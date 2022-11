Сувора погода з сильними опадами обрушилася на НПВ, Вікторію та ПА

Сувора погода вирує та опади продовжуються у Новій Південній Валії, та Вікторії, а у Південній Австралії тисячі людей залишаються без електроенергії.





Надзвичайна ситуація в штаті NSW (SES) закликає жителів, які проживають уздовж Mandagery Creek and Canowindra, евакуюватися через раптову повінь.





Жителям Molong також рекомендували евакуюватися через велику повінь уздовж Molong Creek.





Люди в Derriwong, the Western Plains Tourist Park at Dubbo, and the Riverglade Caravan Park at Tumut, повинні підготуватися до евакуації.



Due to moderate to heavy rainfall projected until today, there are renewed rises in the Macquarie River downstream of Burrendong Dam.





The rising Boorowa Dam is predicted to cause flooding in parts of Park Street and Market Street, Boorowa Caravan Park, and low-lying areas along the riverside. People in the area have been advised to prepare to evacuate.





Renewed high water levels are expected in Nanami, Forbes, and Cottons Weir due to prolonged flooding along the Lachlan River and its tributaries.





From today, those living near the Lachlan River at Jemalong Weir, the downstream of Jemalong Weir, and the rural areas of Carrathool should prepare to isolate.





Major flooding continues at Warren, Mulgawarrina, Gongolgon, Bathurst, and Darlington Point.





Hay is also experiencing continuous floods. River levels towards the end of the week could be similar to those during the September 1974 flood.





While Balranald is currently experiencing moderate flooding, major flooding is possible in early December.





Persistent rain over the past weeks has brought about renewed rises and prolonged flooding along the Murray and Edward Rivers and their tributaries.



Тим часом тисячі жителів Південної Австралії страждають від повсюдних відключень електроенергії через сильні й швидко рухомі шторми протягом вихідних.





З неділі близько 65 000 будинків і підприємств залишаються без електрики, а понад 50 шкіл були змушені закритися на тиждень.







«Ми не зможемо надати точні оцінки часу відновлення потужності, поки екіпажі не доберуться до місця і не зможуть зробити оцінку втрат і робіт, необхідних для відновлення електропостачання», - говорить Пол Робертс з SA Power Networks.

Відключення електроенергії вважається найгіршим у SA з моменту відключення електроенергії по всьому штату в 2016 році .





Будьте в курсі останніх прогнозів з





Слідкуйте за останніми змінами, перевіривши





Якщо ви потрапили в небезпечну для життя надзвичайну ситуацію, зателефонуйте за номером Triple Zero (000). Зателефонуйте:





до NSW SES за номером 132 500





до Аварійної служби Вікторії за номером 1800 226 226





до SA SES за номером 132 500, якщо ви зазнали пошкоджень від штормів, вітру, граду або поваленого дерева та якщо гілки дерев загрожують вашому майну або безпеці людини.





Щоб отримати доступ до цієї інформації іншими мовами, зателефонуйте безкоштовно до Служби перекладу за номером 131 450 (freecall) та попросіть їх зателефонувати на гарячу лініюVicEmergency .





Якщо ви глухі, або маєте порушення мови/зв'язку, зв'яжіться з Національною службою ретрансляції за номером 1800 555 677 та попросіть їх зателефонувати на гарячу лінію VicEmergency.





Keep up to date with the latest forecast from the





Follow the latest changes by checking the





If you are in a life-threatening emergency, call Triple Zero (000). Call the NSW SES on 132 500, Victoria Emergency Services on 1800 226 226, or SA SES on 132 500 if you have experienced damage from storms, wind, hail or a fallen tree and if a tree branch is threatening your property or a person's safety.





To access this information in other languages, call the Translating and Interpreting Service on 131 450 (freecall) and ask them to call VicEmergency Hotline.