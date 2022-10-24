Деякі регіони не бачили «подібних повеней за 100 років»: Прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу

Основні моменти Новий Південний Уельс і Вікторія готуються до чергової погодної явища в неділю

VICSES попереджає, що в листопаді вздовж річки Муррей повінь триватиме

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Прем'єр-міністр Нового Уельсу Домінік Перротт висловив співчуття родині 28-річної жінки, тіло якої було витягнуто з паводкових вод у центральному західному штаті в понеділок вранці.





Загиблий їхав в машині, яку в неділю змило в Гулгонг, приблизно за 30 км на північ від Маджі.





Прем'єр Перротт закликав жителів не їздити через паводкові води.





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«Люди втрачають життя через те, що не прислухаються до попереджень», — сказав він на прес-конференції.





Прем'єр-міністр сказав, що SES NSW отримала 482 запити на допомогу протягом ночі, включаючи 37 рятувальників у разі повені.



На вихідних у NSW пройшов сильний дощ, який спричинив раптові повені в кількох місцях штату.





Даббо, Лісмор, Ганнеда та Морі були одними з найбільш постраждалих районів.





«Такі місця, як Морі – ми бачимо місця в районах Нового Південного Уельсу, де не було подібних повеней протягом 100 років. Тому зараз важкий час. Також потрібен час, щоб паводкові води відступили і очищення", - сказав прем'єр Перротт.





Влада закрила аеропорт Гріффіт з міркувань безпеки. Місцева рада повідомила про майже 66 міліметрів опадів за 24 години до 9 ранку за східним часом.



Бюро метеорології повідомило, що нова система низького тиску, як очікується, вразить NSW на вихідних. Проте в середині тижня очікується полегшення погодних умов.





Ситуація з повенями у штаті Вікторія дещо полегшується, але головний операційний директор VICSES Тім Вібуш сказав, що на даний момент у штаті все ще діє надзвичайна ситуація.





Старший метеоролог Бюро Кевін Паркін сказав, що в Ечуці та Керанг випало близько 30 мм дощу, і це вже доповнює серйозні повені, які відбуваються в цих районах.



Містер Паркін сказав, що бюро очікує збільшення активності дощів і гроз по всьому штату.





"На щастя, попередження про несприятливу погоду з сильними опадами знято", - сказав він.





«Але ми стурбовані тим, що гроза сьогодні буде значно більш імовірною, що призведе до локальних падінь на 30-60 мм. І якщо це станеться, ці локальні сильні падіння призведуть до раптових паводків, раптових паводків на суші».





Великі повені все ще тривають на річці Муррей.





Містер Паркін сказав, що у вівторок очікується ще одна погодна ситуація, яка, ймовірно, принесе дощ у Гіппсленд, регіон, що простягається від східного передмістя Мельбурна до кордону з Новим Південним Уельсом.





Він сказав, що всі ці опади можуть зробити 10-й найбільш вологим жовтень у Вікторії та найвологішим у північній частині Вікторії.



Пан Вібуш сказав, що громади (Swan Hill до Robinvale аж через Mildura) уздовж річки Муррей повинні почати готуватися до повеней і стежити за попередженнями про повені.





Він сказав, що велика повінь очікується в Лебединому пагорбі в перший тиждень листопада.





Пан Вібуш сказав, що рівень води, можливо, досяг піку в Керанг і Ечука вздовж кордону з Новим Південним Уельсом.





Річка Муррей у Керангу знаходиться на 77,88 м за австралійською датою висоти (AHD) і, ймовірно, залишатиметься стабільною на цьому рівні протягом наступних чотирьох-п’яти днів, перш ніж почне спадати.





Річка була 94,9 м AHD у Ечука Вейр, який, як очікується, буде піком.





«Ми можемо побачити дуже невелике підвищення вище цього. Але планується, що він залишатиметься стабільним на цьому рівні протягом кількох днів, перш ніж ми почнемо спостерігати, як він відступає в Ечуці та навколо неї», – сказав він.





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Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, яка загрожує життю, зателефонуйте в Triple Zero (000). Зателефонуйте в службу SES NSW за номером 132 500 і службу екстреної допомоги штату Вікторія за номером 1800 226 226, якщо ви зазнали пошкоджень внаслідок шторму, вітру, граду або поваленого дерева, а також якщо гілка дерева загрожує вашому майну або безпеці людини.





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