'Явні ознаки' причетності Володимира Путіна до збиття літака рейсу MH17, кажуть прокурори

Key Points Prosecutors have found "strong indications" that Russian President Vladimir Putin was involved in the downing of MH17.

The probe will not investigate further.

38 Australians died in the incident.

Міжнародні прокурори кажуть, що знайшли "явні ознаки" того, що президент Росії Володимир Путін схвалив використання в Україні російського ракетного комплексу, який збив літак рейсу MH17 малайзійських авіаліній над східною Україною в 2014 році.





Однак вони заявили, що докази причетності Путіна та інших російських чиновників недостатньо конкретні, щоб це довести до судимості, і що вони припинять своє розслідування без подальших переслідувань.





Росія заперечує будь-яку причетність до збиття цивільного авіалайнера, в результаті якого загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, в тому числі 38 жителів і громадян Австралії.





«Розслідування наразі сягнуло своєї межі. Виявлених фактів недостатньо для притягнення до відповідальності нових підозрюваних», – сказав прокурор Дігна ван Бутцелер на пресконференції в Гаазі 8 лютого.





Як цитує Reuters, представники обвинувачення заявили журналістам про виявлення «явних ознак», що президент Росії Володимир Путін погодив застосування в Україні російської ракетної системи, яка збила літак. Втім, за їхніми словами, докази причетності Путіна та інших російських посадовців недостатньо чіткі, аби потягнути за собою кримінальну відповідальність, відтак вони завершують розслідування без висунення нових обвинувачень.





«Висновки недостатні для притягнення до відповідальності нових підозрюваних».





У листопаді голландський суд засудив двох колишніх агентів російської розвідки та українського лідера сепаратистів у вбивстві за допомогу в облаштуванні російського ракетного комплексу "Бук", який використовувався для збиття літака.





Троє чоловіків, яких судили заочно, залишаються на свободі.





На момент збиття літака українські сили боролися з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України в Донецькій області.





Хоча Росія анексувала Крим від України в березні 2014 року, вона тоді заперечувала участь російських військових у бойових діях у Донецьку.





У листопаді голландський суд засудив двох колишніх агентів російської розвідки та українського лідера сепаратистів у вбивстві за допомогу в облаштуванні російського ракетного комплексу "Бук", який використовувався для збиття літака.





Троє чоловіків, яких судили заочно, залишаються на свободі.





На момент збиття літака українські сили боролися з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України в Донецькій області.





Хоча Росія анексувала Крим від України в березні 2014 року, вона тоді заперечувала участь російських військових у бойових діях у Донецьку.





Але в рамках засудження трьох чоловіків у листопаді голландський суд постановив, що російський уряд фактично мав «загальний контроль» над сепаратистськими силами в Донецьку, починаючи з травня 2014 року





Прокурори заявили в середу, що не можуть ідентифікувати конкретних солдатів, відповідальних за стрілянину ракетним комплексом, який збив літак, який прибув з 53-ї бригади Росії в Курську.





Вони посилалися на телефонне перехоплення 2014 року між російськими чиновниками як доказ того, що схвалення пана Путіна було необхідним до того, як запит на обладнання, зроблений сепаратистами, міг бути задоволений.





Крім того, вони продемонстрували розмову 2017 року між самим паном Путіним та призначеним Росією головним адміністратором Луганської провінції України, в якій обговорили військову ситуацію та обмін полоненими.





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Росія вторглася в Україну у 2014-му році, а в лютому 2022 року почала велику широкомасштабну військову аґресію, яку вона називає "спеціальною військовою операцією", а у вересні заявила, що анексувала Донецьку область та ще три українські провінції.





Piet Ploeg, який очолює фундацію, що представляє жертв, сказав, що розчарований тим, що розслідування закінчилося, але радий, що прокурори виклали свої докази причетності Путіна.





"Ми не можемо багато з цим зробити, Путін не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, - сказав він. " Ми хотіли знати, хто в кінцевому підсумку несе відповідальність, і це зрозуміло».



