«Візи за три дні» для учителів і медсестер, які хочуть приїхати в Австралію

Заяви на отримання візи за кваліфікацією для учителів і медичних працівників тепер розглядаються всього за три дні після змін в пріоритеті видачі кваліфікованих віз.





Міністерство внутрішніх справ Австралії припинило використання попереднього Списку кваліфікованих професій для пріоритетної міґрації (PMSOL), оскільки він був застарілим і більше не віддзеркалював гостру нестачу робочої сили в Австралії.





Список, представлений у вересні 2020 року, раніше виділяв 44 спеціальності з ширшого списку професій кваліфікованої міграції (SMOL), заяви на візи по яких необхідно прискорити в умовах відновлення економіки країни після пандемії COVID - 19. Його використання було припинене з 28 жовтня поточного року.





У список входили такі професії, як інженери, кухарі, бухгалтери, психіатри, програмісти і фармацевти. У нього також були включені працівники охорони здоров'я - медсестри і лікарі, але не учителі.





Visa applications for nurses are now only taking three days to process. Source: Getty / The Good Brigade Міністерство внутрішніх справ повідомило, що нове міністерське розпорядження № 100 (Ministerial Direction No. 100) , приписуюче співробітникам міністерства виконувати певні дії, тепер пропонує віддавати пріоритет візам в секторах охорони здоров'я і освіти.



«Нині ці заяви розглядаються впродовж трьох днів«, — повідомив SBS News представник департаменту МВС Австралії.







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Новий порядок поширюється на усі заяви на номінацію за кваліфікованими візами і видачу віз, рішення щодо яких ще не прийняте, а також на нові подані заявки, включаючи тимчасові, спонсоровані працедавцем і реґіональні візи.





Повний список приведений нижче.





Нові правила відміняють пріоритет глобальних програм талантів і бізнес-інновацій та інвестицій.





Серед професій, яким нині приділяється пріоритетна увага, знаходяться шкільні учителі, працівники системи охорони здоров'я і соціального забезпечення, керівники центрів з догляду за дітьми, учені-медики, консультанти, психологи, соціальні працівники і медичні техніки.





Новий порядок черговості заяв на візу за кваліфікацією

Згідно з новим міністерським розпорядженням, заяви на отримання кваліфікованої візи тепер розглядаються в наступному порядку щодо пріоритету:





1. Спеціальності в сферах охорони здоров'я або освіти;





2. Для віз, що спонсоруються працедавцем, заявники, висунені схваленим спонсором з акредитованим статусом;





3. Заяви для роботи в певній реґіональній дільниціі;





4. Для постійних і тимчасових підкласів віз, заяви на отримання візи, які враховуються в програмі міґрації, за винятком візи підкласу 188 (бізнес-інновації і інвестиції (Provisional visa));





5. Усі інші візові заяви.





Для усіх вищеперелічених катеґорій пріоритет буде відданий власникам відповідних паспортів, оскільки не усі потоки віз відкриті для усіх національностей.





У рамках кожної катеґорії пріоритет віддається заявникам, що знаходяться за межами Австралії, при поданні заяв на попередню і постійну візу за кваліфікацією.





Anthony Albanese's government has made changes to Australia's skilled migration program since winning the election in May. Source: AAP / Lucas Coch Нові критерії застосовуються до наступних віз (за підкласами - Subclass) кваліфікаціями:





Subclass 124 (Distinguished Talent)



Subclass 186 (Employer Nomination Scheme)



Subclass 187 (Regional Sponsored Migration Scheme)



Subclass 188 (Business Innovation and Investment) (Provisional)



Subclass 189 (Skilled - Independent)



Subclass 190 (Skilled - Nominated)



Subclass 191 (Permanent Residence (Skilled Regional))



Subclass 457 (Temporary Work (Skilled))



Subclass 482 (Temporary Skill Shortage)



Subclass 489 (Skilled - Regional (Provisional))



Subclass 491 (Skilled Work Regional (Provisional))



Subclass 494 (Employer Sponsored Regional (Provisional))



Subclass 858 (Global Talent)



Subclass 887 (Skilled - Regional)



Subclass 888 (Business Innovation and Investment (Permanent).

Візові заяви тепер обробляються швидше





Речник Міністерства внутрішніх справ Австралії сказав, що попередня система PMSOL була «трудомісткою і складною для оцінки», і привела до великої кількості заявок, що накопичилася, коли під час пандемії діяли обмеження на поїздки в Австралію.





"Відміна PMSOL дозволить швидше обробляти більше заяв, особливо на критично важливу візу Temporary Skill Shortage, яка призначена для швидкого реагування на потреби ринку праці", — сказав представник Міністерства внутрішніх справ .





Колишній секретар Департаменту імміґрації Abul Rizvi погодився, що зміни прискорять обробку документів, «тому що тепер вони націлені на набагато ширше коло професій».



"Немає сенсу складати список пріоритетів, якщо ви націлені на практично кожну професію", — сказав він.





Пан Різві також вважає важливим акцент на учителях і медичних працівниках, заявивши, що, на його думку, уряду буде важко отримати достатню кількість заяв у будь-якому разі.





"Ймовірно, вони видаватимуть візи учителям і медсестрам практично відразу після подання тими заяви".





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Вірогідні і подальші зміни, оскільки Федеральний уряд обіцяє додатково оцінити ефективність списків професій кваліфікованих міґрантів. Останнє оновлення поточного списку професій кваліфікованої міґрації було зроблене 11 березня 2019 року.





Уряд також оголосив про усебічний огляд сфери міграції в Австралію, і очікується, що три експерти представлять проміжний звіт до кінця лютого, а остаточну стратегію - до кінця березня/квітню.





Колишній високопоставлений державний працівник Мартін Паркінсон, який є одним з експертів, що проводять огляд, раніше визнав, що оптимізація процесу оцінки віз може піти на користь.



Martin Parkinson is co-conducting a review of Australia's migration system. Інститут Граттана (Grattan Institute) рекомендує дозволити будь-якому працедавцеві на постійній основі спонсорувати міґрантів на суму більше 85 000 доларів в рік, при цьому усі міґранти, що заробляють більше 70 000 доларів, мали б право на тимчасове спонсорство.





Тимчасові кваліфіковані міґраційні візи нині доступні тільки для працівників певних професій за умови, що вони зароблятимуть не менше 53 900 доларів в рік.





За даними сайту з пошуку роботи Seek, учителі заробляють в середньому від 85 000 до 100 000 доларів в рік, а медсестри - від 70 000 до 90 000 доларів.





Скорочення термінів розгляду заявок на отримання візи





З 1 червня Міністерство внутрішніх справ Австралії завершило розгляд заяв на більше 43 000 тимчасових і 47 000 постійних кваліфікованих віз.





У листопаді Міністр імміґрації Ендрю Джайлз заявив на Конференції з питань міґрації, організованої Комітетом економічного розвитку Австралії (CEDA), що кількість заявок на візи в Австралію, яке в якийсь момент складало майже мільйон, скоротилося до 755 000.





Пан Джайлз сказав, що до кінця року Уряд Австралії має намір скоротити це число близько 600 000 заявок, що складає майже половину числа заяв, які були в системі, коли лейбористи приступили до урядування в травні.





Як поінформовано SBS, близько 442 додаткових співробітники зараз працюють над оформленням тимчасових і міґраційних віз у штаті працюючих на початок травня.





Видача тимчасових віз за кваліфікаціями в 2022-2023 роках збільшилася на 120% в порівнянні з тим же періодом минулого року.





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