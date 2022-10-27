Будьте в курсі, якщо плануєте подорож цими довгими вихідними

Уповноважений з питань надзвичайних ситуацій штату Вікторія Ендрю Крісп очікує, що протягом довгих вихідних сотні й тисячі людей поїдуть на Кубок Мельбурна та в інші місця штату.





«Ми просимо людей дотримуватися умов у тому районі, де вони збираються бути, щоб вони могли найкраще провести час, коли їх немає. Будь ласка, завантажте додаток VicEmergency», — сказав пан Крісп.





Влада очікує, що багато людей візьмуть вихідний у понеділок, що зробить вихідні довгими



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Містер Крісп порадив мандрівникам бути в курсі про закриття доріг, парків і місць для відвідувачів, особливо подорожуючи до постраждалих від повеней районів на північному сході, заході та в Гіпсленді.





«Тримайтеся подалі від районів, які постраждали від повені».





Пан Крісп сказав, що в штаті діють понад 50 попереджень.





Помічник комісара поліції Вікторії Девід Клейтон попросив мандрівників перевірити додаток VicTraffic і проїхати до дорожніх умов.







Бюро метеорології повідомило, що повінь продовжується в Орбості, вікторіанському містечку на річці Сноуї в Іст-Гіппсленді. Але рівень повені досяг піку в усіх місцях уздовж річок Сноуі та Бомбала.





Зазначається, що помірні повені відбуваються вздовж річки Лоддон у нижній течії Лоддон Вейр, Аппін Південь і Керанг.





Очікується, що річка Муррей перевищить рівень незначної повені (4,5 м) у Суон-Хілл у суботу та рівень великої повені (4,7 м) у другий тиждень листопада.





Бюро попередило про можливі помірні повені в Шеппартоні рано в п'ятницю.



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У NSW бюро повідомило, що з суботи можлива велика повінь у Мудаллі, сільському містечку Центрально-Західного регіону в Раді Боган-Шир.





Повідомляється, що тривають великі повені в Малгаварріні та Гонгологоні, а також помірні повені в Нінгані та Дандалу.





«Після опадів, що випали наприкінці минулого тижня, річка Боган у Дандалу наразі досягає піку з помірною повінню», — йдеться у повідомленні.





«Нижче за течією Дандалу помірні повені відбуваються в Мудаллі та Нінгані. Оскільки пік повені вгорі досягає Мудалла, він може досягти основного рівня повені в суботу».





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Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, яка загрожує життю, зателефонуйте в Triple Zero (000). Зателефонуйте в службу SES NSW за номером 132 500 і службу екстреної допомоги штату Вікторія за номером 1800 226 226, якщо ви зазнали пошкоджень внаслідок шторму, вітру, граду або поваленого дерева, а також якщо гілка дерева загрожує вашому майну або безпеці людини.





Щоб отримати доступ до цієї інформації іншими мовами, зателефонуйте до Служби перекладу за номером 131 450 (безкоштовний дзвінок) і попросіть їх зателефонувати на гарячу лінію VicEmergency.



