паводкові води та широко поширені та значно забруднені паводкові води залишаються в кількох частинах міста", - повідомили у ВІЦ ДСНС.





Бюро прогнозує 95-відсоткову ймовірність злив, можливої грози та, ймовірно, невеликого граду, у другій половині дня та ввечері напередодні Кубка Мельбурна у вівторок.





Попередження про помірну повінь було видано для річки Гоулберн, озера Ейлдон і Сеймур.





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Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, яка загрожує життю, зателефонуйте в Triple Zero (000). Зателефонуйте в службу SES NSW за номером 132 500 і службу екстреної допомоги штату Вікторія за номером 1800 226 226, якщо ви зазнали пошкоджень внаслідок шторму, вітру, граду або поваленого дерева, а також якщо гілка дерева загрожує вашому майну або безпеці людини.





Щоб отримати доступ до цієї інформації іншими мовами, зателефонуйте до Служби перекладу за номером 131 450 (безкоштовний дзвінок) і попросіть їх зателефонувати на гарячу лінію VicEmergency.



