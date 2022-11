Попередження про раптові повені і загрозливу астму у Вікторії, а також заклики до евакуації в Новій Південній Валії

Відновлення підйомів води і можливі великі повені в Новій Південній Валіїі і Вікторії. Попередження про раптову повінь було надіслано для східних регіонів Вікторії через сильні дощі.





З п'ятниці в західних і південних регіонах у Новій Південній Валіїі спостерігатиметься повернення опадів і навіть сильних злив. Місцевим жителям Darlington Point East (Дарлінгтон-Пойнт-Іст) повідомлено готуватися до евакуації до 7 години вечора сьогодні, тоді як жителям переважно аборигенної спільноти Namoi Village настійно рекомендується залишити поселення до 16: 00 уже нині.





Advertisement

Due to fears of looting and a reluctance to move away from their land and families, some residents of Namoi Village are refusing to evacuate.





Через побоювання щодо мародерства і небажання від'їжджати зі своєї землі, сім’ї та деякі жителі села Намоі відмовляються евакуюватися.





Державна стейтова служба з надзвичайних ситуацій Нової Південної Валії (SES) попереджає, що каналізаційна система в селі Намоі, за прогнозами, вийде з ладу, і жителі можуть не мати доступу до основних послуг, якщо вони залишаться.





«Члени спільноти в селі Намоі готові і розуміють наслідки перебування, і деякі прийняли це рішення залишитися там«, - ділиться речник стейтової служби з надзвичайних ситуацій Нової Південної Валії (SES) Джош Кларк.





Місцеві жителі, які погодилися евакуюватися, будуть переправлені в сусіднє поселення Walgett (Волгетт) і в місця тимчасового житла.





Основні попередження про морський вітер були випущені для Eden Coast з Нової Південної Валії з сьогоднішнього дня до завтра, а для Port Phillip у Вікторії сьогодні і для Східного узбережжя East Gippsland Coast у Вікторії з сьогоднішнього дня до завтра.





Між тим, рівень паводкових вод в Wakool Junction, Boundary Bend, Euston, Mildura і Wentworth може стати вищим, ніж було зареєстровано в 1975 році.





Очікується, що велика повінь уздовж річки Murray River at Moama and Echuca продовжиться і в п'ятницю.





Попередження про раптову повінь також було випущене для східних регіонів Вікторії через сильні доші й можливі вітри, які викликають сильні опади.







Частини західної і центральної Вікторії сьогодні схильні до ризику загрозливої астми через поєднання високих рівнів пилку трави і дощів.





Тоді як деякі райони в регіоні мають низький або помірний ризик, жителям, котрі мають астму, регіону Wimmera region настійно рекомендується мати під рукою свої ліки і залишатися в приміщенні до і під час штормів.





Симптоми грозової астми включають постійний кашель, хрипи, задишку і ніяковість в грудях.





Люди, котрі страждають астмою і сінною лихоманкою можуть стежити за ситуацією на веб-сайті або через мобільний додаток VicEmergency - VicEmergency website or app





Будьте в курсі останніх прогнозів від Бюро метеорології -





Стежте за останніми змінами





У Новій Південній Валії – NSW SES





У Вікторії - VIC SES





Якщо ви знаходитеся в небезпечній для життя надзвичайній ситуації, подзвоніть на Triple Zero (000).





Подзвоніть в NSW SES за номером 132 500 і в службу екстреної допомоги Вікторії по телефону 1800 226 226, якщо ви потерпіли від штормів, вітру, граду або дерева, що впало, і якщо гілки дерев загрожують знищенню вашої власності або безпеці людини.







Keep up to date with the latest forecast from the





Follow the latest changes by checking the





If you are in a life-threatening emergency, call Triple Zero (000). Call the NSW SES on 132 500 and Victoria Emergency Services on 1800 226 226 if you have experienced damage from storms, wind, hail or a fallen tree and if a tree branch is threatening your property or a person's safety.To access this information in other languages, call the Translating and Interpreting Service on 131 450 (freecall) and ask them to call VicEmergency Hotline.